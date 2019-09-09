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 Экономика
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Все про:аудит (281) металлургия (303) рента (7)

 Закон 1210 сделает рентные ставки в Украине почти в 10 раз выше, чем в РФ, - аудиторская компания PWC

В случае принятия изменений в налоговой кодекс, предусмотренных законопроектом №1210, рентные платежи в Украине существенно превысят аналогичные в других странах.

Об этом говорится в письме одной из крупнейших мировых аудиторских компаний PricewaterhouseCoopers (PWC) объединению предприятий "Укрметаллургпром", пишет Обозреватель.

Так, согласно исследованию PWC, в случае внесения изменений в налоговое законодательство, стоимость рентной ставки по отношению к коммерческой прибыли в Украине будет выше, чем в таких странах, как РФ, Канада, Австралия, Казахстан, Бразилия, Китай и других.

В письме не указывается, откуда в украинского бизнеса найдутся средства, чтобы оплачивать рентную оплату в 10 раз выше, чем в Российской Федерации, в пять раз выше, чем в Китае и более чем в два раза выше, чем в Канаде.

Напомним, что законопроект №1210 получил широкую критику от экспертов и международных организаций, народных депутатов, документ, в том числе, охарактеризовали, как таковой, что способен похоронить горно-металлургическую отрасль в Украине.

Закон 1210 сделает рентные ставки в Украине почти в 10 раз выше, чем в РФ, - аудиторская компания PWC 01

Источник: https://censor.net.ua/n3147339
 
 
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- Почему у всех помидоры по рублю, а у Вас по пять?
- Деньги очень нужны.
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Тссссс...Ера достатку наступає.
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т.е. все Криворожские ГОКи встанут и снизойдет благодать на местных жителей.
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Ну так Президент не в детские игры играет. Серьезный президент, Серьезная страна, серьезная рента.
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- Почему у всех помидоры по рублю, а у Вас по пять?
- Деньги очень нужны.
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Вы не обратили внимание может, но в статье идет речь о относительных цифрах: рентная ставка по отношению к ЗАЯВЛЕННОЙ прибыли. Конечно же, у нас прибыль не прячут и налоги не оптимизируют...
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Вы не обратили внимание может, но в статье сравнивается наш закон с российским. Конечно же, у них прибыль не прячут и налоги не оптимизируют...
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Предложения? Преференции для ахметова как для Ддерипаски?
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Думаю, нужно начать с посильных мер. Например, меньше херни городить в интернетовских срачах.
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Сверхприбыли отнимают! За счет дешовой рабочей силы. Почему не сравнивают абсолютные показатели ренты?
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Ты считаешь что при увеличении ренты...рабочая сила вдруг станет более дорогой..??
Как бы не получилось как в том анекдоте...

- Папа , а когда водка подорожает, ты станешь меньше пить?
- Нет, сынок! Это ты будешь меньше кушать...


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В статье сравнивают отношению прибыли к ренте. При низкой себестоимости у Ахметова конечные цены - мировые. Отсюда была сверхприбыль. Сейчас прибыль сравняют с общемировым уровнем.
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Похоже на план:
1. Хороним;
2. Продаем нужному человеку;
3. Эксгумируем и приводим в чувства;
4. ???
5. PROFIT.
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т.е. все Криворожские ГОКи встанут и снизойдет благодать на местных жителей.
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так может пора подоить горно металургическую отрасль？
Кто там у нас горнометаллург главный？
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Шариковы...если не "взять и поделить"...то "взять и подоить"....на другое не способны....
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Шариковы, они аккурат рентную ставку в 10 раз увеличивают.
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Если иностранцы советуют,но те все равно настаивают...ТО здесь что-т кроется.
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А я считаю это нормальный законопроект. Не дебилы же его придумали. Принимай(те), да поскорей - нужны быстрые реформы, которые приведут к процветанию.
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Ви проти політики всенарідно обраного ***********, бо мабуть соєво-діабетний порохобот? Закон 1210 зробить рентні ставки в Україні в 10 разів вище, ніж у РФ, - аудиторська компанія PWC - Цензор.НЕТ 7965 Скоро Бакланов і Рябокепка прийдуть і заарештують вас! Закон 1210 зробить рентні ставки в Україні в 10 разів вище, ніж у РФ, - аудиторська компанія PWC - Цензор.НЕТ 7965
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Ви трохі з іронією обережніше, бо прочитавши таку новину коменти завсім по іншоу сприймаються.
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Раніше я іронію позначав смайликом, але смайлики в мене скінчились...... Закон 1210 зробить рентні ставки в Україні в 10 разів вище, ніж у РФ, - аудиторська компанія PWC - Цензор.НЕТ 2146
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Я відчуваю що в мене нерви закінчуються: що не новина - то "пєрємога", кидаюсь на всіх підряд вже...... Закон 1210 зробить рентні ставки в Україні в 10 разів вище, ніж у РФ, - аудиторська компанія PWC - Цензор.НЕТ 8516
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правильно, закрийте все до ******** мами..... головне, щоб шаурма була в достатній кількості
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як же тепер бідним мільярдерам виживати,і так весь час вони нещасні в збитках,тільки чомусь власні статки ростуть не гірше чим у світових мільярдерів,а люди бідніють.ахметка та жеваго ще не таких лобістів куплять та підключать,щоб стогнали всепропало
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Какой процент рентных платежей к коммерческой прибыли в США или во Франции? Почему Украину сравнивают с Австралией, Китаем, Россией, в Украине и близко таких незаселенных площадей нет как в Австралии или в России, в Китае тоже навряд ли Сянган или Шанхай центры металургической промышленности.
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ахъ, горно -металлургическую...
а кому у нас принадлежит горно-металлургическая?
ну так пусть горно-металлургическая и стенает по этому поводу
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Обычная манипуляция от Ахметова, пусть назовет ренту за добычу руды в европейских странах и сколько платит он, и заодно зарплаты на европейских заводах и на ахметовских, при том что металл он продает по мировым ценам.
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+100500. Тут бараны разблеялись, не пытаясь даже вникнуть в суть вопроса. Закон правильный.
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Pasha Pasha, на твоей стране деревянных туалетов под названием свинороссия законы читают Украины? Закон 1210 зробить рентні ставки в Україні майже в 10 разів вище, ніж у РФ, - аудиторська компанія PWC - Цензор.НЕТ 7838 Кстати, ты себя хорошо обозначил - "бараны" Закон 1210 зробить рентні ставки в Україні майже в 10 разів вище, ніж у РФ, - аудиторська компанія PWC - Цензор.НЕТ 9286
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ставка ренти за надра ?

