 Сенцова и Кольченко вызовут для дачи показаний по делу об их похищении из Крыма, - прокуратура АРК

Об этом Громадському радіо рассказала пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко, передает Цензор.НЕТ.

Процессуальные действия будут проводить после того, как Сенцова и Кольченко завершат осматривать врачи.

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В деле о похищении Сенцову и Кольченко должны предоставить статус потерпевших, добавила Диденко.

Отметим, по делу о похищении российской оккупационной властью фигурантов дела Сенцова уже давали показания освобожденный в 2016 году Геннадий Афанасьев и активист, которому удалось сбежать с полуострова, несмотря на розыск ФСБ, Никита Боркин.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили якобы в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

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