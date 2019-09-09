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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Франция (2116) нормандская четверка (646) Ле Дриан Жан-Ив (15)

 Франция за проведение саммита нормандской четверки в ближайшие дни в Париже, - глава МИД Ле Дриан

Франция выступает за то, чтобы уже в ближайшие дни в Париже состоялись переговоры нормандской четверки.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции в Москве по итогам встречи в формате "два плюс два" глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы бы хотели, чтобы в ближайшие дни в Париже была организована новая встреча на высшем уровне в рамках нормандского формата", - сказал Ле Дриан.

"Конечно же, не может идти речи о долгосрочном, долговечном взаимодействии с Россией, если не изменится к лучшему ситуация в Украине", - подчеркнул французский министр.

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"И мы констатировали за последние месяцы значительный прогресс, значительные подвижки", - отметил глава французского МИД.

"Освобождение в субботу 70 пленных, в том числе 24 моряков, я считаю, что это освобождение является конкретным результатом, который так поощряла Франция. И я считаю, что необходимо воспользоваться данной обстановкой для полного выполнения минских соглашений", - подчеркнул Ле Дриан.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147340
 
 
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"куй железо, пока горячо" (с)

"Помощник Зеленского не думает, что выдача Цемаха России испортит отношения с ЕС"
Можете "что" убрать. Тогда текст станет абсолютно правильным.
Сегодня. Нидерланды. Гаага. Совещание министерской группы правительства. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте "Я говорил с президентом Зеленским в апреле, он уверил, что всецело будет поддерживать наша усилия в расследовании по МР-17. Он и его министры нас обманули. Мы больше не будем автоматически пролонгировать санкции против России. Либо они сотрудничают, либо нет"

Хроника одного Президента ...
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Какие у вас эротические фантазии.
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"куй железо, пока горячо" (с)

"Помощник Зеленского не думает, что выдача Цемаха России испортит отношения с ЕС"
Можете "что" убрать. Тогда текст станет абсолютно правильным.
Сегодня. Нидерланды. Гаага. Совещание министерской группы правительства. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте "Я говорил с президентом Зеленским в апреле, он уверил, что всецело будет поддерживать наша усилия в расследовании по МР-17. Он и его министры нас обманули. Мы больше не будем автоматически пролонгировать санкции против России. Либо они сотрудничают, либо нет"

Хроника одного Президента ...
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Це петінг... він у них в пошані...вони ******* лайкати один-одного!
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Зачем сюда этот фейковый сайт?
Они высрали что Данилюку что-то там дали в руки, а они идут сзади, смотрят, смеются и бегом сюда писать об этом.
это рассчитано даже не на зомби, а на амеб.
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Ты слишком полирнул.
Может хватит на сегодня?
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Значит правильно сказал Багдан -до нового года поработаем и все, отдыхать.
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Будуть ЗЄлю уламувати на капітуляцію перед кацапами.
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Че, опять "Мистралей" хочется наклепать и толкнуть Путину? Можете еще ему напечатать карт Франции на русском. С отметками где можно взять водки и построить правослабные капища Франція за проведення саміту нормандської четвірки найближчими днями в Парижі - глава МЗС Ле Дріан - Цензор.НЕТ 8529 .
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Проведите саммит в Донецке, там хоть может быть наших пленных можно будет как то освободить, а в Париже ***** только не хватало для полного счастья.Французов хлебом не корми дай переговоры устроить, прямо мания
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