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 Политика Украины
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 Комитет ВР поддержал лишение украинских кинематографистов дотаций из бюджета, - Княжицкий

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал исключение из перечня субъектов, которые получают государственную поддержку в виде возврата квалифицированных расходов, украинцев.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пост народного депутата фракции "Европейская Солидарность" Николая Княжицкого.

"Сегодня на заседании Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики "Слуги народа" проголосовали за исключение из перечня субъектов, которые получают государственную поддержку в виде возврата квалифицированных расходов, украинцев.

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Государство, по их мнению должно поддерживать иностранных продюсеров, а не украинских. Очевидно, это противоречит Конституции, логике, международной практике и гражданским чувствам. Благодарен тем, кто не голосовал за такое антиукраинское решение и тем членам правящей партии, кто голосовал за этот абсурд, но в выступлениях высказывал сомнения в его обоснованности. Опасность монобольшинства в том, что вседозволенность укачивает трезвое мышление и ведет к многочисленным ошибкам. Они пока этого не понимают. Будем аргументировано и вежливо подсказывать", - написал он.

Комитет ВР поддержал лишение украинских кинематографистов дотаций из бюджета, - Княжицкий 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3147335
 
 
 Топ комментарии
 
Все верно! дотации из бюджета получат: телеканал Г+Г, сериал "Сваты", "Лига смеха" и "Рассмеши гомика"! Правильно, зеленоиды?
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зачем украинское кино, если есть сваты?
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А квартал 95...зарегистрирован на Кипре....ничего не теряет...иносранная компания...дотации будут...
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Корыто забрали у украинских кинематографистов. Весело. Дорогу сватам!
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Люто плюсую!!! Зелебобскии таки знищать українську культуру...потвори!!!
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Зебобикам легко жить...сваты есть...ума не надо... Комитет ВР поддержал лишение украинских кинематографистов дотаций из бюджета, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 6551
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Все верно! дотации из бюджета получат: телеканал Г+Г, сериал "Сваты", "Лига смеха" и "Рассмеши гомика"! Правильно, зеленоиды?
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Малоросы украинофобы,и это они не агегиы кремля зато крутят сватов сейчас и нонстоп 24/h по youtube https://youtu.be/x3NjeoGeckQ
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А квартал 95...зарегистрирован на Кипре....ничего не теряет...иносранная компания...дотации будут...
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Княжицкого от корыта отодвигают)
Я только не понял, а что было на комитете конкретное такое решение - дотировать иностранных продюсеров из бюджета?
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Ще буде багато скавчання з різних галузей звикли скрізь на дотаційних коштах сидіти,а прибутки в оффшори виводити,або й ті самі дотації,та показувати збитки.Шара кінчається,на те є продюсери які вкладають гроші у кіно і на цьому заробляють
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Вы сейчас гоните на квартал 95 - кузницу кадров современного правительства. Комитет ВР поддержал лишение украинских кинематографистов дотаций из бюджета, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 761
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Звичайно, якщо "українці" не хочуть вкладатися у власне українське кіно, бо воно збиткове, то це за них зроблять сусіди які на це грошей не пошкодують. Бо вони точно знають, що попаганда "братерських стосунків" та приниження хохлів діють горазно єфективніше в військовому плані ніж артилерія.
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неа, это маленькое дополнение от чувака, которого от корытца отодвигают.
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Від которого корита? Княжицький до сьогоднішнього дня кіно НЕ знімав.
А по суті ви дійсно не розумієте чи не хочете розуміти ідіотизм пропонованого законопроекту?
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От бюджета. И по сути моего вопроса есть ответ, или только вопросы?
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По суті є. Висновок комітету на підтримку законопроєкту №1058 "Про внесення змін до закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні" , яким пропонується внести зміни до закону «Про державну підтримку кінематографії в Україні» та визначити, що єдиним суб'єктом, який може претендувати на повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених при виробництві фільму в Україні, є іноземний суб'єкт кінематографії і кошти повертають тільки у випадку відсутності резидентів України серед власників, учасників, акціонерів та посадових осіб виробника фільму .
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Додатково іноземний суб'єкт кінематографії може отримати:
5 відсотків загального обсягу кваліфікованих витрат (платежів) у випадку, якщо мінімум чотири (4) культурні критерії культурного тесту є виключно українськими (наприклад, культура /історія /міфологія /релігія /архітектура /оточення/інше), або якщо фільм містить сцени (обсягом не менше 3 відсотків загальної тривалості фільму) у яких герої (персонажі) фільму читають книгу (книги) українського автора, у тому числі й у перекладі іншою мовою та (або) сюжетна лінія, тема фільму використовують книги (книжкові видання), в тому числі українських авторів, як частину оточення (художнього рішення - декорації), у обсязі не менше 3 відсотків загальної тривалості фільму, або якщо сюжетна лінія/сценарій/центральна тема фільму базується на українському літературному творі».;

