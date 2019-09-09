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Все про:Донбасс (19310) пункт пропуска (521) КПВВ (44)

 За неделю пассажиропоток на линии разграничения на Донбассе уменьшился на 14%, - пресс-центр ОС. ИНФОГРАФИКА

За прошедшую неделю пассажиропоток через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе уменьшился на 14%.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

За неделю пассажиропоток на линии разграничения на Донбассе уменьшился на 14%, - пресс-центр ОС 01

На прошлой неделе через линию разграничения в установленном порядке было оформлено 252,1 тыс. граждан и 31,7 тыс. транспортных средств.

Отказано в пропуске через линию соприкосновения 231 лицу в связи с неточностями в документах или отсутствием необходимого перечня документов.

Пограничниками в контрольных пунктах въезда-выезда оформлено 45 внутренне перемещенных лиц, которые из-за гуманитарного кризиса и систематического нарушения прав человека со стороны оккупационной администрации РФ вынуждены были покинуть места своего постоянного проживания и искать лучшей жизни на контролируемой украинскими властями территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю нацгвардейцы на блокпостах в зоне ООС задержали 9 наемников РФ

Пограничными нарядами в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров в районе операции Объединенных сил выявлено 29 паспортов Украины с признаками частичной подделки.

К административной ответственности привлечено 14 граждан, в отношении которых установлено, что они пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией в недействующих пунктах пропуска на временно неконтролируемом участке российско-украинской границы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147332
 
 
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Жители луганды и домбаса идут за соц. выплатами:


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*скажите пожалуйста. как быть с таким заявлением известно УКРАИНСКОГО ПИСАТЕЛЯ? я тоже такого мнения всегда. а вы?
"Донбас - це ракова пухлина, киньте в пельку імперії, хай подавиться!": Український класик "напророчив" війну на Донбасі за 20 років до її початку
понеділок, 9 вересень 2019, 9:10
Український письменник Олесь Гончар у своєму нотатнику у червні 1993 року зробив запис, який цензор, коли виходив друком тритомник щоденника, без відома автора вилучи
Як передають Патріоти України з посиланням на UaMedia, Гончар тоді писав:
"Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім`ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж". подписьіваюсь под каждім словом всегда!!!! нужно отдать єту опухоль...
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Правильно , только нужно тогда отдать полностью весь Донбасс , Донбасс - раковая опухоль , Крым - одни ватники , нам не жалко , давайте дальше отдавать регионы Украины
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треба щоб взагалі зник.Хай сидять в лугандоні
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дальше нет! разговор у писателя и я того же мнения только донбас часть.. всем же известно чем эта часть украинской территории была заселена.... русскими да и всем....со всей страны... недаром же там это всё и произошло. потому что там простите( неправильные украинцы заселились..) а настоящих просто жаль...попали в жернова... такова жизнь...иногда так происходит в жизни в разных ситуациях что приходится выбирать или или ...если гангрена у человека и врач советует удалить какую то конечность иначе смерть, приходится решаться как не жалко и не обидно. давать согласие.. также во всех случаях жизни. воровстве и ограблении лучше что то отдать чем потерять всё... такая философия жизни к сожалению..((
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