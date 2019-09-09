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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1899) прокурор (905) Рябошапка Руслан (97)

 Предлагаем повысить зарплату прокурорам до уровня зарплат районных судей, - генпрокурор Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка намерен инициировать увеличение зарплат прокуроров.

Об этом он сказал на заседании правоохранительного комитета Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

"Мы предлагаем повысить зарплату для прокуроров",- сказал Рябошапка. По его мнению, зарплату прокуроров необходимо повысить до уровня зарплат районных судей.

Также генпрокурор сказал, что прокуратура будет реформирована.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокурор Рябошапка пообещал "очень быстрые изменения", - Арахамия

В частности, вместо военной прокуратуры будет создан отдел гражданских прокуроров, работающих на линии разграничения на Донбассе.

Также планируется создать специальный отдел для расследования преступлений в сфере нацбезопасности, в том числе касательно хищений в концерне "Укроборонпром".

Читайте также: "Два года - это максимальный срок, за который нужно завершить очистку прокуратуры", - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/n3147350
 
 
 Топ комментарии
 
А пенсионерам полторы тыс. не нужно повышать.
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Для чего этим упырям повышать зарплату???????
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Кому только не поднимали ЗРЯплату. И депутатам и судьям и т.д. и т.п. Всё равно БЕРУТ подлецы. Предлагаем повысить зарплату прокурорам до уровня зарплат районных судей, - генпрокурор Рябошапка - Цензор.НЕТ 3450
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Так вже піднімали зарплати прокурорам нещодавно, істотно піднімали, в них мають бути зарплати по 20 тис. грн!!!! Куди піднімати? Ще більше? Генпрокуратура і так має бюджет 7,2 млрд. грн а толку з неї ніякого немає! Потрібно взагалі ліквідувати ГПУ і це буде реальна реформа і скорочення витрат! Маленького офісу Генпрокурора буде достатньо, а справи мають вести обласні прокуратури!
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А пенсионерам полторы тыс. не нужно повышать.
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Пенсионеры - самые честные, они взяток не берут.
Потому, что им не дают.
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а вы за кого голосовали? - не зелин лекторат
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а может лучше уже сразу, как учителям - до 4000 ЕВРО???!!!
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Для чего этим упырям повышать зарплату???????
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партия сказала надо - вы ответили есть - забыли шоль)))
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Это - украинское ноу хау.
Давать чтобы не брали. Предлагаем повысить зарплату прокурорам до уровня зарплат районных судей, - генпрокурор Рябошапка - Цензор.НЕТ 8407
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Спочатку результати роботи, потім збільшення грошового забезпечення.
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Ну прокуроры же это как комбайнеры или шахтеры или металлурги, очень устают от работы, скажите этому Рябошапке что если он даже отменит зарплату прокурорам, то никто из них никогда не уволится а еще будет доплачивать в бюджет из лично сворованных пожертвований
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Класна ідея, до речі.
Відмінити прокурворам з/п, а потім звільнити зі служби тих, хто НЕ подав заяву на звільнення.
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может учителям и врачам подымете зарплату до этого уровня?...
Или карающие органы в приоритете в зе-цирке...?
народный преЗедент блд....
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Безотносительно к теме хочу спросить: почему все всегда носятся с "учителями и врачами"? Что это за парочка такая сладкая? Почему именно им? Объясните.
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наша песня хороша, начинай сначала.. нахрена прокурорам та зарплата вообще? они шли в прокуроры не сраную копеечную зарплату получать
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Да повысить то можно, но будут ли они от этого меньше брать взятки и работать лучше очень сомневаюсь.
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опять бизнес грабить будут - мало нам нахлебников зеленых и зеленые грабить будут по ходу
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когда будут...грабить...будешь дрыгать ногами а пока не суетись под клиентом Предлагаем повысить зарплату прокурорам до уровня зарплат районных судей, - генпрокурор Рябошапка - Цензор.НЕТ 3852
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знаток?- бедный ты - ну у тебя и практика - но другим такое не советуй,не все такие, как ты)))
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"Конец эпохи бедности" - все, как обещали. Предлагаем повысить зарплату прокурорам до уровня зарплат районных судей, - генпрокурор Рябошапка - Цензор.НЕТ 6386
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так сократите в два раза прокурорских, а потом повышайте зарплату в два раза...
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прєдлагаєм рябошапкє нє прєдлагать.
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первое с чего начинают работу новоизбранные , это поднятия зарплаты! у меня такое мнение. что за старую зарплату прокуроры работать не хотят! рябая шапка пусть зайдет на стоянку возле прокурату и увидит всю бедность своих подчинённых!
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Голова колгоспу на засіданні:
-На село прийшло 2 автомобіля Волга. Пропоную одне авто дати мені, а другу - моїй жінці!
-А нам?!
-Пуї вам, на цьому засідання закінчено!
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началось((((((((( плохо работают так как мало получают((((((((((
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Кожна влада підвищує зарплати різним чинушам і ці туди ж. Чому не вазмущаюцца зебобіки?
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Підніміть мільйонерам прокурорам ще зарплату!
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на хозрасчет всех по формуле минимальная ЗП плюс 1% от повернутых наворованых мародерами денег Пропонуємо підвищити зарплату прокурорам до рівня зарплат районних суддів, - генпрокурор Рябошапка - Цензор.НЕТ 2334
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ХА ХА ХА
НИЧЕГО ЕЩЕ НИ СДЕЛАНО
НИКТО НЕ СИДИТ
А ЗАРПЛАТУ УЖЕ ДАЙ!!
НУ СРАЗУ ВИДНО ПРИШЛИ НОВЫЕ ГОЛОДНЫЕ!!
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Треба підняти жалованіє прокурорам, щоб вони брали більші хабарі,і змогли пояснити звідки круті тачки під прокуратурою.
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И Коболеву не забудьте поднять! Хоть что-то...

Дядя Рябошапка! Вы в своём уме? Вы думаете, что делаете там? Какие повышения? ЗА ЧТО? Вы что - не понимаете, что терпение людей. которым ничего не повышают, КРОМЕ ТАРИФОВ и ЦЕН, это все уже изрядно надоело!!?

Спуститесь к нам! Вспомните о людях - ... нет слов. Одни матюки.
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Метод підвищення зарплат для подолання коррупції не дієвий,вже це проходили,багато не знають навіть яка у них і зарплата,бо вони по іншому звикли заробляти і не звертати уваги на розмір зарплати,Відрубувати руки теж уже проходили.тут потрібно інші механізми шукати
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Mikhail Golub‏ @golub 2 ч.2 часа назад

Пропонуємо підвищити зарплату прокурорам до рівня зарплат районних суддів, - генпрокурор Рябошапка - Цензор.НЕТ 7424

Арселор в апреле планировал реинвестировать прибыль в Украине. А после атаки СБУ передумал. Миллиарды гривен будут конвертированы в валюту и выведены из страны.
Спасибо Баканову.https://finclub.net/news/arselormittal-krivoj-rog-posle-vizitov-sbu-vyvodit-valyutu-iz-ukrainy.html
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Если прокурвор берет взятки тыщ по сто баксов, на кой хер ему поднимать зарплату?
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