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Все про:взятка (4697) депутат (2725) Николаевская область (881) Военная прокуратура (781)

 На Николаевщине депутат Первомайского горсовета с сообщником попались на взятке 15 тыс. долл. за решение вопроса аренды земли, - военная прокуратура. ФОТО

Правоохранителями задокументирован факт вымогательства и получения взятки депутатом Первомайского городского совета и местным жителем г. Первомайск Николаевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

На Николаевщине депутат Первомайского горсовета с сообщником попались на взятке 15 тыс. долл. за решение вопроса аренды земли, - военная прокуратура 01

Установлено, что за влияние на директора одного из коммунальных предприятий по заключению совместного договора аренды земельного участка в г. Первомайск вышеуказанные лица получили от гражданина П. взятку в сумме 15 тыс. долларов.

После передачи 9 сентября оговоренной суммы взятки в одном из местных кафе правонарушителей задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Смотрите: Председатель сельсовета на Днепропетровщине попался на взятке 70 тыс. грн за решение земельного вопроса, - Нацполиция. ФОТО

На Николаевщине депутат Первомайского горсовета с сообщником попались на взятке 15 тыс. долл. за решение вопроса аренды земли, - военная прокуратура 02

Военная прокуратура готовит задержанным сообщение о подозрении в совершении коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Также смотрите: При получении взятки $3000 задержан военный комиссар Глухова, - военная прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3147328
 
 
 Топ комментарии
 
мародеры от Порошенко никак не успокоятся
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На Николаевщине депутат Первомайского горсовета с сообщником попались на взятке 15 тыс. долл. за решение вопроса аренды земли, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 1009 00-Роман Гнатенко 2f7e4fe1
мародеры от Порошенко никак не успокоятся
На Николаевщине депутат Первомайского горсовета с сообщником попались на взятке 15 тыс. долл. за решение вопроса аренды земли, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 2854

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Если таковые были, они уже все в зеленых трусиках, и берут только зеленью. Увидела?
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Они до сих пор лично Петру Алексеевичу отстегивают, если что
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Если таковые были, они уже все в зеленых трусиках, и берут только зеленью. Увидела?
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Задержали человека Тимошенко...Батькiвщина уже пытается замять ситуацию, вот их ответ по поводу задержания Глушко - https://pervomaisk.city/2019/09/09/poyavilsya-otvet-batkishhiny-po-povodu-zadezhaniya-t-glushko/
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Не дали людям нормально пожить. За экспресс услуги надо платить.
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На первом фото установщики дверей, а на 2ом с ними расчитываються, все по закону)
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Решение проблемы очень простое - выдавать любому желающему удостоверение "антикоррупционер" и позволять им шляться по всем злачным местам,где можно всунуть взятки. Пусть это будут аферисты.Да, хоть цыгане. Но имея удостоверение,они хотя бы даже не давая прибыли государству,а путем шантажа беря половину суммы себе,в конце концов так запугают чиновников,что те перестанут их брать.В конце концов они изведут друг-друга и уйдут в небытие.
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з подачі зєлєцуциків розпочалася битва олігархів за українську землю,- єдине, що ще вціліло від їх хижих пазурів, єдине, що вони ще не скупили...і потім- феодалізм або повна диктатура олігархів та ще й "в законі".....
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при Петі: от, розвели бариги хабарників!
при Зюзі: от, як нова влада бореться з хабарниками!
ги
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Как там петя ? Держится ? Потрепай его за плечо.
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Да, рынок земли, перспективное дело для таких деятелей
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