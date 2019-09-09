 Закон 1210 сделает рентные ставки в Украине почти в 10 раз выше, чем в РФ, - аудиторская компания PWC

Об этом говорится в письме одной из крупнейших мировых аудиторских компаний PricewaterhouseCoopers (PWC) объединению предприятий "Укрметаллургпром", пишет Обозреватель.
Так, согласно исследованию PWC, в случае внесения изменений в налоговое законодательство, стоимость рентной ставки по отношению к коммерческой прибыли в Украине будет выше, чем в таких странах, как РФ, Канада, Австралия, Казахстан, Бразилия, Китай и других.
В письме не указывается, откуда в украинского бизнеса найдутся средства, чтобы оплачивать рентную оплату в 10 раз выше, чем в Российской Федерации, в пять раз выше, чем в Китае и более чем в два раза выше, чем в Канаде.
Напомним, что законопроект №1210 получил широкую критику от экспертов и международных организаций, народных депутатов, документ, в том числе, охарактеризовали, как таковой, что способен похоронить горно-металлургическую отрасль в Украине.
- Деньги очень нужны.
Как бы не получилось как в том анекдоте...
- Папа , а когда водка подорожает, ты станешь меньше пить?
- Нет, сынок! Это ты будешь меньше кушать...
1. Хороним;
2. Продаем нужному человеку;
3. Эксгумируем и приводим в чувства;
4. ???
5. PROFIT.
Именно пАбеда.
Кто там у нас горнометаллург главный？
а кому у нас принадлежит горно-металлургическая?
ну так пусть горно-металлургическая и стенает по этому поводу
з надр має щось і в бюджет попадати,
а не тільки в прибуток тому,
хто надра розкопує
УСЛОВИЯ: У гражданина Украины есть 5 квартир которые он сдаёт в аренду, при этом официально заключает договора аренды по 5000 гр. с квартиры и платит рентную ставку с квартиры в размере 500 гр. Рентная ставка в сумме будет 2500 гр. Рантье получает после уплаты рентной ставки с 22500 гр. ЗЕленоватое государство рентную ставку увеличивают в 10 раз. Рантье должен будет платить в казну не 500 гр, а 5000 гр. с квартиры.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: КАК ПОСТУПИТ РАНТЬЕ В ДАННОМ СЛУЧАЕ?:
а) поднимет плату за аренду своих квартир до космоса и будет платить рентную ставку.
б) поднимет плату за аренду своих квартир и будет показывать фиктивную, заниженную цену аренды и будет платить рентную ставку.
в) уйдет в тень.
Так що нікуди не дінешся, підей та й заплатиш, землю в тінь не зховаєш
- Ватру.
- А скільки вона кошує?
- Двадцять копійок.
- А що діду буде палить, як ватра коштуватиме 40 копійок?
- Також Ватру.
- А якщо Ватра буде коштувать 80 копійок, що діду буде палить?
- Також Ватру.
А якщо Ватра коштуватиме карбованця?
- А тоді я буду палить сільраду.