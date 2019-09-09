 За неделю пассажиропоток на линии разграничения на Донбассе уменьшился на 14%, - пресс-центр ОС. ИНФОГРАФИКА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
На прошлой неделе через линию разграничения в установленном порядке было оформлено 252,1 тыс. граждан и 31,7 тыс. транспортных средств.
Отказано в пропуске через линию соприкосновения 231 лицу в связи с неточностями в документах или отсутствием необходимого перечня документов.
Пограничниками в контрольных пунктах въезда-выезда оформлено 45 внутренне перемещенных лиц, которые из-за гуманитарного кризиса и систематического нарушения прав человека со стороны оккупационной администрации РФ вынуждены были покинуть места своего постоянного проживания и искать лучшей жизни на контролируемой украинскими властями территории.
Пограничными нарядами в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров в районе операции Объединенных сил выявлено 29 паспортов Украины с признаками частичной подделки.
К административной ответственности привлечено 14 граждан, в отношении которых установлено, что они пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией в недействующих пунктах пропуска на временно неконтролируемом участке российско-украинской границы.
"Донбас - це ракова пухлина, киньте в пельку імперії, хай подавиться!": Український класик "напророчив" війну на Донбасі за 20 років до її початку
понеділок, 9 вересень 2019, 9:10
Український письменник Олесь Гончар у своєму нотатнику у червні 1993 року зробив запис, який цензор, коли виходив друком тритомник щоденника, без відома автора вилучи
Як передають Патріоти України з посиланням на UaMedia, Гончар тоді писав:
"Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім`ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж". подписьіваюсь под каждім словом всегда!!!! нужно отдать єту опухоль...