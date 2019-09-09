EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  960  9
Все про:таможня (1476) Нефьодов (104)

 На таможне стартовал IT-аудит новых систем за деньги Евросоюза, - Нефьодов

Глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефьодов сообщил о старте IT-аудита основных систем нового ведомства с целью определения "узких" мест и подготовки плана цифровой трансформации таможни до декабря текущего года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

"Начали формальный IT-аудит основных систем Новой таможни. Проект EU4PFM финансирует работу шести специалистов, которые должны проверить все базы данных и процедуры их наполнения, профили рисков, сделать аудит логов, проанализировать IT-инфраструктуру и тому подобное. За три месяца должны не только окончательно понять "узкие" места и проблемы, но и составить план цифровой трансформации таможни", - говорится в сообщении.

По словам Нефьодова, особый акцент будет сделан на анализе автоматизированной системы анализа и управления рисками (АСАУР).

"Там (в АСАУР. - ред.) десятки тысяч правил, надо их пересматривать и развивать", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аудит границы, апгрейд инфраструктуры и обмен информацией: Нефьодов рассказал, о чем говорил с таможенниками Польши и Китая. ФОТО

На таможне стартовал IT-аудит новых систем за деньги Евросоюза, - Нефьодов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3147312
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не знаю, как по мне борода старит. Лучше бриться чем ходить как бомжара заросшая
 показать весь комментарий
 
Та он и при Петре вроде дето там лындал. не в этом дело. Просто я противник таких бород. Это ж туда еда попадает, козявки, пепел от сигареты, ужс
 показать весь комментарий
 
Может женщинам нравиться, нужно спросить.
 показать весь комментарий
 
Я бы не против быть главным таможенным бомжарой
 показать весь комментарий
 
все половичек твой бизнес с паленой водярой накрылся медным.
 показать весь комментарий
 
А как сделать цифровую трансформацию коррупционеров-тамеженников?
 показать весь комментарий
 
 
Так пэтька же все порешал！ или нет？
 показать весь комментарий
 
Вопрос в другом - эти просроченные, где взять свежих?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх