 Стоял грохот. Летели снаряды. В воздухе трассеры. Потом, хлопок, удар, - моряк Эйдер об атаке в Керченском проливе

Об этом он рассказал в комментарии УНИАН, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, насколько страшно было в момент атаки россиян, 20-летний моряк сказал: "Было несколько секунд, когда перед глазами должна была промелькнуть жизнь. Но я тогда думал не о том, что будет со мной, а о моих родных: "Как они себя будут чувствовать, если…". Стоял грохот, рев двигателей. Летели снаряды. В воздухе трассеры, в море – их отражение. Потом, хлопок, удар и я потерял сознание. Ненадолго очнулся, опять потерял сознание. Окончательно пришел в себя уже у врачей. Мне оказали первую помощь на корабле россиян, дали попить воды".
Отвечая на вопрос, что было самым сложным время судов, Эйдер сказал: "Самое сложное было видеть родных людей. Комок к горлу походил. Но выезд в суд был радостью, это была возможность увидеть свой экипаж, других моряков".
Он отметил, что обвинения против него были абсурдными: "Я хотел побрить половину головы и выйти на суд с листиком: "Какие обвинения – такая и прическа". Адвокат отговорил".
Описывая состояние своего здоровья, он рассказал: "Кода я сажусь, такое ощущение, что колено выворачивает в другую сторону. Ноющие боли были и есть, с переменными промежутками, но это мелочи".
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".
И на Украине лежала вся вина за происшедшее.
закат 16:18
По данным ФСБ РФ, в 19.45 "Изумруд" выполнил предупредительную стрельбу в сторону украинских кораблей, а в 19.55 выстрелил по МБАК "Бердянск", после чего катер лег в дрейф, а командир сообщил о раненых на борту и запросил помощи. "Український мілітарний портал" предполагает, что в "Бердянск" попал 30-мм снаряд артустановки АК-630, которой вооружен "Изумруд". Главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко отмечает, что огонь открыли, чтобы не дать кораблям уйти.
Негде здесь зраду искать, но кремлевским троллям логика без надобности - на идиотов рассчитано.
На видео не солнечный день.
https://www.youtube.com/watch?v=Gu2a2L34iUc
И задаю вопрос по увиденному.
Ребята, это военнопленные и политические заложники которых обменяли на убийц, а вы из них (вчера Павла Гриба об*ирали) хотите сделать чуть-ли не предателей.
https://twitter.com/i/status/1170213859447246848
оставки российского угля в Украину, которые с июня 2019-го идут только по специальным разрешениям, в июле этого года увеличились по сравнению с предыдущим месяцем втрое - до 394,8 тыс. тонн на фоне роста отгрузок крупных экспортеров, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минэнерго РФ.
Вместе с тем, несмотря на увеличение экспорта топлива, в сравнении с июлем 2018-го в общем поставки серьезно сократились - на 51,6%. В июне экспорт падал на 85%, а за январь-июль российские компании недопоставили в нашу страну 1 млн тонн относительно того же периода 2018 года (падение на 15,3% - до 5,2 млн тонн), сообщает издание.Любопытно, что, как считают собеседники издания, для такого падения экономических причин нет. Только политические. В Минэкономики РФ вопросы украинского экспорта отказались комментировать.
https://ubr.ua/market/trade/ukraina-za-mesjats-vtroe-uvelichila-eksport-uhlja-iz-rf-3886414
А президент со своим кагалом перенес бы выборы на
неопределенный срок .
Благодарите Бога , что так случилось...
На задержанных военных судах ВМС Украины находились следующие виды вооружения и боеприпасов:
1. 30 мм пушка - 4 ед.
2. Автоматический гранатомет АГС -17 - 4 ед.
3. Пулемет «ДШК» 12,7 мм - 2 ед.
4. Пулемет ПКТ 7,62мм - 4 ед.
5. Автомат АК-47 5,45мм - 13 ед.
6. Пистолет ПМ 9мм - 4 ед.
7. Травматический пистолет 9мм - 1 ед.
8. Сигнальный пистолет ПС - 1 ед.
9. Осколочно-фугасный снаряд 30 мм - 765 ед. + (32 цинка)
10. Выстрел ВОГ-17 - 1975 ед.
11. Выстрел ВОГ - 495 ед.
12. Граната РГД-5 - 40 ед.
13. Граната РГ-42 - 48 ед.
14. Граната РГД - 20 ед.
15. Запал УЗРГМ-2 - 30 ед.
16. Запал РГ-42 - 38 ед.
17. 30 мм сигнальный патрон - 87 ед.
18. Патроны 7,62 мм - 9865 ед.
19. Патроны 5,45 мм - 11736 ед.
20. Патроны 9 мм - 1189 ед.
21. Патроны 12,7 мм - 612 ед.
22. Штык-нож - 15 ед.
23. Магазин АК-74 - 42 ед.
24. Магазин ПМ - 4 ед.
(Пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют 1 артустановку, их всего 4, по две на каждый катер.).
Надо было выбирать нормального президента, а не щеколадного жулика. Тогда у моряков были бы хотя бы корветы. Но не катера же. У парашенковских катеров, вообще, нет ракетного вооружения. У них есть только пушечка, которая бьет в лучшем случае на 2 км. Любой кацапский корвет расстрелял бы все наши катера противокорабельными ракетами с расстояния 40 км.
Щеколадный жулик производил эти катера на приХватизированном заводе, чтобы "заработать" денег, вывести их в оффшоры и распихать по всяким слепым и глухим трастам-шмастам. Ни на что другое эти катера не годятся. А моряки теперь должны погибать из-за вашего жулика? Идите сами без нормального вооружения в неравный бой на верную гибель.
Сначала надо дать людям нормальное вооружение, а потом требовать что-то.