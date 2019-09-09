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 Общество
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Все про:Дрогобыч (34) компенсации (272)

 Пострадавшим в результате обвала дома в Дрогобыче выделили 1,3 млн грн, - местные власти

Из резервного фонда областного бюджета Львовщины для пострадавших в результате обрушения дома в Дрогобыче выделили 1,3 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Дрогобычского городского совета.

Соответствующее распоряжение о выделении средств подписал председатель Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский.

Согласно распоряжению, эти средства будут направлены на обеспечение высокоспециализированной медицинской помощи пострадавшим, оказание материальной помощи семьям погибших и семьям травмированных в результате разрушения части жилого дома в Дрогобыче.

Пострадавшие, которые получили травмы легкой и средней степени тяжести получат по 50 тыс. грн; пострадавшие, которые получили травмы тяжелой степени тяжести - по 75 тыс. грн; семьи погибших - по 100 тыс. грн.

Отмечается, что из городского бюджета Дрогобыча пострадавшим также выделили 115 тыс. грн.

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Напомним, что 28 августа в 2:00 46 минут в г. Дрогобыч по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж (причина устанавливается).

Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию по трагедии в Дрогобыче: "Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране".

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Источник: https://censor.net.ua/n3147343
 
 
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Судя по суммам не сильно то они и устыдились...так слегка покраснели.....
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Лучше бы квартиры пострадавшим купили... ворюги...
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в 40 минутах от Трускавца и нате вам.. денег нема.... шото Зедебил на спор не спорит кстати Порошенко таки купил 3 комнатную квратиру семье погибшего шахтера..а Зеля пукнул в лужу как все он делает остальное... зато как рвал мошонку на камеру ТВ спорил с журналисткой 5 канала..мол давайте в складчину купить шо слабо.... Пеця без понтов купил молча за свои 100% грошей...
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Ну так врать то зачем, Зеля тоже купил квартиру шахтеру, инфы об этом полно.
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Вот только свои ли 100% грошей?
Я просто напомню, что в государственном бюджете на 2019 год предусмотрено выделение 1,7 млрд гривен в общем на специальный "Фонд Президента Украины" и Украинский культурный фонд, председателем которого является супруга действующего Президента Украины Марина Порошенко.
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Без понтов ? Самых дорогих своих журнаwлюх отправил . целый день снимали убитую горем семью https://www.youtube.com/watch?v=je1YghrqIqY на 1.19 все отношение петиных журнаwлюх к семье погибшего
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Ну это уже хоть что-то, а то то писали про смешные 10 тыс.
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не в тему. Но что это зеленое недоразумение делает ? https://www.kommersant.ru/doc/4087078
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