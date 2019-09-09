 ФСБ сообщает о задержании двух украинцев на админгранице с оккупированным Крымом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
Один из задержанных - житель Хмельницкой области, который следовал на полуостров через российский пункт пропуска "Джанкой".
В погрануправлении оккупированного Крыма утверждают, что 40-летний украинец "с апреля 2019 года объявлен в федеральный розыск за мошенничество в крупном размере, которое он совершил на территории полуострова".
Также сообщается о задержании в российском пункте пропуска "Армянск" при выезде с полуострова крымчанина, который, как указывается, "находится в розыске с 2016 года за совершение кражи с причинением значительного ущерба".
Мужчин передали российской полиции.
Имена и фамилии задержанных не публикуют, какие-либо их комментарии отсутствуют. Подтверждения данной информации из других источников нет.
На ЗеДебилв. Их у нас много.
Та й вони (в більшості своїй) будуть не проти...
ну вот сколько можно писать - не ходите дети в Африку .....
езжай в крым
Поздравляю, дебилы, - вы сделали это вместе!
В июле они выросли до 394,8 тыс. тонн
Поставки российского угля в Украину, которые с июня 2019-го идут только по специальным разрешениям, в июле этого года увеличились по сравнению с предыдущим месяцем втрое - до 394,8 тыс. тонн на фоне роста отгрузок крупных экспортеров, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минэнерго РФ.
Украина за месяц втрое увеличила экспорт угля из РФ
В июле они выросли до 394,8 тыс. тонн...
А може на суркіса щось є? На день народження накопав матеріал?
Пацани або почнуть чухати голову, або народ почне їм чухати спини (вилами)...
больше шастайте!
так можно безсконечно делать!
барани, ви прочитайте про кого пишуть--про ворюгу і шахрая, а це ваші, рідні.
Об этом в понедельник заявил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, сообщает издание "МедиаПорт".
На вопрос, почему в мэрии передумали, Кернес сказал: "Почему? Потому что мы видим, что это такое мероприятие, которому нужно обеспечить безопасность. Мы не можем ограничивать их, запретить".
Он также подтвердил, что горсовет всячески будет способствовать проведению марша равенства.