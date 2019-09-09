 Издание Le Figaro исправило ошибку о местоположении Киева и извинилось, - посол Шамшур

Об этом сообщил на своей странице чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции Олег Шамшур, передает Цензор.НЕТ.
"Заметили досадную, как нас заверили, техническую, ошибку в видео Le Figaro о возвращении украинских политзаключенных и моряков. Недопустимо для известных медиапрофессионалов. Редакция извинилась и исправила", - отмечает дипломат.
По его словам, отслеживание соблюдения принципов объективности в социальных сетях и СМИ будет продолжаться.
Напомним, в ролике, опубликованном Le Figaro, президент Украины Владимир Зеленский комментирует журналистам по-английски освобождение 35 украинцев. При этом геолокацией указано: "Киев, Россия".
З 21 квітня у нас Прєзєдєнт міра.
И на ПРЯМОМ уже сказали, что обмен пленными - ЗРАДА! ДА?
Это тонкий намек
На толстые обстоятельства
Вот такая куйня
Малята
Ну, вы поняли: наши- понятия не имели, об ошибке. Лягушатники сами заметили, а шо-бы волна срача осталась только на Цензоре- сами всё и исправили.
У Фіагро теж мабуть приймають на роботу лиш з дипломом трускавевецького "ВУЗу".