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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2450) Киев (17886) Франция (2116) Шамшур (47)

 Издание Le Figaro исправило ошибку о местоположении Киева и извинилось, - посол Шамшур

Французское издание Le Figaro извинилось за ошибку с "русским Киевом" в видео о возвращении удерживаемых украинцев из РФ.

Об этом сообщил на своей странице чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции Олег Шамшур, передает Цензор.НЕТ.

"Заметили досадную, как нас заверили, техническую, ошибку в видео Le Figaro о возвращении украинских политзаключенных и моряков. Недопустимо для известных медиапрофессионалов. Редакция извинилась и исправила", - отмечает дипломат.

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По его словам, отслеживание соблюдения принципов объективности в социальных сетях и СМИ будет продолжаться.

Издание Le Figaro исправило ошибку о местоположении Киева и извинилось, - посол Шамшур 01

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Напомним, в ролике, опубликованном Le Figaro, президент Украины Владимир Зеленский комментирует журналистам по-английски освобождение 35 украинцев. При этом геолокацией указано: "Киев, Россия".

Источник: https://censor.net.ua/n3147345
 
 
 Топ комментарии
 
Підозріла помилка. Особливо в контексті поточних подій.
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А зебіли за столицю Торонто вибачились?
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Підозріла помилка. Особливо в контексті поточних подій.
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А ти до цих пір не знаєш?
З 21 квітня у нас Прєзєдєнт міра.
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Да-да.
И на ПРЯМОМ уже сказали, что обмен пленными - ЗРАДА! ДА?
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Ну, если Путин зелю похвалил, и зеля сказал уже, что это первый этап его договоренности с путиным... Индейцы, которые свою землю продали за бусы, тоже думали, что заключают выгодную сделку. А зеля даже не индеец, зеля клоун раскрашенный.
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Это ж французы. Они уже знают, что зеля Украину слил. По их "мирному плану" Киев уже русский город. Просто поторопились его обнародовать.
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Ось так і настають страшні годинники та борошна національного масштабу - коли 100% вірять у голу-босу армію, де у солдата ледве не цибуля зі стрілами на озброєнні (або кривий стовбур з трьома набоями у крамниці), але в особу не бачать очевидні речі. А потім "якісь лихі парфуми влаштували лихоліття" - але ж не ми, бо ми помилятися не можемо... Так?
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Какой еще осадок? Это утечка была. Новые "мирные инициативы" зеленского.
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А зебіли за столицю Торонто вибачились?
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Техническая ошибка - потому что буквы у них латинские, смешно слушать. Издание Le Figaro исправило ошибку о местоположении Киева и извинилось, - посол Шамшур - Цензор.НЕТ 4716
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Благодарность за исправление "технической" ошибки нужно передать в "Le Figaro", Париж, Алжир.
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Киев - мат городов рузсъзсзссских!! Поэтому ошибки тут нет.
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Авраам родил Исаака, Иссаак родил Иакова, а Киев родил сам знаешь кого.
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Называть русью не киевлян, а мордвинов с бурятами это какой-то позор?
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Это не ошибка
Это тонкий намек
На толстые обстоятельства
Вот такая куйня
Малята
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Nicego stranogo francuzy po vsej vostocnoj Evropi nenazvali stran kto tam zyviot.Za to znajet kakije strany Afrike zyvut
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В таком случае Страсбург - чисто германский город, начиная с алеманов-франков и заканчивая Священной Римской империей. А Эльзас - это вообще германская историческая территория.
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Ничего не понял, но тогда и Лотарингию присоединить к макаронникам. Всетаки Лотарь владел и италией.
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А было так: "Заметили досадную, как нас заверили, техническую, ошибку в видео Le Figaro Источник: https://censor.net.ua/n3147345
Ну, вы поняли: наши- понятия не имели, об ошибке. Лягушатники сами заметили, а шо-бы волна срача осталась только на Цензоре- сами всё и исправили.
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Дивна помилка. Повторювана. "Путин назвал киевлян русскими, а Киевскую область частью России"
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І кому воно вже потрібне те виправлення?
У Фіагро теж мабуть приймають на роботу лиш з дипломом трускавевецького "ВУЗу".
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Какая может быть ошибка у таких известных изданий-отмазка дешёвая, когда ниже рядок президент Украины,и там вверху роиися и Киев,это не впервый раз такая провокация,почему то в обратную сторону ошибок нет например Роиссю назвали Украиной
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Потому что "мирному плану" Зеленского Россия оккупирует Украину. А не наоборот. Нет никакой ошибки. Есть утечка информации.
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Эти жабоеды не знают, как с со своими иммигрантами справиться...
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