 Задержанного при получении взятки начальника Полтавской таможни Калиниченко – тестя народного депутата "Слуги народа" Козака – суд отпустил под ночной домашний арест

Как сообщал ранее "Цензор.НЕТ", задержание произошло в Голосеевском районе г. Киева при передаче денег. Он был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.
Как сообщил в комментарии "Цензор.НЕТ" заместитель начальника отдела Главной военной прокуратуры ГПУ Александр Сорочко, подозрение задержанному предъявили по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
По версии следствия, задержанный требовал взятку за то, что он якобы даст команду подчиненным не создавать искусственные препятствования при оформлении грузов, которые ввозит в Украину субъект внешнеэкономической деятельности.
"Речь об оформлении 10 грузовых автомобилей с сантехникой из Китая", - рассказал Александр Сорочко. – Предпринимателю пообещали, что не будет дополнительных досмотров и проверок".
Давал ли задержанный таможенник такие команды и кому конкретно, в прокуратуре не комментируют, ссылаясь на тайну следствия.
В ходатайстве, поданном в Печерский районный суд г. Киева, Военная прокуратура Центрального региона Украины просила в качестве меры пресечения арест сроком на 60 дней с альтернативой залога в размере 1,5 млн грн. Но суд отпустил подозреваемого под ночной домашний арест. Как только появится полный текст судебного решения, прокуратурой будет подана апелляционная жалоба.
В тоже время суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отстранил подозреваемого от должности сроком на 60 дней.
-Не могу говорить, я на задании.
Как по мне - выражение для лохов- типа мы его наказали,он у нас под колпаков.
Как пример-клетчатое одеяло + 300 лимонов зелени - и ты свободный человек!
Аби гроші- гріха не буде!
и не сослуживца.
а остальных не считается
Бандера прийде-порядок наведе!
потом втихую отпустят, да и всё
Відпочине 60 днів, а потім йому оплатять ці 60 днів як вимушений пропуск по вині правоохоронних органів.
Кушать подано