 Врачи обследовали освобожденных из плена моряков и назначили поэтапное лечение, - Минобороны

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"На данное время военные моряки, которые освобождены после содержания в плену Россией, осмотрены в составе консилиумов врачей, им проведено необходимое обследование, назначено поэтапное лечение. Медицинское обеспечение - осуществляется в полном объеме, питание - сообразно назначенным диетам (диетическим столам), в зависимости от характера их заболевания", - рассказал начальник Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Анатолий Казмирчук.
Отмечается, что на данное время состояние здоровья украинских моряков удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование. Также военнослужащим оказывают помощь психологи и военный капеллан.
В Минобороны добавили, что "Главный военный клинический госпиталь" переведен на усиленный режим работы, весь личный состав центра оказывает квалифицированную медицинскую помощь освобожденным морякам, дополнительно создан резерв койко-мест.
Про це повідомив політолог Тарас Березовець на своєму Telegram-каналі.
"Про нього відомо досить мало, більшість депутатів з Слуги народу і чиновників ОП бажають відмовчуватися щодо Єрмака. Складається враження, що в силу якихось причин на його ім'я в коментуванні накладено негласне табу", - написав Березовець.
Він наголосив, що Єрмак став головним міжнародним помічником Зеленського, випередивши за впливом Вадима Пристайко та Івана Баканова.
Березовець додав, що саме Єрмак був посланий в Мадрид для переговорів з адвокатом Трампа Руді Джуліані. Саме Єрмак був на переговорах Зеленського з Майком Пенсом. Саме Єрмак веде комунікацію з Владиславом Сурковим.
"За словами інсайдерів, саме Єрмак наполіг на включенні в список на обмін бойовика Володимира Цемаха і вів переговори з російськими до самого кінця. Зараз у нього карт-бланш на підготовку візиту Зеленського в Штати. Поки Трамп відмовляється зустрічатися з Зеленським, тому що чекає відповіді на два важливих запити. Перше, проведення розслідування про втручання у вибори США з боку українських політиків і чиновників (тут, за заявами Джуліані, мова йде про роль С.Лещенко і А.Ситника). Друге, розслідування діяльності "Бурісми" і сина Джо Байдена, Хантера", - зазначив Березовець.
Він нагадав, що The New York Times писала, що Хантер Байден працював в українській нафтогазовій компанії Burisma Holdings ( "Бурісма") з квітня 2014 року. Його зарплата становила близько $50 000 в місяць. Це призначення відбулося вже після того, як співвласник "Бурісми" Микола Злочевський покинув територію України і до нього були висунуті претензії з боку правоохоронних органів.
"Робота Хантера Байдена в українській компанії викликала стурбованість навіть у тодішніх чиновників Держдепу. Тоді вони заявляли, що цей зв'язок "може ускладнити дипломатію віце-президента Байдена в Україні". Раніше розслідування діяльності Хантера Байдена Джуліані вимагав від Юрія Луценка", - додав Березовець.
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