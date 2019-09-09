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Все про:взятка (4699) ГФС (3416)

 Задержанного при получении взятки начальника Полтавской таможни Калиниченко – тестя народного депутата "Слуги народа" Козака – суд отпустил под ночной домашний арест

Печерский районный суд г. Киева вынес решение о мере пресечения в виде ночного домашнего ареста начальнику Полтавской таможни Николаю Калиниченко, тестю нардепа от "Слуги народа" Владимира Козака, которого 7 сентября задержали во время получения взятки в размере $4 тысячи.

Как сообщал ранее "Цензор.НЕТ", задержание произошло в Голосеевском районе г. Киева при передаче денег. Он был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

Как сообщил в комментарии "Цензор.НЕТ" заместитель начальника отдела Главной военной прокуратуры ГПУ Александр Сорочко, подозрение задержанному предъявили по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник Полтавской таможни Калиниченко - тесть депутата "Слуги народа" Козака - задержан на взятке. ФОТОрепортаж

По версии следствия, задержанный требовал взятку за то, что он якобы даст команду подчиненным не создавать искусственные препятствования при оформлении грузов, которые ввозит в Украину субъект внешнеэкономической деятельности.

"Речь об оформлении 10 грузовых автомобилей с сантехникой из Китая", - рассказал Александр Сорочко. – Предпринимателю пообещали, что не будет дополнительных досмотров и проверок".

Давал ли задержанный таможенник такие команды и кому конкретно, в прокуратуре не комментируют, ссылаясь на тайну следствия.
В ходатайстве, поданном в Печерский районный суд г. Киева, Военная прокуратура Центрального региона Украины просила в качестве меры пресечения арест сроком на 60 дней с альтернативой залога в размере 1,5 млн грн. Но суд отпустил подозреваемого под ночной домашний арест. Как только появится полный текст судебного решения, прокуратурой будет подана апелляционная жалоба.

В тоже время суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отстранил подозреваемого от должности сроком на 60 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР задержало подполковника тылового обеспечения при получении 71 тыс. грн взятки. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3147361
 
 
 Топ комментарии
 
ха-ха-ха-ха ...не отак ВА-А-А-ХА-ХА-ХА !!!! Задержанного при получении взятки начальника Полтавской таможни Калиниченко – тестя народного депутата "Слуги народа" Козака – суд отпустил под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 7545
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Чувак работал под прикрытием...по легенде он всего лишь литинант сбу....
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я плакаль.Как это трогательно!!!Отпустили домой....Какие "харошие люди ***".ПОДСУДИМЫЙ,вы признаете свою ывину???-нет!!!- НУ НА "нет" и суда нет Затриманого під час одержання хабара начальника Полтавської митниці Калініченка - тестя народного депутата "Слуги народу" Козака - суд відпустив під нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 3814
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Да!!!! не забудьте вернуть деньги этому "отпустилидомой".Фашисты
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Звонишь такой Баканову, а он тебе в ответ шепотом:
-Не могу говорить, я на задании. Задержанного при получении взятки начальника Полтавской таможни Калиниченко – тестя народного депутата "Слуги народа" Козака – суд отпустил под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 4951
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А что это вообще такое, ночной домашний суд, впервые такое выражение слышу?
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Адюльтер бывает и в дневное время, я так понимаю.
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а ЭТО КОГДА в качестве бонуса выдают пижаму и тапочки а днем с чистой совестью на работу к новых свершениям взятия коштив до корману Задержанного при получении взятки начальника Полтавской таможни Калиниченко – тестя народного депутата "Слуги народа" Козака – суд отпустил под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 9486
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А что это вообще такое, ночной домашний суд, впервые такое выражение слышу?

Как по мне - выражение для лохов- типа мы его наказали,он у нас под колпаков.
Как пример-клетчатое одеяло + 300 лимонов зелени - и ты свободный человек!
Аби гроші- гріха не буде!
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Гугля в руки, так є по закону, домашній арест може бути повним, або частковим, по годинах.
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А это значит, что типа: парень ты немноШко АбарЄл. Бабло косить будешь только днем, а ночью будЄш жену доить Затриманого під час одержання хабара начальника Полтавської митниці Калініченка - тестя народного депутата "Слуги народу" Козака - суд відпустив під нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 3209
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Це для нього таке придумала його дружина.
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Навроди стаття 181. Точно не скажу, таке можливо до 2х місяців при можливих СИДЯЧИХ рішеннях суду.
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так не кума ж отпустили

и не сослуживца.

