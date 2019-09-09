EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Общество
  1070  19
Все про:Госпогранслужба (3445) задержание (5492) Крым (21833) пограничники (1212)

 Пограничники проверяют информацию о задержании двух украинцев на админгранице с оккупированным Крымом

Украинские пограничники проверяют информацию о якобы задержании двух украинцев на административной границе с временно оккупированным Россией Крымом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Мы пытаемся подтвердить данный факт и выяснить личности этих граждан", - сказал он.

При этом Демченко подчеркнул, что Госпогранслужба Украины не поддерживает связь с оккупантами.

Напомним, ранее пограничное управление российской ФСБ в аннексированном Крыму сообщило о задержании на админгранице с Крымом двух человек, которые якобы "находятся в федеральном розыске". По информации ведомства, один из задержанных - житель Хмельницкой области, который следовал на полуостров через пункт пропуска "Джанкой". Также сообщили о задержании в пункте пропуска "Армянск" при выезде с полуострова крымчанина, который "находится в розыске с 2016 года за совершение кражи с причинением значительного ущерба". Сообщается, что мужчин передали российской полиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Осужденный по сфабрикованному делу "крымских диверсантов" Захтей написал Путину прошение о помиловании, - жена

Источник: https://censor.net.ua/n3147341
 
 
 Топ комментарии
 
Только полный даун может ехать в оккупированный Крым
 показать весь комментарий
 
б..ть, знову ті самі граблі Пограничники проверяют информацию о задержании двух украинцев на админгранице с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 8353 скільки дебілам треба повторювати, щоб не їхали до кацапів.....знову заручники, знову обмін
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Только полный даун может ехать в оккупированный Крым
 показать весь комментарий
 
 
Судячи з того що в Україні ЗеПрезидент, то даунів вистачить на всі кацапські в'язниці 🤔
 показать весь комментарий
 
 
б..ть, знову ті самі граблі Пограничники проверяют информацию о задержании двух украинцев на админгранице с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 8353 скільки дебілам треба повторювати, щоб не їхали до кацапів.....знову заручники, знову обмін
 показать весь комментарий
 
 
Курва так москалів лапати будем все життя ...і віддавати назад
 показать весь комментарий
 
 
Повторюсь. В самых демократичных странах не просто так есть принцип никогда не договариваться с террористами. Если дашь слабину - это превратиться в систему.. Например, в Крыму наших людей еще много, ***** надолго хватит. Или всегда можно найти повод и арестовать наше судно с рыбаками в Черном\Азовском море. Для него это как два пальца
 показать весь комментарий
 
 
Все дурни Украины - быстро в Крым! Трех разовое питание, прогулки, ласковое обращение - гарантированы!
 показать весь комментарий
 
 
Если правда, значит кремлёвские срочно набирают новых заложников... понравилось, видимо, меняться.
 показать весь комментарий
 
 
Нужно не выяснять, а освобождать наших соотечественников любой ценой!
 показать весь комментарий
 
а что кого-то из граждан US захватили?..))
 показать весь комментарий
 
 
Да лять, на вас менять, что ли теперь? зедаун все, что было на днях пуйлу отдал
 показать весь комментарий
 
террористы убедились, что их тактика торговли заложниками с Западом и Украиной приносит политические результаты и решили этот опыт практиковать и дальше...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх