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 Политика Украины, Общество
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Все про:ГПУ (9336) Рябошапка Руслан (97)

 Склоняемся к тому, что прокуратура больше не должна иметь права расследования, - Рябошапка

Прокуратура, вероятнее всего, не будет просить о продлении функций досудебного расследования, которых она лишается в ноябре этого года.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка на заседании парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нет окончательного решения. Мы склоняемся к тому, что прокуратура больше не должна иметь права расследования... Скорее всего, мы не будем обращаться о продлении права проведения досудебного расследования", - сказал Рябошапка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предлагаем повысить зарплату прокурорам до уровня зарплат районных судей, - генпрокурор Рябошапка

Напомним, 20 ноября 2019 года, согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины, прокуроры лишаются части своих полномочий - следственные функции от них должны перейти к Государственному бюро расследований.

Источник: https://censor.net.ua/n3147363
 
 
 Топ комментарии
 
А зарплату им тогда с какого перепугу поднимать?? Обязанностей меньше...а зарплата выше....бред....
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В смысле взятку придется теперь делить со следаком...следовательно личный доход ниже..и что бы выровнять потери нужно поднять зарплату...?? Ну что ж..это логично... Схиляємося до того, що прокуратура більше не повинна мати права розслідування, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9764
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Да что там расследовать? Так и на самих себя выйти можно
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Останутся представительские и посреднечиские функции в суде?
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А зарплату им тогда с какого перепугу поднимать?? Обязанностей меньше...а зарплата выше....бред....
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Ответственность станет выше! Станут тщательнее следаков направлять в нужном направлении. Сори за тавтологию.
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В смысле взятку придется теперь делить со следаком...следовательно личный доход ниже..и что бы выровнять потери нужно поднять зарплату...?? Ну что ж..это логично... Схиляємося до того, що прокуратура більше не повинна мати права розслідування, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9764
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Не поэтому.Там же теперь будут работать нетрудоустроенные артисты 95 квартала. Вся гопота при власти.
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Аа при чому тут орд, справи то вони розслідують, є прокурорська підслідність.
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Ну, я четко не владею темой, поэтому и спросил.
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Ну ОРД вони не ведуть, в них нема оперативних працівників, але надзор за ведденням ОРД іншими органами на них, тобто завести, а головне закрити ОРС тільки з їх дозволу.
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Олександр Погребиський поделился публикацией.
Склоняемся к тому, что прокуратура больше не должна иметь права расследования, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9688

Круті хлопці!!!!
Подивився ще пару їхніх відео, дуже круті.
Хоч відео коротке, але варте перегляду!!!https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3018925254845133&id=100001830644448
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Да что там расследовать? Так и на самих себя выйти можно
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Теперь осталось только прайс формировать ...
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Этим как раз сейчас и занимается то ли андрей...то ли богдан....в общем какой то чувак из офиса презЕдента.... Схиляємося до того, що прокуратура більше не повинна мати права розслідування, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6741
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Один из участников форума пару дней за подобный коментарий деактив схлопотал. По пункту 4.3. Лучше удалите.
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