а остальных не считается
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А что могло быть по другому?? Это же тесть депутата от слуги урода.....только так...и никак иначе.... Задержанного при получении взятки начальника Полтавской таможни Калиниченко – тестя народного депутата "Слуги народа" Козака – суд отпустил под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 4756
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Да здравствует самый гуманный суд в мире!
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Судья: Выйды от сюда розбыйнык, шо плохо слышишь? Домой иди...
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нужно ЗЕ-депутатов вместе с родственниками трускавец - на повторное обучение...
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з обтяжливими умовами у виді шлендри ...
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За июль поставки российского угля в Украину выросли в три раза - до 394 800 тонн. Об этом в понедельник, 9 сентября, пишет Коммерсантъ со ссылкой данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса РФ.
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Они и раньше были. Только за них население платило как за Ротердам+++
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таки да, этот уголь раньше по документам был типа из Роттердама
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То пєтя винен, це він для дискредитації нової влади.
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А що ви хотіли від країни, яка своїх громадян видає іншим країнам, навіть якщо вони підозрювані в тероризмі. Це вже норма - звикай (те)!
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ти хочеш сказати, що з 2014 по весну 2019 обмін проводився якось по іншому? По-новому?
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Конечно по другому....Граждан Украины паРаше не выдавали...меняли винторогий скот который взяли в плен... на наших ребят....
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Тобто тепер за рішенням суду він зможе брати хабарі вночі тільки на дому. Задержанного при получении взятки начальника Полтавской таможни Калиниченко – тестя народного депутата "Слуги народа" Козака – суд отпустил под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 2215
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ничесе... ой как неожиданно!!! ))))))))))))))))))))))))))))))
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Печерский суд за час больше зарабатывает, чем тот барыга взятки взял, он для них мелкая сошка, могут и сразу на волю отпустить. Научится воровать, вернется, тогда и поговорят
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ни сизо, ни залога - красота!
потом втихую отпустят, да и всё
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"...В тоже время суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отстранил подозреваемого от должности сроком на 60 дней..."

Відпочине 60 днів, а потім йому оплатять ці 60 днів як вимушений пропуск по вині правоохоронних органів.
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його порохоботи спровокували-незарах
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Какая нетерпимость к взяточникам...так жестоко наказали...изверги... Задержанного при получении взятки начальника Полтавской таможни Калиниченко – тестя народного депутата "Слуги народа" Козака – суд отпустил под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 1938
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Какой зять неблагодарный, тесть из себя все соки выжал за депутатство...
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в том, что накрыли взяточника? не, при Петрусе начальников областных таможень не трогали. они были неприкасаемые
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Обязательно Задержанного при получении взятки начальника Полтавской таможни Калиниченко – тестя народного депутата "Слуги народа" Козака – суд отпустил под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 517 А зелерасты, ожидая посадок "свинарчуков", заняты поиском оправданий действий клована и его друзей. Ну, и своей тупости, соответственно
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Задержали.... а теперь выгонят оперативников которые замутили это дело против родыча самого "Слуги Народа".Господа когда взяточников будут сажать а не отпускать?Что мешает новой власти вероятно то что между ног танцору...
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Каждый народ заслуживает ту власть, которую имеет
Кушать подано
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А где зебилы, почему не защищают новую власть?
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думаешь, ее надо защищать? от тебя, что ли, сморчок вонючий?
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та вы как обычно)только в телек плюетесь,когда вашего очередного на ростов гонят
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О))) так ты чорт оказывается читаешь, знаешь что о вас пишут... смотрите не опоздайте на ростов.
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будем наступать на Ростов? Поддерживаю. Тока ж ті опять откосить попітаешься
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Ой))) ржу не могу... ты отступать будешь на ростов, вместе с клоуном и всей его ватной шайкой.
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Хорошая новость! Не хватало еще чтобы суды начали пресовать соратников нашего Великого Президента!
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Вночі під арештом дружини, а вдень працюватиме в КАБМІНі. Кожен зєлік з досвідом державної служби на вагу золота
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Йому це зарахують як примусові роботи.
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Да...зелени похоже тот зять...депутат от слуги урода....в суд не мало занес..... Затриманого під час одержання хабара начальника Полтавської митниці Калініченка - тестя народного депутата "Слуги народу" Козака - суд відпустив під нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 6163
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Да нагАваривают всЙО пАрАхАботы, нЄ брал он ничАво...

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Через 60 дней все именно так и будет...еще и зарплату за вынужденный прогул получит....
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