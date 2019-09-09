 Предлагаем повысить зарплату прокурорам до уровня зарплат районных судей, - генпрокурор Рябошапка

Об этом он сказал на заседании правоохранительного комитета Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.
"Мы предлагаем повысить зарплату для прокуроров",- сказал Рябошапка. По его мнению, зарплату прокуроров необходимо повысить до уровня зарплат районных судей.
Также генпрокурор сказал, что прокуратура будет реформирована.
В частности, вместо военной прокуратуры будет создан отдел гражданских прокуроров, работающих на линии разграничения на Донбассе.
Также планируется создать специальный отдел для расследования преступлений в сфере нацбезопасности, в том числе касательно хищений в концерне "Укроборонпром".
Потому, что им не дают.
Давать чтобы не брали.
Відмінити прокурворам з/п, а потім звільнити зі служби тих, хто НЕ подав заяву на звільнення.
Или карающие органы в приоритете в зе-цирке...?
народный преЗедент блд....
-На село прийшло 2 автомобіля Волга. Пропоную одне авто дати мені, а другу - моїй жінці!
-А нам?!
-Пуї вам, на цьому засідання закінчено!
НИЧЕГО ЕЩЕ НИ СДЕЛАНО
НИКТО НЕ СИДИТ
А ЗАРПЛАТУ УЖЕ ДАЙ!!
НУ СРАЗУ ВИДНО ПРИШЛИ НОВЫЕ ГОЛОДНЫЕ!!
Дядя Рябошапка! Вы в своём уме? Вы думаете, что делаете там? Какие повышения? ЗА ЧТО? Вы что - не понимаете, что терпение людей. которым ничего не повышают, КРОМЕ ТАРИФОВ и ЦЕН, это все уже изрядно надоело!!?
Спуститесь к нам! Вспомните о людях - ... нет слов. Одни матюки.
Арселор в апреле планировал реинвестировать прибыль в Украине. А после атаки СБУ передумал. Миллиарды гривен будут конвертированы в валюту и выведены из страны.
Спасибо Баканову.https://finclub.net/news/arselormittal-krivoj-rog-posle-vizitov-sbu-vyvodit-valyutu-iz-ukrainy.html