 Сенцова и Кольченко вызовут для дачи показаний по делу об их похищении из Крыма, - прокуратура АРК

Об этом Громадському радіо рассказала пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко, передает Цензор.НЕТ.
Процессуальные действия будут проводить после того, как Сенцова и Кольченко завершат осматривать врачи.
В деле о похищении Сенцову и Кольченко должны предоставить статус потерпевших, добавила Диденко.
Отметим, по делу о похищении российской оккупационной властью фигурантов дела Сенцова уже давали показания освобожденный в 2016 году Геннадий Афанасьев и активист, которому удалось сбежать с полуострова, несмотря на розыск ФСБ, Никита Боркин.
Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили якобы в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.
7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.
"Прокуратура Крыма будет вызывать для дачи показаний освобожденных из плена Олега Сенцова и Александра Кольченко по делу об их похищении весной 2014 года в оккупированном Крыму.
Об этом Громадському радіо рассказала пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко.
Процессуальные действия будут проводить после того, как Сенцова и Кольченко завершат осматривать врач
В деле о похищении Сенцову и Кольченко должны предоставить статус потерпевших, добавила Диденко."
"Подозревемый" и "потерпевший" - это разные люди, имеющие разный правовой статус... После признания человека "потерпевшим", он имеет право на правовую помощь квалифицированного специалиста - адвоката, в том числе, и в процессе проведения с ним следственных действий, который может следить за законностью их совершения следователем, давать необходимые советы своему "клиенту"... . Он имеет право заявить гражданский иск к виновным, имеет право на требование обеспечения личной защиты, и многое другое... До момента признания его таковым, он на это права, не имеет...
От і на Сенцова дивлюсь, шось по ньому невидно шо він голодував ... Перевірити всіх!