 Более 3600 военнослужащих из разных стран примут участие в учениях Rapid Trident-2019

Кроме подразделений Украины и США, согласие на участие в Rapid Trident-2019 прислали оборонные ведомства Великобритании, Канады, Грузии, Литвы, Турции, Молдовы, Болгарии, Польши, Румынии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

Также в нынешнем Rapid Trident-2019 примут участие военнослужащие многонациональной составляющей ЛитПолУкрбрига имени великого гетмана Константина Острожского.

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Самый большой военный контингент будет задействован от Вооруженных сил Украины. "Боевое ядро" будут составлять военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады оперативного командования "Запад". Эта военная часть была сформирована уже в ходе боевых действий на Донбассе. У всех пехотинцев есть реальный боевой опыт. Также в Rapid Trident-2019 будут подразделение Национальной гвардии и отдельные подразделения других силовых структур Украины.

От американской стороны в учениях Rapid Trident-2019, помимо прочих, будет рота "Дельта". Поэтому армия США непосредственно будет задействована в многонациональной учебном мероприятии под руководством украинского командования.

Согласно сценарию, украинские воины и военные подразделения стран-партнеров будут учиться противодействовать вооруженной агрессии в условиях гибридной войны. За время учений военнослужащие отработают ряд задач боевого, логистического и гуманитарного характера. Еще одним интересным аспектом нынешних учений является проведение оценки определенных подразделений Вооруженных сил Украины в рамках Программы проверки и обратной связи Концепции оперативных возможностей НАТО.

Обучение, целью которого является отработка совместных действий в составе миротворческих коалиционных сил, продлится до 28 сентября.

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Следует отметить, что международные военные учения такого уровня проходят в рамках программы международного военного сотрудничества "Партнерство ради мира". Большинство учений этой серии, начиная с 1994 года, проходили на территории Международного центра миротворчества и безопасности.

Rapid Trident -2019 - самые масштабные совместные сухопутные учения подразделений Вооруженных сил Украины, других военных формирований Украины (Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Управления Государственной охраны) и военных подразделений иностранных государств.