 Франция за проведение саммита нормандской четверки в ближайшие дни в Париже, - глава МИД Ле Дриан

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции в Москве по итогам встречи в формате "два плюс два" глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы бы хотели, чтобы в ближайшие дни в Париже была организована новая встреча на высшем уровне в рамках нормандского формата", - сказал Ле Дриан.
"Конечно же, не может идти речи о долгосрочном, долговечном взаимодействии с Россией, если не изменится к лучшему ситуация в Украине", - подчеркнул французский министр.
"И мы констатировали за последние месяцы значительный прогресс, значительные подвижки", - отметил глава французского МИД.
"Освобождение в субботу 70 пленных, в том числе 24 моряков, я считаю, что это освобождение является конкретным результатом, который так поощряла Франция. И я считаю, что необходимо воспользоваться данной обстановкой для полного выполнения минских соглашений", - подчеркнул Ле Дриан.
"Помощник Зеленского не думает, что выдача Цемаха России испортит отношения с ЕС"
Можете "что" убрать. Тогда текст станет абсолютно правильным.
Сегодня. Нидерланды. Гаага. Совещание министерской группы правительства. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте "Я говорил с президентом Зеленским в апреле, он уверил, что всецело будет поддерживать наша усилия в расследовании по МР-17. Он и его министры нас обманули. Мы больше не будем автоматически пролонгировать санкции против России. Либо они сотрудничают, либо нет"
Хроника одного Президента ...
Они высрали что Данилюку что-то там дали в руки, а они идут сзади, смотрят, смеются и бегом сюда писать об этом.
это рассчитано даже не на зомби, а на амеб.
Может хватит на сегодня?
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