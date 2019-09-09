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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (1284) военнопленные (528) Эйдер (3)

 Стоял грохот. Летели снаряды. В воздухе трассеры. Потом, хлопок, удар, - моряк Эйдер об атаке в Керченском проливе

Андрей Эйдер вместе со своим экипажем и другими моряками сейчас находится в Военном госпитале в Киеве. Они говорят, что осмотры продлятся еще несколько дней, затем они вернутся домой. Эйдер может задержаться: он был ранен во время атаки россияне в Керченском проливе, и врачи только начали его медобследование.

Об этом он рассказал в комментарии УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, насколько страшно было в момент атаки россиян, 20-летний моряк сказал: "Было несколько секунд, когда перед глазами должна была промелькнуть жизнь. Но я тогда думал не о том, что будет со мной, а о моих родных: "Как они себя будут чувствовать, если…". Стоял грохот, рев двигателей. Летели снаряды. В воздухе трассеры, в море – их отражение. Потом, хлопок, удар и я потерял сознание. Ненадолго очнулся, опять потерял сознание. Окончательно пришел в себя уже у врачей. Мне оказали первую помощь на корабле россиян, дали попить воды".

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Отвечая на вопрос, что было самым сложным время судов, Эйдер сказал: "Самое сложное было видеть родных людей. Комок к горлу походил. Но выезд в суд был радостью, это была возможность увидеть свой экипаж, других моряков".

Он отметил, что обвинения против него были абсурдными: "Я хотел побрить половину головы и выйти на суд с листиком: "Какие обвинения – такая и прическа". Адвокат отговорил".

Описывая состояние своего здоровья, он рассказал: "Кода я сажусь, такое ощущение, что колено выворачивает в другую сторону. Ноющие боли были и есть, с переменными промежутками, но это мелочи".

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Источник: https://censor.net.ua/n3147331
 
 
 Топ комментарии
 
Дійсно, що Ейдер хоробра людина!
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Я думаю что на месте этого человека в той ситуации я бы тоже сдался в плен поскольку силы были не равны .. но я бы уж точно отказался от награды потому что я ее не заслужил, потому что просто сдался вплен вместе с кораблем и вооружением не оказав сопротивление врагу а этот *герой* еще и в СМИ теперь про свои *подвиги* рассказывает... ну не клоун?
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Зато есть чо вспомнить и внукам рассказать. А не то что цензорнетовцы пасутся на сайте и жизни не видят Стоял грохот. Летели снаряды. В воздухе трассеры. Потом, хлопок, удар, - моряк Эйдер об атаке в Керченском проливе - Цензор.НЕТ 4970
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Моряків потрібно допитати по всіх обставинах морського зіткнення з російськими піратськими кораблями в Керченській протоці! В першу чергу потрібно з'ясувати хто відправив катери та буксир в Керченську протоку без ракетної зброї, без ПЗРК та ПТРК, які є штатними засобами оборони катерів!!!!???? Тобто вже з початку планувалось що катери не будуть чинити спротив російським терористам та піратам? Яку функцію на катерах виконували співробітники СБУ і чи не втручались вони в дії екіпажів катерів по обороні катерів та буксира? Чому не відкривали вогонь по російським піратам і який був наказ і військовий задум на операцію, яка мала бути взаємодія з українською авіацією у випадку нападу росіян? Чи був взагалі створений план відступу зі стрільбою, в який район мали відходити катери та буксир у випадку нападу росіян? Чому зупинився один з катерів, якщо він не отримав ушкоджень в моторну частину? Чому другий катер не продовжував обороняти буксир від піратів? Чому буксир не вчиняв активних дій проти російських піратів і не виштовхував їх на мілину? По логіці буксир мав виштовхати російських піратів на мілину і тим дозволити українським катерам відійти на безпечну відстань від агресивних російських піратських кораблів!
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Ответный огонь не пробовали,вояки?
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если бы был ответный огонь, то их бы сейчас на свете не было.

И на Украине лежала вся вина за происшедшее.
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Совершенно верно! Кацапы б писялись от счастья! Такой пропагандиский эффект практически на халяву...
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Все позаду, ти переміг, і ти вдома, живий - і найголовніше - це.
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почему отражение трасеров не должно быть видно при дневном освещении?
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А потому, Сигизмунд, что это невозможно увидеть. На этом- всё. Хотя- не всё: был солнечный денёк. Ты бы- собственно трассеры- хера увидел, даже если бы очень захотел. Я уже умолчу об отражении на воде. Расчет этой срани: на тебя, Сигизмунд. И- на тебе подобных.
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Я тоже подумал, нафига нужны трассеры (точнее какой от них толк) днём в ясную погоду? Но я в этом не очень разбираюсь, конечно. В смысле не видел этого воочию.
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в 20:00 в декабре уже глубокие сумерки.

Негде здесь зраду искать, но кремлевским троллям логика без надобности - на идиотов рассчитано.
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Не. Не надо мне втирать. Я следил за этим идиотским походом не прерываясь. До его логического итога.
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Я не втираю, я показываю видео с аудиорядом.
И задаю вопрос по увиденному.
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это старый ватный сера на сайте, кому ты что пытаешь объяснить? АШ здесь не для этого.
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такое впечатление, что попал на какой-то сайт из серии сРаша.ру.
Ребята, это военнопленные и политические заложники которых обменяли на убийц, а вы из них (вчера Павла Гриба об*ирали) хотите сделать чуть-ли не предателей.
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здесь 90% комментаторов - пригожинские работники. Их надо просто банить
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Одни кацапы. Модеры не работают. Надо активнее писать жалобы.
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хроніки *небізнесу на крові*:Украина за месяц втрое увеличила экспорт угля из РФ

