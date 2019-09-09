 Комитет ВР поддержал лишение украинских кинематографистов дотаций из бюджета, - Княжицкий

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пост народного депутата фракции "Европейская Солидарность" Николая Княжицкого.
"Сегодня на заседании Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики "Слуги народа" проголосовали за исключение из перечня субъектов, которые получают государственную поддержку в виде возврата квалифицированных расходов, украинцев.
Государство, по их мнению должно поддерживать иностранных продюсеров, а не украинских. Очевидно, это противоречит Конституции, логике, международной практике и гражданским чувствам. Благодарен тем, кто не голосовал за такое антиукраинское решение и тем членам правящей партии, кто голосовал за этот абсурд, но в выступлениях высказывал сомнения в его обоснованности. Опасность монобольшинства в том, что вседозволенность укачивает трезвое мышление и ведет к многочисленным ошибкам. Они пока этого не понимают. Будем аргументировано и вежливо подсказывать", - написал он.
Я только не понял, а что было на комитете конкретное такое решение - дотировать иностранных продюсеров из бюджета?
А по суті ви дійсно не розумієте чи не хочете розуміти ідіотизм пропонованого законопроекту?
5 відсотків загального обсягу кваліфікованих витрат (платежів) у випадку, якщо мінімум чотири (4) культурні критерії культурного тесту є виключно українськими (наприклад, культура /історія /міфологія /релігія /архітектура /оточення/інше), або якщо фільм містить сцени (обсягом не менше 3 відсотків загальної тривалості фільму) у яких герої (персонажі) фільму читають книгу (книги) українського автора, у тому числі й у перекладі іншою мовою та (або) сюжетна лінія, тема фільму використовують книги (книжкові видання), в тому числі українських авторів, як частину оточення (художнього рішення - декорації), у обсязі не менше 3 відсотків загальної тривалості фільму, або якщо сюжетна лінія/сценарій/центральна тема фільму базується на українському літературному творі».;
а может всё-таки так, и это дополнение, а не лишение украинских кинематографистов этих дотаций?
Та всё ты понял, но зелёная плесень в голове не даёт тебе признать очевидного )))
Да, кстати, вот ссылка на решение дотировать из бюджета только иностранных продюсеров :
абзац третій пункту 6) розділу І законопроекту:
«Обов'язковою умовою отримання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму, є відсутність резидентів України серед його власників, учасників, акціонерів, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також посадових осіб цього іноземного суб'єкта кінематографії»;
тебе слуги сейчас в очередной раз в глаза науринотерапилили, а ты в очередной раз делаешь вид, шо всё зашибись.
...
Хто ще побачив дискримінацію за національною ознакою? Причому тут хуцпа вищого ґатунку - дискримінація титульної нації.
А в остально, такі да.
Не знаю в якій цивілізованій країні світу можлива підтримка іноземного кіновиробництва за рахунок вітчизняного. Черговий плювок від шмарклі.
«Когда нас в бой пошльот таварісчь Юля,
І маршал Толік, в бой нас повєдьот! »
А ті гроші, краще віддати Сергію Лозниці за фільм «Донбасс».
Доречі «Донбас» НАРЕШТІ з'явився в you tube !!!!
расийских готовимся поддерживать?
С. Лозница.
Пару днів тому фільм Атлантида взяв нагороду Венеційського кінофестивалю.
Як на мене, уже цього достатньо, щоб виправдати державну підтримку кіно!
Так неувязка, ведь эти исторические события в фильме "Тарас Бульба" происходили в 16 - 17 веках, тогда даже и в помине не было российской лапотной державы. И её гораздо позже замаскировавшихся под якобы русских но монголоидных жителей угро - финнов москалей. Липовой России которую выдумали вместо лапотной Московии - орды (Московский - улус) с татаро- угро- финским а не русским и не славянским населением только в 18 веке.
Но тут ничего удивительного, ведь режиссер этой картины российский коммунофашист В.Бортко. И за такой пророссийский фильм продажная коммунофашисткая партия Украины (президиум ЦК КПУ): присвоила премию им. В. И. Ленина своему единомышленнику коммуняке. В.Бортко "За его высокохудожественное воплощение в киноискусстве идеалов дружбы якобы братских славянского украинского и ордынского якобы русского народов? Пропаганду общего исторического и культурного наследия в кинофильме "Тарас Бульба"". 22 апреля 2009 г.
Получается что наше украинское государство не может или не хочет создавать важные исторические фильмы про Украину.
А вот наши извечные лютые кровавые враги российские оккупанты они создают выдуманные перекрученные исторические фильмы про Украину -Русь такие как "Тарас Бульба" который мужественно воевал и погиб за независимости и суверенитет руськой земли Руси -Украины. Но не за вражескую лапотную Московию -орду.
До 2014 року у нас таких досягнень НЕ БУЛО! До 2014 у нас в кінотеатрах у кращому випадку ішли по 1-2 фільми на рік!
Можна бути за Зєлю, Пєтю, Юлю і тд і тп, але ті, хто проти фінансування кіно - вата і мудаки!
Украинский кинематограф после 20 лет упадка начинает возрождаться. В 2017 году за номинацию на "Оскар" будут бороться сразу три фильма, к производству которых имеет отношение Украина.