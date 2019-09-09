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 Политика Украины
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 ФСБ сообщает о задержании двух украинцев на админгранице с оккупированным Крымом

В пограничном управлении российской ФСБ в аннексированном Крыму сообщают о задержании на админгранице полуострова с Херсонщиной двух человек, которые "находятся в федеральном розыске".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Один из задержанных - житель Хмельницкой области, который следовал на полуостров через российский пункт пропуска "Джанкой".

В погрануправлении оккупированного Крыма утверждают, что 40-летний украинец "с апреля 2019 года объявлен в федеральный розыск за мошенничество в крупном размере, которое он совершил на территории полуострова".

Также сообщается о задержании в российском пункте пропуска "Армянск" при выезде с полуострова крымчанина, который, как указывается, "находится в розыске с 2016 года за совершение кражи с причинением значительного ущерба".

Мужчин передали российской полиции.

Имена и фамилии задержанных не публикуют, какие-либо их комментарии отсутствуют. Подтверждения данной информации из других источников нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ задерживает украинцев на границе с оккупированным Крымом и шантажом пытается привлечь к сотрудничеству, - СБУ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3147317
 
 
 Топ комментарии
 
Нова база для обміну. На що тепер міняти будуть?
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Ну вот, по горячим следам "договорняков" пошел свежий набор украинских заложников Хуйла для Вазелина! Теперь Вова готовься пускать воду в Крым, и признавать ДНР-ЛНР!!! До Нового года, глядишь, и до середины Днепра договоримся.....
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Набір нових кандидатів на обмін! От чого туди їхати в той сраний крим.
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Нова база для обміну. На що тепер міняти будуть?
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Старый зольдат
На ЗеДебилв. Их у нас много.
Та й вони (в більшості своїй) будуть не проти... ФСБ сообщает о задержании двух украинцев на админгранице с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 9034

ФСБ сообщает о задержании двух украинцев на админгранице с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 1012



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Даже им зебилы не нужны - еще в Рашке клоуна выберут - они на такое не пойдут, ониж козлы а не придурки!!!
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Я бы вообще задержанных на админгранице с Крымом и вообще на рашинской территории не обменивал!
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Нет, возвращать надо. Они хоть и дебилі, но наши. Только не такой ценой, как Зеля дал в последний обмен.
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да уж Богдана Зеленского и Разумкова задержали на границе Украина РФ вопрос что ина что будем менять????????????
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Повторюсь, стоит только один раз дать слабину - и понеслась. А Зеля дал, теперь ждите ФСБ сообщает о задержании двух украинцев на админгранице с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 3427
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Набір нових кандидатів на обмін! От чого туди їхати в той сраний крим.
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Повторюсь. В самых демократичных странах не просто так есть принцип никогда не договариваться с террористами. Если дашь слабину - это превратиться в систему.. Например, в Крыму наших людей еще много, ***** надолго хватит. Или всегда можно найти повод и арестовать наше судно с рыбаками в Черном\Азовском море. Для него это как два пальца
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На Юзика пускай поменяют один Юзик пять новозадержанных полудурков попёршихся в Крым. Хотя Расея Юзика не прокормит.
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Краще на ЗЕ поміняти, поки ще не встиг всю країну просрати!
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Одного поменяем на признание и включение в состав Украины на правах автономии ДНР, а второго - ЛНР.
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Вызволять человека который совершил мошенничество в крупном размере и человека который совершил кражу в значительном размере ¿ Никто мошенника и вора вызволять не будет
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ну вот сколько можно писать - не ходите дети в Африку .....
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Чинганчгук
ну вот сколько можно писать - не ходите дети в Африку .....
ФСБ сообщает о задержании двух украинцев на админгранице с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 1730

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хочешь сыграть в крымскую рулетку?
езжай в крым
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Ну, 35 они быстро наберут. Для них это легче чем выговорить путин - х..ло.
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Ну вот, по горячим следам "договорняков" пошел свежий набор украинских заложников ***** для Вазелина! Теперь Вова готовься пускать воду в Крым, и признавать ДНР-ЛНР!!! До Нового года, глядишь, и до середины Днепра договоримся.....
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Что ты несешь ¿ Почему нет варианта что задержали реального мошенника и реального вора и их никто освобождать не будет ¿
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Новый обмен, это же здорово!!! Спаситель ВАЗЕ придет снова и потом поговорит с "уйлом для дальнейших инструкций. Новое разведение , новые лица, новая страна , все новое !!
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шо...почалося, лохторат? скоріше,- продовжується!!!! Тільки Зєлєбєня зі своєю ******** міг повірити в чесність договорняків з путлєром...Лошара цей криворізький цуцик, якого путлєр використовує як дешеву повію з Окружної...у всі отвори...вони нахапають ще тисячі бранців...і будуть нагинати цьго зєлєбєню до потрібного їм "положення"...
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а у Авакова тоже должен быть такой список ...
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Интересно, на чем он около 300 браслетов носит?
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Не знаю, но игра на рояле в исполнении Зе уже не та. Да и Евглена Зеленая с каждім браслетом все грустнее
ФСБ сообщает о задержании двух украинцев на админгранице с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 6486
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Ну что тут еще можно сказать?.........долбодятлы блин..........
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путин решил немножко новыми заложниками разжиться.

