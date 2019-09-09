 Харьковский горсовет не будет препятствовать проведению KharkivPride

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "МедиаПорт", эту информацию по телефону подтвердил мэр Харькова Геннадий Кернес.
"Почему? Потому что мы видим, что это такое мероприятие, которому нужно обеспечить безопасность. Мы не можем им запретить", - сказал он.
На вопрос, будет ли в таком случае горсовет способствовать проведению марша равенства, Кернес ответил: "Да".
Соорганизатор KharkivPride Анна Шарыгина ранее сообщила, сегодня во второй половине дня и других организаторов мероприятия пригласили к первому заместителю мэра Игорю Терехову.
"Нас позвали в кабинет первого заместителя городского головы, и он сообщил, что не будут против нас подавать иск, а городская власть будет способствовать обеспечению правопорядка во время мероприятия", - сказала Шарыгина.
Свое решение, по ее словам, не объясняли.
"Сказали, будем сотрудничать, будем на связи", - добавила Шарыгина.
Прайд? Что-то не вижу там львов и львиц. Одни гомосеки
Недаром тебя с КЕНТОМ на нудистский пляж потянуло.
Нангапарбат
Ты какой-то озабоченный...
09.09.2019 13:15
🤔
Ну вот ЧТО? ЧТО они ЭТИМ хотят сказать? И КОМУ??? Детей пугать да стариков до инфаркта доводить(
Взяли бы да поехали картошку копать. По сёлам людям, оставшимся там, помогать. Ага. Щас. Они к труду не приучены. ТоКо .опями вилять, бездельники((
Чому це обов'язково повинно бути у вигляді ходи п******в, по центральній вулиці?
проснувшись в пять утра в субботу
кричу с балкона эгегей
мне объясняют что не прав я
и гей
Вас я узнаю по юПке) Поэтому веер - не для Вас))
как вы относитесь к гепардам
спросили как то раз илью
о гейпарады это праздник
люблю