з надр має щось і в бюджет попадати,
а не тільки в прибуток тому,
хто надра розкопує
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Ахметов начал ныть о снижении прибыли из-за роста ренты на добычу руды, стоит только глянуть на его прибыля в последние годы и становится понятно что там еще доить и доить.
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Манипуляция. Рентную плату за добычу руды хотят повысить до 10%. То есть на 1,2%. Хотя во время правления Порошенко она выросла с 2,7% до 8,8%. А всем рассказывают как злой Зеленский хочет повысить налог "коммерсантам" в 10(!) раз. Кто оплачивает все эти вбросы?
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Да неважно. Хоть под Ахметку лечь, лишь бы в сторону "Слуги народа" струю пустить. )))
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Дай угадаю. Рыжая татара, на А начинается, на В кончается)
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То есть,по убогой Зе леной логике,если Порошенко накакал,это ооочень плохо! А Зеленский сверху просто еще немножко какнул.
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Завтра прибегут под Раду тысячи горнометалургов стучать касками и дудеть в гудки
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ЗАДАЧА.
УСЛОВИЯ: У гражданина Украины есть 5 квартир которые он сдаёт в аренду, при этом официально заключает договора аренды по 5000 гр. с квартиры и платит рентную ставку с квартиры в размере 500 гр. Рентная ставка в сумме будет 2500 гр. Рантье получает после уплаты рентной ставки с 22500 гр. ЗЕленоватое государство рентную ставку увеличивают в 10 раз. Рантье должен будет платить в казну не 500 гр, а 5000 гр. с квартиры.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: КАК ПОСТУПИТ РАНТЬЕ В ДАННОМ СЛУЧАЕ?:
а) поднимет плату за аренду своих квартир до космоса и будет платить рентную ставку.
б) поднимет плату за аренду своих квартир и будет показывать фиктивную, заниженную цену аренды и будет платить рентную ставку.
в) уйдет в тень.
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Рентную ставку поднимают с 8,8% до 10%. То есть она вырастет до 3000, а доход снизится до 22000.
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Дадут тебе новую ставку налога на землю на твою дачу. Уйдешь в тень ? Підіймеш плату для песика і котика ?
Так що нікуди не дінешся, підей та й заплатиш, землю в тінь не зховаєш
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-А що діду зараз палить?
- Ватру.
- А скільки вона кошує?
- Двадцять копійок.
- А що діду буде палить, як ватра коштуватиме 40 копійок?
- Також Ватру.
- А якщо Ватра буде коштувать 80 копійок, що діду буде палить?
- Також Ватру.
А якщо Ватра коштуватиме карбованця?
- А тоді я буду палить сільраду.
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Это патамуша у нас председатель СНБО еще и крутой финансист и бывший изгнанец из минфина Данилюк. Точнее бывший министр минфина теперь председатель СНБо, и он знает как лучше ..))))
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Так бывает, когда кухарка управляет государством, ну, или фотограф, или парикмахер, или лицедей.
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Рентная плата в Украине сейчас как и во всех других странах, на уровне 10%. Но в других странах эти 10% ренты занимают меньший процент коммерческой прибыли. То есть украинская металлургия банально неэффективна, больше тратят, меньше производят. Но в статье это подано(даже не подано, а прямо написано) как будто налог будет в 10 раз больше чем в Рашке.

Закон 1210 зробить рентні ставки в Україні в 10 разів вище, ніж у РФ, - аудиторська компанія PWC - Цензор.НЕТ 48
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Все правильно ! Украина с чего-то должна платит евреям в Израиле пенсии ?
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