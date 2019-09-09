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 Политика Украины
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Все про:ВР (23575) комитет (422) прогулы (101)

 Комитет рекомендовал Раде оставлять депутатов без зарплаты за прогулы

Парламентский комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады рекомендует парламенту принять законопроект №1035-2 о наказании депутатов за прогулы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", соответствующее решение члены комитета приняли на заседании 9 сентября.

"Предлагается принять заключение комитета на этот законопроект 1035-2 ("О внесении изменений в закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и в Регламент Верховной Рады относительно прекращения возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады" - ред.) рекомендовать парламенту включить указанный проект в I раздел повестки дня II сессии Верховной Рады Украины ІХ созыва как полностью готовый к рассмотрению в первом чтении в расписание пленарных заседаний парламента и по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении принять его за основу и в целом", - озвучил проект решения комитета его председатель, народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Кальченко.

Предложение поддержали 6 членов комитета, воздержались - пять.

Кроме того, члены комитета рекомендовали Раде отклонить законопроекты №1035 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно утраты права народных депутатов Украины на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины" и еще один альтернативный №1035-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно снятия заработной платы с народного депутата за прогулы и нарушения Регламента".

Так, законопроектом 1035-2 предлагается внести изменения в часть пятую статьи 33 закона "О статусе народного депутата Украины" и в статью 26 Регламента Верховной Рады. Как отмечается в пояснительной записке, данный законопроект предлагает прекращать выплаты, связанные с выполнением депутатских полномочий, при условии отсутствия народного депутата Украины без уважительных причин в более чем одной трети пленарных заседаний Верховной Рады Украины или более чем половине заседаний комитета Верховной Рады Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный комитет ВР отложил рассмотрение законопроекта о депутатах-прогульщиках

Источник: https://censor.net.ua/n3147325
 
   
 Топ комментарии
 
Снова зрада соевым на головы. Сейчас даже придумают почему именно.
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Не...это победа....мощная победа.... Комитет рекомендовал Раде оставлять депутатов без зарплаты за прогулы - Цензор.НЕТ 1577
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Снова зрада соевым на головы. Сейчас даже придумают почему именно.
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Жиза прежиза! Комітет рекомендував Раді залишати депутатів за прогули без зарплати - Цензор.НЕТ 3404

я депутат слуги народа
четыре дачи пять авто
коль у слуги такие цацки
прикиньте как живет народ
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5 лет ноющие про зраду проснулись 😀 Конечно это победа начали с лишения мандатов, закончили лишением зп. Так может по стране приймут пусть такой закон, кому не охота на работу просто лишать зп, месяц походил, потом две недельки погулял?
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Дурік ти мабуть не знаєш, але їм "гулибоко" "насрати" на ту зарплатню! Подивився б я твою здивованоу "пику", як би ти побачив як працюють у ВРУ депутати) (п.с. довелося там бувати у відряджені!)
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То драконовские законы для быдлонаселения, а депутаты - это почти боги!
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Там большая половина не за зарплатой в раду пролезла..
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Давно пара! На любій роботі за прогули неплатять, а виганяють з роботи!
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А што, там ещё и зарплату платят? А я думал выдадут мандат и крутись как можешт (с) Комитет рекомендовал Раде оставлять депутатов без зарплаты за прогулы - Цензор.НЕТ 3522
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щас порохоботы вспомнят Конституцию.
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зп там фігня, там десятки різних доплат, які досить серьезно впливають на кінцеву цифру.
а там іще мат допомога іноді в рази більша самої зп. а деяким зрадникам ця зп взагалі малоцікава, якщо є газова вишка, наприклад.
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О чем вы говорите??? Какие там доплаты??? В инете полно инфы-откровений от бывших нардепов, о том, что за правильное голосование по какому-то ключевому вопросу- спокойно укладывается в карман- миллион долларов. Повтор: Один Миллион Долларов.
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От преференций лоббирования отлучать надо, как от церкви. Для земанды, например, отлучение от бениной сиськи смерти подобно.

А ЗП для них - карманные деньги на буфет.
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Герхард
А ЗП для них - карманные деньги на буфет.
Комитет рекомендовал Раде оставлять депутатов без зарплаты за прогулы - Цензор.НЕТ 7423

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия готова предоставить Украине скидку в размере 25 процентов в обмен на заключение прямого договора о поставках газа. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Текст беседы опубликован на сайте Кремля.
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Пошла жара. Страшный брат опять свой немытый член со скидкой предлагает. Дождались таки кацапы хорошей власти в Украине.
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на это фуфло никто не купится , иначе сразу политическая смерть в Украине
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Нуууу и малако за вредность деПутанам....
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Не подходит.
Зачем выбираться в раду, что бы потом не ходить на собрания ..... Абсурд.
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туфта это всё , никто против себя не проголосует
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Эт верно. Пете вроде завтра на допрос плыть....первый кандидат хотя паралельно нужно ввести апупенный штраф за неявку на допрос депутана вроде *****, чтоб всё было по феншую!
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Нииигодники
зарплату отобрать, а самих в наручники
пушистые
и отшлепать
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а увольнять с запретом занимать должности - еще не придумали?
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За механизм отзыва депутата ВР ни слова как обычно
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взагалі- то всі чули ГОЛОСНУ ОБІЦЯНКУ 'КОМАНДИ ЗЕ (ПІД ФАНФАРИ І БАРАБАННИЙ ДРІБ) ПОЗБАВЛЯТИ МАНДАТУ ЗА НЕЯВКУ НА ПОЛОВИНУ ЗАСІДАНЬ?


зЕ збирається ТАК ВИКОНУВАТИ і інші свої обіцянки?
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І знову Поеторій: результати за запитом "депутат" - що не віршик, то жиза прежиза Комітет рекомендував Раді залишати депутатів за прогули без зарплати - Цензор.НЕТ 1163

илья работает гондоном
хотя зачем то в трудовой
ему корректно написали
что он народный депутат

А оце про СН:

вокруг простого депутата
галдит хмельной электорат
за ушы трогают смеются
попопе веточками бьют
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Депутатом стать хочу,
Матерны слова учу.
Что-бы в прениях могла,
Оппонента послать на...
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Ребёнок спрашивает:
- Папа, почему на улице только взрослые голуби, но нет ни одного маленького?
Папа:
- А они, как наши депутаты; своих детей растят за границей, а жрать и ср&ть прилетают сюда.
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В цілому світі за прогули платять зарплату, а тут свавілля якесь починається.
Депутат в Україні - це ж, як в Індії корова.
Якщо його нема в залі засідань, треба, просто, виходити з залу і виглядати чи не йде.
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А что им эта зарплата?! Они пропускают заседания т.к. занимаются своими делами и имеют на этом хорошие деньги, в том числе благодаря и депутатству.
Надо лишать их мандата так как они не выполняют то, для чего их избрал народ.
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