 На Николаевщине депутат Первомайского горсовета с сообщником попались на взятке 15 тыс. долл. за решение вопроса аренды земли, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Установлено, что за влияние на директора одного из коммунальных предприятий по заключению совместного договора аренды земельного участка в г. Первомайск вышеуказанные лица получили от гражданина П. взятку в сумме 15 тыс. долларов.

После передачи 9 сентября оговоренной суммы взятки в одном из местных кафе правонарушителей задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Военная прокуратура готовит задержанным сообщение о подозрении в совершении коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

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