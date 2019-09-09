 Врачи обследовали освобожденных из плена моряков и назначили поэтапное лечение, - Минобороны

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"На данное время военные моряки, которые освобождены после содержания в плену Россией, осмотрены в составе консилиумов врачей, им проведено необходимое обследование, назначено поэтапное лечение. Медицинское обеспечение - осуществляется в полном объеме, питание - сообразно назначенным диетам (диетическим столам), в зависимости от характера их заболевания", - рассказал начальник Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Анатолий Казмирчук.

Отмечается, что на данное время состояние здоровья украинских моряков удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование. Также военнослужащим оказывают помощь психологи и военный капеллан.

В Минобороны добавили, что "Главный военный клинический госпиталь" переведен на усиленный режим работы, весь личный состав центра оказывает квалифицированную медицинскую помощь освобожденным морякам, дополнительно создан резерв койко-мест.

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