а может всё-таки так, и это дополнение, а не лишение украинских кинематографистов этих дотаций?
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зелёная плесень у тебя в штанах, ну ты в курсе куда тебе идти
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ті свои обосратушки на меня не перекладывай.

тебе слуги сейчас в очередной раз в глаза науринотерапилили, а ты в очередной раз делаешь вид, шо всё зашибись.
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кому ты нужно больное, иди вылечись, потом с людьми будешь общаться.
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больной я или не больной, а ссылку на мочеиспускание слуг тебе в глаза я выложил ))))
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"Сегодня на заседании Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики "Слуги народа" проголосовали за исключение из перечня субъектов, которые получают государственную поддержку в виде возврата квалифицированных расходов, украинцев"

...
Хто ще побачив дискримінацію за національною ознакою? Причому тут хуцпа вищого ґатунку - дискримінація титульної нації.
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правильно. пусть берут кредит хорошее кино снимают. и зарабатывают деньги пролетели не повезло. а то привыкли на шарка снимать всякую срань..
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Правильно! Я бы на месте "соплей уродов" ввел платное образование в школе с 1 класса, отменил пенсии и бесплатный инсулин. Привыкли на шарика жить без разрешения.
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зачем новые идеи озвучивать, пусть сами думают
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Для того чтоб завоевать электорат "сватов" и выйти на рентабельность, нужно снять ещё большее днище, но это точно не для нормальных людей и к искуству не будет иметь отношения.
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Відверто сміються слуги коломойського з українців і України.
Не знаю в якій цивілізованій країні світу можлива підтримка іноземного кіновиробництва за рахунок вітчизняного. Черговий плювок від шмарклі.
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Ага.
«Когда нас в бой пошльот таварісчь Юля,
І маршал Толік, в бой нас повєдьот! »

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То може й добре. Дивитись на те нескінченне скавчання...
А ті гроші, краще віддати Сергію Лозниці за фільм «Донбасс».
Доречі «Донбас» НАРЕШТІ з'явився в you tube !!!!
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Зебілізм невиліковний, пілять. Ти, придурку, текст з одного речення і пояснення до нього осилити не здатний?
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Запретили отдавать эти деньги Сергею Лознице.
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как минимум странное решение поддерживать кого угодно, но не своих кинопроизводителей.
расийских готовимся поддерживать?
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На этот год на поддержку отечественных кинопроектов выделено полтора миллиарда(!) грн. Многие товарищи пасутся на этом поле, а результат практически нулевой. За годы независимости так и не удалось создать ничего достойного. Деньги потрачены впустую. Не совсем, понятно, впустую. Кое-кто кое-что поимел. В общем, вместо - "Свет! Камера! Мотор! Начали!", получили - "Кина не будет! Электричество кончилось!"
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За останні 5 років фільми Плем'я Слабошпицького і Донбас Лозниці виграли нагороди Канського кінофестивалю,

