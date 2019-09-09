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Все про:Крым (21822) прокуратура (3632) Сенцов (1017) Кольченко (236)

 Сенцова и Кольченко вызовут для дачи показаний по делу об их похищении из Крыма, - прокуратура АРК

Прокуратура Крыма будет вызывать для дачи показаний освобожденных из плена Олега Сенцова и Александра Кольченко по делу об их похищении весной 2014 года в оккупированном Крыму.

Об этом Громадському радіо рассказала пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко, передает Цензор.НЕТ.

Процессуальные действия будут проводить после того, как Сенцова и Кольченко завершат осматривать врачи.

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В деле о похищении Сенцову и Кольченко должны предоставить статус потерпевших, добавила Диденко.

Отметим, по делу о похищении российской оккупационной властью фигурантов дела Сенцова уже давали показания освобожденный в 2016 году Геннадий Афанасьев и активист, которому удалось сбежать с полуострова, несмотря на розыск ФСБ, Никита Боркин.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили якобы в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147311
 
 
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Только на росии как и в Украине можна с потерпевшего или свидетеля - превратиться в подозреваемого. Дайте парням отдохнуть сначала, а не в фильтрационный лагерь садить...
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Не неси пургу... Тем более, не прочитав тщательно статью...
"Прокуратура Крыма будет вызывать для дачи показаний освобожденных из плена Олега Сенцова и Александра Кольченко по делу об их похищении весной 2014 года в оккупированном Крыму.
Об этом Громадському радіо рассказала пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко.
Процессуальные действия будут проводить после того, как Сенцова и Кольченко завершат осматривать врач
В деле о похищении Сенцову и Кольченко должны предоставить статус потерпевших, добавила Диденко."
"Подозревемый" и "потерпевший" - это разные люди, имеющие разный правовой статус... После признания человека "потерпевшим", он имеет право на правовую помощь квалифицированного специалиста - адвоката, в том числе, и в процессе проведения с ним следственных действий, который может следить за законностью их совершения следователем, давать необходимые советы своему "клиенту"... . Он имеет право заявить гражданский иск к виновным, имеет право на требование обеспечения личной защиты, и многое другое... До момента признания его таковым, он на это права, не имеет...
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Пусть теперь в суд на рашку подает. За похищение.
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Наші спецслужби повинні всіх перевіряти після полону, так роблять всі нормальні спецслужби. Багато хто може стати російським шпигуном, так як розпіарена Надька Савченко!
От і на Сенцова дивлюсь, шось по ньому невидно шо він голодував ... Перевірити всіх!
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Крім того, Україна повинна допомогти всім звільненим самими найкращими адвокатами, для підготовки позовів проти Росії. Європейський суд з прав людини має вже бути завалений позовами !!!
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