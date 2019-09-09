 Пострадавшим в результате обвала дома в Дрогобыче выделили 1,3 млн грн, - местные власти

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Дрогобычского городского совета.
Соответствующее распоряжение о выделении средств подписал председатель Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский.
Согласно распоряжению, эти средства будут направлены на обеспечение высокоспециализированной медицинской помощи пострадавшим, оказание материальной помощи семьям погибших и семьям травмированных в результате разрушения части жилого дома в Дрогобыче.
Пострадавшие, которые получили травмы легкой и средней степени тяжести получат по 50 тыс. грн; пострадавшие, которые получили травмы тяжелой степени тяжести - по 75 тыс. грн; семьи погибших - по 100 тыс. грн.
Отмечается, что из городского бюджета Дрогобыча пострадавшим также выделили 115 тыс. грн.
Напомним, что 28 августа в 2:00 46 минут в г. Дрогобыч по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж (причина устанавливается).
Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию по трагедии в Дрогобыче: "Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране".
Я просто напомню, что в государственном бюджете на 2019 год предусмотрено выделение 1,7 млрд гривен в общем на специальный "Фонд Президента Украины" и Украинский культурный фонд, председателем которого является супруга действующего Президента Украины Марина Порошенко.