 Харьковский горсовет не будет препятствовать проведению KharkivPride

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "МедиаПорт", эту информацию по телефону подтвердил мэр Харькова Геннадий Кернес.

"Почему? Потому что мы видим, что это такое мероприятие, которому нужно обеспечить безопасность. Мы не можем им запретить", - сказал он.

На вопрос, будет ли в таком случае горсовет способствовать проведению марша равенства, Кернес ответил: "Да".

Соорганизатор KharkivPride Анна Шарыгина ранее сообщила, сегодня во второй половине дня и других организаторов мероприятия пригласили к первому заместителю мэра Игорю Терехову.

"Нас позвали в кабинет первого заместителя городского головы, и он сообщил, что не будут против нас подавать иск, а городская власть будет способствовать обеспечению правопорядка во время мероприятия", - сказала Шарыгина.

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Свое решение, по ее словам, не объясняли.

"Сказали, будем сотрудничать, будем на связи", - добавила Шарыгина.