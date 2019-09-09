 Склоняемся к тому, что прокуратура больше не должна иметь права расследования, - Рябошапка

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка на заседании парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нет окончательного решения. Мы склоняемся к тому, что прокуратура больше не должна иметь права расследования... Скорее всего, мы не будем обращаться о продлении права проведения досудебного расследования", - сказал Рябошапка.

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Напомним, 20 ноября 2019 года, согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины, прокуроры лишаются части своих полномочий - следственные функции от них должны перейти к Государственному бюро расследований.