Пару днів тому фільм Атлантида взяв нагороду Венеційського кінофестивалю.
Як на мене, уже цього достатньо, щоб виправдати державну підтримку кіно!
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Кацапы снимают очень качественные фильмы в плане победобесия и патриотизма (шовинизма) в целом . Я очень сомневаюсь, что они рентабельны. Они делается явно не для того, чтоб пополнять бюджет. В мире вообще можно на пальцах одной руки перещитать страны где кино-индустрия поставлена как бизнес.
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Интересно на сколько хватит терпения у народа.
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Обмін заручниками - нова технологія ЗЕбєні капітуляції. Але капітуляція це не тільки військова чи політична поразка, це і здача ворогу власної економіки. Десь після 16р. я вже не міг купити рос.зуб.пасту "Лесной бальзам" , був тільки словак по 32грн., техніки з рашки не бачив. А учора 08.09.019. у Фокстроті та Комфі в Ів.-Фр. побачив росіянські холодильники і морозильники Веко та Індезіт, шок - тим більше якість топорна, пластік вонючий, все нагадує далекий совок. При Пороху такого не було. Арештована ліпецкая цукерня це 0,00 від рашистської промислової техніки яка окуповує Український сегмент продаж - тобто ЗЕбанда спеціально створила умови щоб українці своїми грошима оплачували вбиства українців
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Я бы никому не давала. Почему иностранцам раздают наши деньги????
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Так много интересного узнаю, оказывается на всё есть деньги, только не для собственных детей и стариков!!!! Детские все студии, кружки, спорт. секции, школы развития- всё обходится родителям очень дорого, государство просто устранилось. Ну ри пенсионеры тоже никому не нужны, отработанный материал...
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таки да.. теперь Княжицкому не будет хватать на таиландских проституток.. бедолага.. вся жизнь к чертям теперь
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Точно. Чуваку придётся довольствоваться "отечественным производителем".
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"Сдается мне, паны-братья, что хорошей смертью умираю. Семерых зарубил, восьмерых конем затоптал. Так пускай же вечно цветет русская земля!" - такие последние слова якобы произносили умирая в неравном бою храбрые Украинские Казаки.
Так неувязка, ведь эти исторические события в фильме "Тарас Бульба" происходили в 16 - 17 веках, тогда даже и в помине не было российской лапотной державы. И её гораздо позже замаскировавшихся под якобы русских но монголоидных жителей угро - финнов москалей. Липовой России которую выдумали вместо лапотной Московии - орды (Московский - улус) с татаро- угро- финским а не русским и не славянским населением только в 18 веке.
Но тут ничего удивительного, ведь режиссер этой картины российский коммунофашист В.Бортко. И за такой пророссийский фильм продажная коммунофашисткая партия Украины (президиум ЦК КПУ): присвоила премию им. В. И. Ленина своему единомышленнику коммуняке. В.Бортко "За его высокохудожественное воплощение в киноискусстве идеалов дружбы якобы братских славянского украинского и ордынского якобы русского народов? Пропаганду общего исторического и культурного наследия в кинофильме "Тарас Бульба"". 22 апреля 2009 г.
Получается что наше украинское государство не может или не хочет создавать важные исторические фильмы про Украину.
А вот наши извечные лютые кровавые враги российские оккупанты они создают выдуманные перекрученные исторические фильмы про Украину -Русь такие как "Тарас Бульба" который мужественно воевал и погиб за независимости и суверенитет руськой земли Руси -Украины. Но не за вражескую лапотную Московию -орду.
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Кіборги, Донбас, Плем'я, Сторожова застава, Заборонений, Атлантида, Додому, Чужа молитва - ці фільми з'явилися завдяки державному фінансуванню. Більшість із цих фільмів взяла нагороди на міжнародних кінофестивалях, а Донбас та Плем'я відзначені нагородами на найпрестижнішому кінофестивалі у світ Канському!
До 2014 року у нас таких досягнень НЕ БУЛО! До 2014 у нас в кінотеатрах у кращому випадку ішли по 1-2 фільми на рік!

Можна бути за Зєлю, Пєтю, Юлю і тд і тп, але ті, хто проти фінансування кіно - вата і мудаки!
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Похоже что преследуется цель что бы кинопроизводитель в Украине был один -- 95 квартал.
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Княж- блуждающее лайно во многих созывах.
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Наконец за последние годы Украинцы научились делать свои боеаики, комедии, качественное фэнтези и наконец украинское кино стало собирать полные залы кинотеатров.
Украинский кинематограф после 20 лет упадка начинает возрождаться. В 2017 году за номинацию на "Оскар" будут бороться сразу три фильма, к производству которых имеет отношение Украина.
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Явно зазіхають на території українських кіностудій, зелена пліснява.
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