Поздравляю, дебилы, - вы сделали это вместе!
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МЕНЯЙТЕ НА МЕДВЕДЧУКА -СУРКИСА -АХМЕТОВА -РАБИНОВИЧА И.Т.Д
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Украина за месяц втрое увеличила экспорт угля из РФ
В июле они выросли до 394,8 тыс. тонн

Поставки российского угля в Украину, которые с июня 2019-го идут только по специальным разрешениям, в июле этого года увеличились по сравнению с предыдущим месяцем втрое - до 394,8 тыс. тонн на фоне роста отгрузок крупных экспортеров, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минэнерго РФ.
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Чинганчгук
Украина за месяц втрое увеличила экспорт угля из РФ
В июле они выросли до 394,8 тыс. тонн...
ФСБ сообщает о задержании двух украинцев на админгранице с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 4151

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Неее он же хороший - значит не барыга, барыги это те другие, которые плохие, а плохие потому что барыги
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А Кабмин когда сменился, не напомнишь?
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Нееее,єто просто торговля на крови ,ни в коем случає...
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тільки хай не кажуть ским завгодно лиш не зі мною. так хутін своїх головорезів і наміняє скільки йому треба
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А что они политические? Больше на дебилов похоже, а таких нам не нать.
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Обмін заручниками - нова технологія ЗЕбєні капітуляції. Але капітуляція це не тільки військова чи політична поразка, це і здача ворогу власної економіки. Десь після 16р. я вже не міг купити рос.зуб.пасту "Лесной бальзам" , був тільки словак по 32грн., техніки з рашки не бачив. А учора 08.09.019. у Фокстроті та Комфі в Ів.-Фр. побачив росіянські холодильники і морозильники Веко та Індезіт, шок - тим більше якість топорна, пластік вонючий, все нагадує далекий совок. При Пороху такого не було. Арештована ліпецкая цукерня це 0,00 від рашистської промислової техніки яка окуповує Український сегмент продаж - тобто ЗЕбанда спеціально створила умови щоб українці своїми грошима оплачували вбиства українців
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ПУЙЛУ ПОНРАВИЛОСЬ ПРОНИКНОВЕНИЕ В КЛОУНА
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Дивно... А у баканова на медведчука нема справи?
А може на суркіса щось є? На день народження накопав матеріал?
Пацани або почнуть чухати голову, або народ почне їм чухати спини (вилами)...
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Голосовавшие за "жоппаплатформу-за смерть"-а ну быстро в Крым на отдых.
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Знову малоросів наловлять, які як Гриб ******* лизати піZду кацапську, а потім поміняють на тих хто вбивав українців !
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пхахах зеБилоидов очередных задержали!
больше шастайте!
так можно безсконечно делать!
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Потрібно заборонити обмінювати з кацапських тюрм тих хто сам поїхав у логово кацапів !
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Погода ще хороша. Зебіли потягнулися до Криму. Їм просто подобаєцця, як зеля з пуйлом за обмін базарить.
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Да чего вы "хипишь подняли..."?!... Написано ведь - один совершил мошенничество, другой - кражу... Это же не "террористы"... Вот это - "наши люди", потому что человек, осуждённый в России за "терроризм", скорее всего, "хороший человек"... А в Украине на одного вора и мошенника меньше стало... А это значит, что на долю процента (и на период следствия и отбытия наказания) уменьшилась опасность совершения ими кражи или мошенничества, в отношении нас с вами...
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По мокшанским "законам" Сенцов были террористами Сенцов, Сущенко, Кольченко, Балух и Клых, что мешает сделать раске-********* "вором" и "мошенником" ЛЮБОГО украинца!!!???
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ВОРЫ И МОШЕННИКИ В УКРАИНЕ ЕЗДЯТ НА БРАБУСАХ И БЕНТЛИ
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Да это бандюки какие-то, какой ещё обмен.
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Чего тут думать надо менять... ФСБ сообщает о задержании двух украинцев на админгранице с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 6644 ониженаши.
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Роися собирает новую партию заложников.
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Надо раше после обмена пополнить запасы заложников )
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ого сільки дупогорилих. сала в бошках не мають в асолюті, зате в гімні різного сорту--доки.
барани, ви прочитайте про кого пишуть--про ворюгу і шахрая, а це ваші, рідні.
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Кернес передумал отменять прайд, будет поддерживать ОН ЕГО ВОЗГЛАВИТ-Харьковский городской совет не будет подавать иск в суд с требованием ограничить проведение марша равенства ХаркивПрайд.

Об этом в понедельник заявил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, сообщает издание "МедиаПорт".

На вопрос, почему в мэрии передумали, Кернес сказал: "Почему? Потому что мы видим, что это такое мероприятие, которому нужно обеспечить безопасность. Мы не можем ограничивать их, запретить".

Он также подтвердил, что горсовет всячески будет способствовать проведению марша равенства.
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Путіну сподобалось тролити клоуна новими заложниками... Шо тепер здасть зеленеський?! За малолітнього придурка Гриба віддав міжнародного злочинця Цемаха...
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Порохобот хуже ФСБшника. По факту может оказаться им же.
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ВОРОВ И МОШЕННИКОВ ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЧЕМУ ТО НЕ ТРОГАЕТ
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Клонирую Цемаха, для оптовиков - скидка ФСБ повідомляє про затримання двох українців на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 1740
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