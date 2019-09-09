 Комитет рекомендовал Раде оставлять депутатов без зарплаты за прогулы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", соответствующее решение члены комитета приняли на заседании 9 сентября.
"Предлагается принять заключение комитета на этот законопроект 1035-2 ("О внесении изменений в закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и в Регламент Верховной Рады относительно прекращения возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады" - ред.) рекомендовать парламенту включить указанный проект в I раздел повестки дня II сессии Верховной Рады Украины ІХ созыва как полностью готовый к рассмотрению в первом чтении в расписание пленарных заседаний парламента и по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении принять его за основу и в целом", - озвучил проект решения комитета его председатель, народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Кальченко.
Предложение поддержали 6 членов комитета, воздержались - пять.
Кроме того, члены комитета рекомендовали Раде отклонить законопроекты №1035 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно утраты права народных депутатов Украины на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины" и еще один альтернативный №1035-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно снятия заработной платы с народного депутата за прогулы и нарушения Регламента".
Так, законопроектом 1035-2 предлагается внести изменения в часть пятую статьи 33 закона "О статусе народного депутата Украины" и в статью 26 Регламента Верховной Рады. Как отмечается в пояснительной записке, данный законопроект предлагает прекращать выплаты, связанные с выполнением депутатских полномочий, при условии отсутствия народного депутата Украины без уважительных причин в более чем одной трети пленарных заседаний Верховной Рады Украины или более чем половине заседаний комитета Верховной Рады Украины.
я депутат слуги народа
четыре дачи пять авто
коль у слуги такие цацки
прикиньте как живет народ
а там іще мат допомога іноді в рази більша самої зп. а деяким зрадникам ця зп взагалі малоцікава, якщо є газова вишка, наприклад.
А ЗП для них - карманные деньги на буфет.
А ЗП для них - карманные деньги на буфет.
Зачем выбираться в раду, что бы потом не ходить на собрания ..... Абсурд.
зарплату отобрать, а самих в наручники
пушистые
и отшлепать
зЕ збирається ТАК ВИКОНУВАТИ і інші свої обіцянки?
илья работает гондоном
хотя зачем то в трудовой
ему корректно написали
что он народный депутат
А оце про СН:
вокруг простого депутата
галдит хмельной электорат
за ушы трогают смеются
попопе веточками бьют
Матерны слова учу.
Что-бы в прениях могла,
Оппонента послать на...
- Папа, почему на улице только взрослые голуби, но нет ни одного маленького?
Папа:
- А они, как наши депутаты; своих детей растят за границей, а жрать и ср&ть прилетают сюда.
Депутат в Україні - це ж, як в Індії корова.
Якщо його нема в залі засідань, треба, просто, виходити з залу і виглядати чи не йде.
Надо лишать их мандата так как они не выполняют то, для чего их избрал народ.