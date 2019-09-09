 Закон 1210 сделает рентные ставки в Украине почти в 10 раз выше, чем в РФ, - аудиторская компания PWC

Об этом говорится в письме одной из крупнейших мировых аудиторских компаний PricewaterhouseCoopers (PWC) объединению предприятий "Укрметаллургпром", пишет Обозреватель.

Так, согласно исследованию PWC, в случае внесения изменений в налоговое законодательство, стоимость рентной ставки по отношению к коммерческой прибыли в Украине будет выше, чем в таких странах, как РФ, Канада, Австралия, Казахстан, Бразилия, Китай и других.

В письме не указывается, откуда в украинского бизнеса найдутся средства, чтобы оплачивать рентную оплату в 10 раз выше, чем в Российской Федерации, в пять раз выше, чем в Китае и более чем в два раза выше, чем в Канаде.

Напомним, что законопроект №1210 получил широкую критику от экспертов и международных организаций, народных депутатов, документ, в том числе, охарактеризовали, как таковой, что способен похоронить горно-металлургическую отрасль в Украине.