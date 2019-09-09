 Cуд отпустил под ночной домашний арест пойманного на взятке начальника Полтавской таможни Калиниченко - тестя нардепа "Слуги народа" Козака

Как сообщал ранее "Цензор.НЕТ", задержание произошло в Голосеевском районе г. Киева при передаче денег. Он был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

Как сообщил в комментарии "Цензор.НЕТ" заместитель начальника отдела Главной военной прокуратуры ГПУ Александр Сорочко, подозрение задержанному предъявили по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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По версии следствия, задержанный требовал взятку за то, что он якобы даст команду подчиненным не создавать искусственные препятствования при оформлении грузов, которые ввозит в Украину субъект внешнеэкономической деятельности.

"Речь об оформлении 10 грузовых автомобилей с сантехникой из Китая", - рассказал Александр Сорочко. – Предпринимателю пообещали, что не будет дополнительных досмотров и проверок".

Давал ли задержанный таможенник такие команды и кому конкретно, в прокуратуре не комментируют, ссылаясь на тайну следствия.

В ходатайстве, поданном в Печерский районный суд г. Киева, Военная прокуратура Центрального региона Украины просила в качестве меры пресечения арест сроком на 60 дней с альтернативой залога в размере 1,5 млн грн. Но суд отпустил подозреваемого под ночной домашний арест. Как только появится полный текст судебного решения, прокуратурой будет подана апелляционная жалоба.

В тоже время суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отстранил подозреваемого от должности сроком на 60 дней.

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