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 Общество
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Все про:Кернес (1152) Харьков (4422) ЛГБТ-сообщество (251)

 Харьковский горсовет не будет препятствовать проведению KharkivPride

Харьковский городской совет не будет подавать иск в суд с требованием ограничить проведение марша равенства KharkivPride.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "МедиаПорт", эту информацию по телефону подтвердил мэр Харькова Геннадий Кернес.

"Почему? Потому что мы видим, что это такое мероприятие, которому нужно обеспечить безопасность. Мы не можем им запретить", - сказал он.

На вопрос, будет ли в таком случае горсовет способствовать проведению марша равенства, Кернес ответил: "Да".

Соорганизатор KharkivPride Анна Шарыгина ранее сообщила, сегодня во второй половине дня и других организаторов мероприятия пригласили к первому заместителю мэра Игорю Терехову.

"Нас позвали в кабинет первого заместителя городского головы, и он сообщил, что не будут против нас подавать иск, а городская власть будет способствовать обеспечению правопорядка во время мероприятия", - сказала Шарыгина.

Читайте также: Сделаем все, чтобы первый в Харькове марш равенства состоялся, - организаторы KharkivPride в ответ на заявление Кернеса

Свое решение, по ее словам, не объясняли.

"Сказали, будем сотрудничать, будем на связи", - добавила Шарыгина.

Источник: https://censor.net.ua/n3147337
 
 
 Топ комментарии
 
Крыса приспосабливается. Харьковчане - лохи .
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Пра́йд - семейная стая львов. Львы являются хищными млекопитающими и живут в семейных группах - прайдах.



Прайд? Что-то не вижу там львов и львиц. Одни гомосеки
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Каждый видит только то, что он хочет видеть.
Недаром тебя с КЕНТОМ на нудистский пляж потянуло.
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Так того вони і підори, брехливі ,наглі ,богупротивні істоти. Прайд і кольори веселки також спаплюжили- взявши собі на прапор, хоч їм природньо б було якісь відтінки коричневого
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Так Кернес запрещал прайд, потому что его туда не приглашали,а сейчас пригласили к тому же возглавит колонну
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деЖиДализация, *************, русификация, и оптимизация сРаны. главное что бы весело!
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Помню как с кентом в Алуште пошли на нудистский пляж, думали эх ща телочек голых посмотрим, приходим, а там одни сосиски. Поняли, что там ловить нечего и ушли.
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Как вам Зеизбиратели ваш старый-новый Аваков? будет крышевать,иначе без влияния Авакова Кернес и ко не поменяли так резко свое мнение
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Крыса приспосабливается. Харьковчане - лохи .
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А шо гепу во множественном числе пишешь?
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У ********** потужне лоббі - місцевим мафіозі довелося навіть прогнутися. Мабуть, як і у Києві, ціла дивізія ментів буде охороняти це збіговисько.
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Фу-у-у-ух!!! Не зря я эту гниду ненавидел! Оправдал мои надежды, жыдовин! А я ведь писал тут, что если эта гнида, сумеет эту срань отменить, то стану ненавидеть его чуток менее. Не сложилось. Ну и хорошо.
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Ото потрібно було притримати свою ненависть до Порошенка... 21 квітня...
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«Зеленую волну » обеспечили, стало бьіть...
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Шо? Опять? И ходят, и ходят... А потом "пианИНЫ пропадаюТЬ".
Ну вот ЧТО? ЧТО они ЭТИМ хотят сказать? И КОМУ??? Детей пугать да стариков до инфаркта доводить(
Взяли бы да поехали картошку копать. По сёлам людям, оставшимся там, помогать. Ага. Щас. Они к труду не приучены. ТоКо .опями вилять, бездельники((
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Они же не "Тимуровцы" из пионерской организации им. Ульянова - чЛенина,, что бы старикам помогать, они п...сы. Харьковский горсовет не будет препятствовать проведению KharkivPride - Цензор.НЕТ 5437
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От чому людям з особливими сексуальними потребами, не провести зустріч в парку, в ресторані, та хоч і зібратись на стадіоні?
Чому це обов'язково повинно бути у вигляді ходи п******в, по центральній вулиці?
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Насправді сказати "про це" набагато простіше Харьковский горсовет не будет препятствовать проведению KharkivPride - Цензор.НЕТ 5402

проснувшись в пять утра в субботу
кричу с балкона эгегей
мне объясняют что не прав я
и гей
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У меня 6 внуков,я раскрашусь и пиду.Юпку адену.Возьму клюку и пиду ,мух назойливых атганять из ПС и НК.
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Ой, и я с Вами! Только я плаТЯ Вдягну). Лосины и лабутЕны на...) Якусь шляпу напьялю покрупнее - голубую. А в шляпу воткну рооозовуююю рооозу, а-а-а... Веер еще - в руки. Уже в процессе мероприятия воткну его кому-то в дупу)). Красиво будет))
Вас я узнаю по юПке) Поэтому веер - не для Вас))
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Племяш у меня в ПС.Могут быть тёрки.А мать его обожает ОПЗЖ.Такова жизнь.
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А скажите, вот тот гомик, что нам Парад на День Независимости такой состряпал (и себе 6 месяцев по ст.338 ККУ), ну, как его, аааа, вспомнил, бадоев, оно в этом параде участие примет? Ведь он ТАК любит ПАРАДЫ.
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Та вже зрозуміло, які «паради» їм до вподоби....
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Щось залип на поеторії (так, аддиктивний сайт Харьковский горсовет не будет препятствовать проведению KharkivPride - Цензор.НЕТ 2846 ) - осьо в тему:

как вы относитесь к гепардам
спросили как то раз илью
о гейпарады это праздник
люблю
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Чого вони голі постійно, треба тоді в лютому проводити, може хоч відморозять щось.
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Народу собралось поглазеть на действо..США первыми признали ЛГБТ,хотя часть ортодоксов плюётса дальше чем видят.Прогресс в правах человека налицо!.Ведь животные не преследуют бисексуалов у себя.
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