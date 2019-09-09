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Все про:взятка (4699) ГФС (3417)

 Cуд отпустил под ночной домашний арест пойманного на взятке начальника Полтавской таможни Калиниченко - тестя нардепа "Слуги народа" Козака

Печерский районный суд г. Киева вынес решение о мере пресечения в виде ночного домашнего ареста начальнику Полтавской таможни Николаю Калиниченко, тестю нардепа от "Слуги народа" Владимира Козака, которого 7 сентября задержали во время получения взятки в размере $4 тысячи.

Как сообщал ранее "Цензор.НЕТ", задержание произошло в Голосеевском районе г. Киева при передаче денег. Он был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

Как сообщил в комментарии "Цензор.НЕТ" заместитель начальника отдела Главной военной прокуратуры ГПУ Александр Сорочко, подозрение задержанному предъявили по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник Полтавской таможни Калиниченко - тесть депутата "Слуги народа" Козака - задержан на взятке. ФОТОрепортаж

По версии следствия, задержанный требовал взятку за то, что он якобы даст команду подчиненным не создавать искусственные препятствования при оформлении грузов, которые ввозит в Украину субъект внешнеэкономической деятельности.

"Речь об оформлении 10 грузовых автомобилей с сантехникой из Китая", - рассказал Александр Сорочко. – Предпринимателю пообещали, что не будет дополнительных досмотров и проверок".

Давал ли задержанный таможенник такие команды и кому конкретно, в прокуратуре не комментируют, ссылаясь на тайну следствия.
В ходатайстве, поданном в Печерский районный суд г. Киева, Военная прокуратура Центрального региона Украины просила в качестве меры пресечения арест сроком на 60 дней с альтернативой залога в размере 1,5 млн грн. Но суд отпустил подозреваемого под ночной домашний арест. Как только появится полный текст судебного решения, прокуратурой будет подана апелляционная жалоба.

В тоже время суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отстранил подозреваемого от должности сроком на 60 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР задержало подполковника тылового обеспечения при получении 71 тыс. грн взятки. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3147361
 
 
 Топ комментарии
 
Задержанного при получении взятки начальника Полтавской таможни Калиниченко – тестя народного депутата "Слуги народа" Козака – суд отпустил под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 7870 Чувак работал под прикрытием...по легенде он всего лишь литинант сбу....
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За июль поставки российского угля в Украину выросли в три раза - до 394 800 тонн. Об этом в понедельник, 9 сентября, пишет Коммерсантъ со ссылкой данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса РФ.
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При Пете хоть залог брали, а тут вообще прост иди домой и всё. ЗЕбилы такие ЗЕбилы... Затриманого під час одержання хабара начальника Полтавської митниці Калініченка - тестя народного депутата "Слуги народу" Козака - суд відпустив під нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 2351
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ну что зебобики, как борьба с коррупцией? Это мне напоминает одного пана, который все время говорил-ці руки нічого не крали
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Пускай это жестокое решение суда послужит ему уроком!
А если не дай бог нарушит, то заставить его чёрную икру есть только 3 раза в неделю.
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відпустили? Не дивно.
А Гримчака за 10тисяч календариків досі в СІЗО утримують. Кому як...
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Бо Гримчак відкупитися може хіба що такими ж календариками. Тому і сидить. А людина календарики не збирає - збирає тверду валюту. Тому і відпустили. Судді повважали хоббі митного начальника важливішим за хоббі Гримчака.
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Старался бедолага для зятька, чтобы не нищенствовал на депутатские гроши, а вы с ним так несправедливо. А еще свои называетесь.
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І заборонили зефір їсти перед сном? Якщо ні, то це не покарання а симуляція.
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Партия витька-шапкокрада 2.0-токо помельче
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Под ночной домашний арест ето как? Наночь после охоты домой приходить? ТАк 25 миллионов мужиков в Украине под ночным домашним арестом Затриманого під час одержання хабара начальника Полтавської митниці Калініченка - тестя народного депутата "Слуги народу" Козака - суд відпустив під нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 4495
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вот и посмотрим как себя Вовик поведёт !
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Ета пять!
Ну, що, Зє!бобіки? Як вам "новиє літса"? Затриманого під час одержання хабара начальника Полтавської митниці Калініченка - тестя народного депутата "Слуги народу" Козака - суд відпустив під нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 8511
От як так виходить що у кожного "нового ліца" є стара дупа, у вигляді тестя, дядька ци ще когось?
Хоча навіщо я питаю, ви ж думати не здатні, ви голосували за бігборд зєльонєнькій.
Тьфу!
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Це означає що вдень буде ходити на роботу, а вночі буде арештований? Чи я щось не так зрозумів? Cуд відпустив під нічний домашній арешт впійманого на хабарі начальника Полтавської митниці Калиниченка - тестя нардепа "Слуги народу" Козака - Цензор.НЕТ 483
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