 Латвия передала гуманитарную помощь жителям Марьинки и Станицы Луганской

Об этом сообщил Департамент информационной и внутренней политики Донецкой облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

"Делегация Латвийской Республики во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвии в Украине Юрисом Пойкансом передала гуманитарный груз для гражданского населения, которое проживает возле линии разграничения", - говорится в сообщении.

Пойканс отметил, что это уже шестнадцатый гуманитарный груз, который доставляют непосредственно в Донецкую область. По его словам, на этот раз из Латвии привезли медицинский перевязочный материал, одежду и детские игрушки.

Помощь передадут до Марьинки и Станицы Луганской силами Национальной гвардии Украины.

"Нам очень важно, чтобы рядом с политическими декларациями в поддержку Украины были практические действия. Надеюсь, что создадим дружеские контакты на будущее сотрудничество. Кроме гуманитарной поддержки, мы видим ряд направлений, где мы готовы работать. Например, сотрудничество между органами самоуправления, потому что это возможность поучиться друг у друга", - подчеркнул посол.

В ОГА напомнили, что за время российской агрессии в Донецкую область грузовиками Национальной гвардии Украины, которая сотрудничает с Вооруженными силами Латвийской Республики, было доставлено и передано лицам и социальным структурам, которые имеют потребности, около 110 тонн гуманитарного груза.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Красный Крест отправил в ОРДЛО 9 грузовиков с продуктами, лекарствами и стройматериалами, - Госпогранслужба