оставки российского угля в Украину, которые с июня 2019-го идут только по специальным разрешениям, в июле этого года увеличились по сравнению с предыдущим месяцем втрое - до 394,8 тыс. тонн на фоне роста отгрузок крупных экспортеров, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минэнерго РФ.
Вместе с тем, несмотря на увеличение экспорта топлива, в сравнении с июлем 2018-го в общем поставки серьезно сократились - на 51,6%. В июне экспорт падал на 85%, а за январь-июль российские компании недопоставили в нашу страну 1 млн тонн относительно того же периода 2018 года (падение на 15,3% - до 5,2 млн тонн), сообщает издание.Любопытно, что, как считают собеседники издания, для такого падения экономических причин нет. Только политические. В Минэкономики РФ вопросы украинского экспорта отказались комментировать.

https://ubr.ua/market/trade/ukraina-za-mesjats-vtroe-uvelichila-eksport-uhlja-iz-rf-3886414
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Патриотов берут в плен только в бессознательном состоянии. Иначе бы врагу пришлось несладко.
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Я думаю что на месте этого человека в той ситуации я бы тоже сдался в плен поскольку силы были не равны .. но я бы уж точно отказался от награды потому что я ее не заслужил, потому что просто сдался вплен вместе с кораблем и вооружением не оказав сопротивление врагу а этот *герой* еще и в СМИ теперь про свои *подвиги* рассказывает... ну не клоун?
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В 2014 были десятки случаев, когда украинские бойцы подрывали себя или стрелялись, что бы не сдаться в плен.
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геройские поступки безусловно были но про десятки это ты загнул.. жить всем хочется.
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жить хочется ДО, и особенно После, а во время, об этом не думаешь.
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Я если что был в АТО в 2015-2016гг в рамках четвертой волны мобилизации.. поэтому из личного опыта и говорю- жить хочется всегда и До и ПОСЛЕ и ВО ВРЕМЯ.
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с апреля по октябрь 14, до этого 80х водила и на точке. люди разные. у меня вырубается, потом холодный пот по спине и мандраж. так же как в ринг в молодости
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Привет, ватюня, нужно твое экспертное кацапское мнение: хоть на российских кораблях, в отличие от Донбасса, русские были?
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Мне одному кажется подозрительном то, что Эйдера "слишком много"? Новая Гаденька?
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Недавно читал о сражении у атолла Мидуэй. Один к одному совпадает. И о снарядах у виска, и о сплошных трассерах. И грохот непрерывный как водится.
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То там реальное сражение было с многочисленными потерями с обеих сторон.. а тут все равно что бульдог дворовую шавку припугнул.
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Так Вы же были вооружены до зубов и по версии порошенко должны пасть смертью Героев .
А президент со своим кагалом перенес бы выборы на

неопределенный срок .
Благодарите Бога , что так случилось...
На задержанных военных судах ВМС Украины находились следующие виды вооружения и боеприпасов:
1. 30 мм пушка - 4 ед.
2. Автоматический гранатомет АГС -17 - 4 ед.
3. Пулемет «ДШК» 12,7 мм - 2 ед.
4. Пулемет ПКТ 7,62мм - 4 ед.
5. Автомат АК-47 5,45мм - 13 ед.
6. Пистолет ПМ 9мм - 4 ед.
7. Травматический пистолет 9мм - 1 ед.
8. Сигнальный пистолет ПС - 1 ед.
9. Осколочно-фугасный снаряд 30 мм - 765 ед. + (32 цинка)
10. Выстрел ВОГ-17 - 1975 ед.
11. Выстрел ВОГ - 495 ед.
12. Граната РГД-5 - 40 ед.
13. Граната РГ-42 - 48 ед.
14. Граната РГД - 20 ед.
15. Запал УЗРГМ-2 - 30 ед.
16. Запал РГ-42 - 38 ед.
17. 30 мм сигнальный патрон - 87 ед.
18. Патроны 7,62 мм - 9865 ед.
19. Патроны 5,45 мм - 11736 ед.
20. Патроны 9 мм - 1189 ед.
21. Патроны 12,7 мм - 612 ед.
22. Штык-нож - 15 ед.
23. Магазин АК-74 - 42 ед.
24. Магазин ПМ - 4 ед.
(Пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют 1 артустановку, их всего 4, по две на каждый катер.).
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В представлении тупых щекаладок пушечка 30 мм и АГС-17 -- достаточное вооружение, чтобы противостоять противокорабельным ракетам и боевой авиации. Идиоты. У наших моряков не было ни одного шанса.
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Тупые щеколадки обвиняют моряков, что они сдались, а надо было биться до последней капли крови. Вы, идиоты, как себе представляете битву катеров с крейсерами, корветами, подводными лодками и боевой авиацией, прикрытой с земли С-300? Это все равно как битва индейцев, вооруженных томагавками, против бледнолицых с ружьями и пулеметом. В таких битвах истреблялось все племя индейцев без потерь для бледнолицых.

Надо было выбирать нормального президента, а не щеколадного жулика. Тогда у моряков были бы хотя бы корветы. Но не катера же. У парашенковских катеров, вообще, нет ракетного вооружения. У них есть только пушечка, которая бьет в лучшем случае на 2 км. Любой кацапский корвет расстрелял бы все наши катера противокорабельными ракетами с расстояния 40 км.

Щеколадный жулик производил эти катера на приХватизированном заводе, чтобы "заработать" денег, вывести их в оффшоры и распихать по всяким слепым и глухим трастам-шмастам. Ни на что другое эти катера не годятся. А моряки теперь должны погибать из-за вашего жулика? Идите сами без нормального вооружения в неравный бой на верную гибель.

Сначала надо дать людям нормальное вооружение, а потом требовать что-то.
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