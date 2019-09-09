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 Экс-наемник "ДНР" сдался полиции на Донетчине, - Нацполиция

В Селидово Донецкой области правоохранителям сдался бывший боевик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Донецкой области.

"В течение трех месяцев службы в незаконных вооруженных формированиях мужчина строил оборонительные сооружения на мосту и дежурил на блокпосту террористов. Поняв, что "герои" так называемой "ДНР" - обычные преступники, он покинул наемников. Находясь в отделении полиции, 45-летний житель Селидово рассказал подробности службы в составе бандформирования самопровозглашенной республики и признал, что это было огромной ошибкой в его жизни", - говорится в сообщении.

В конце мая 2014 года в центре г. Селидово к нему подошел незнакомец и предложил вступить в ряды ополчения. За работу обещал плату по 200 гривен в день, а также продукты питания. Такие условия труда казались мужчине привлекательными, и он согласился.

Сначала новоиспеченный боевик помогал строить оборонительные сооружения на мосту вблизи с.Карловка. После окончания строительства мужчина получил позывной "Малыш" и начал работать на блокпосте, где в его обязанности входила проверка автотранспорта и документов у лиц, двигались со стороны с. Галициновка.

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В рядах террористов мужчина находился до июля 2014 года, после чего добровольно оставил бандформирования.

После возвращения домой он вел скрытый образ жизни, передвигался по городу исключительно в ночное время суток, прячась от правоохранителей.

"Узнав из средств массовой информации о том, что существует программа "Возвращайся домой", предусматривающая освобождение от уголовной ответственности, я решил воспользоваться шансом и обратиться в полицию", - рассказывает молодой человек.

Сейчас в отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. По данному факту проводится проверка.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147336
 
 
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Хоть один сепар служил не на блок постах?
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Там на каждому блок-посту по бригаде полного штата дежурило.
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Ну правильно, что сдался. Теперь поменяем его на наших пленных Экс-наемник "ДНР" сдался полиции на Донетчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9218
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Была бы зарплата в день 500 грн - и не было бы таких малышей.Он виноват. Но и виноваты все президенты Украины,что страна не стала такой как нужно.
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Для нормальных работяг на Донбасе 500 гр.в день, до войны, было норма! А сепарюга щас канючит о помиловании и пробивает на слезу!Знаю что есть на той стороне люди, которые х.. забили на сепаров и их войну и находят работу, а не по окопам сидят и по наших лупят за 200 гр. Б.... смешно слушать мразь эту!
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Нормальные должны еще больше получать. Речь шла о таких как малыш.
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Все водители,охрана блокпостов, повара,медики... Психологов не хватает, но все в переди....)))
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Правильное время выбрал.
Теперь ему бояться нечего.
И есть большой шанс если не стать частью Зе-команды, то хотя бы полицейским у Авакова.
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