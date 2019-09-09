 Комитет рекомендовал Раде оставлять депутатов без зарплаты за прогулы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", соответствующее решение члены комитета приняли на заседании 9 сентября.

"Предлагается принять заключение комитета на этот законопроект 1035-2 ("О внесении изменений в закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и в Регламент Верховной Рады относительно прекращения возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады" - ред.) рекомендовать парламенту включить указанный проект в I раздел повестки дня II сессии Верховной Рады Украины ІХ созыва как полностью готовый к рассмотрению в первом чтении в расписание пленарных заседаний парламента и по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении принять его за основу и в целом", - озвучил проект решения комитета его председатель, народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Кальченко.

Предложение поддержали 6 членов комитета, воздержались - пять.

Кроме того, члены комитета рекомендовали Раде отклонить законопроекты №1035 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно утраты права народных депутатов Украины на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины" и еще один альтернативный №1035-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно снятия заработной платы с народного депутата за прогулы и нарушения Регламента".

Так, законопроектом 1035-2 предлагается внести изменения в часть пятую статьи 33 закона "О статусе народного депутата Украины" и в статью 26 Регламента Верховной Рады. Как отмечается в пояснительной записке, данный законопроект предлагает прекращать выплаты, связанные с выполнением депутатских полномочий, при условии отсутствия народного депутата Украины без уважительных причин в более чем одной трети пленарных заседаний Верховной Рады Украины или более чем половине заседаний комитета Верховной Рады Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный комитет ВР отложил рассмотрение законопроекта о депутатах-прогульщиках