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 Политика Украины
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Все про:запрет (1360) Россия (73790) Сущенко (476) пленные (539)

 Сущенко запретили въезд в Россию на 20 лет, - адвокат

Журналисту Роману Сущенко, освобожденному в результате обмена 7 сентября, на 20 лет запретили въезжать на территорию России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил адвокат Марк Фейгин.

О помиловании и запрете въезжать в РФ журналисту объявили в СИЗО "Лефортово".

"Если говорить о юридической стороне дела, то Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию Российской Федерации. Об этом ему объявили в СИЗО. Однако указ, насколько я знаю, нигде не публиковался. По-видимому, он секретный", - рассказал Фейгин.

Напомним, Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово" во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.

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7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко якобы является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.

7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

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Источник: https://censor.net.ua/n3147310
 
 
 Топ комментарии
 
Я бы гордился, если бы мне запретили туда вьезжать
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Какое горе))
Он еле вырвался из рашки и тут такое)))
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А нафига вообще ехать в этот вонючий сарай.
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Ну поперся же. Родственников проведать. Может ещё раз поедет если ***** опять кого то надо будет выменять из уголовников.
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Неизвестно в какой стране он проснется завтра.
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это как одна из моих шуток лично придуманных:

Представьте, что человек упал в кому, лежит так пару лет. И вдруг чудо. Он выходит из комы, а ему говорят, что президент Украины сейчас зеленский. И человек падает обратно в кому Сущенко запретили въезд в Россию на 20 лет, - адвокат - Цензор.НЕТ 6665
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Ремікс (трохи наркоманії):

Уявіть, що людина впала в кому, лежить у комі пару років. І раптом диво. Виходить з коми, і тут кажуть, що президент України зараз зеленський. І людина, котра щойно вийшла з коми, падає вже в крапку
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Я бы гордился, если бы мне запретили туда вьезжать
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Это же хорошо. А то он опять туда попрется.
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Раз боятся впускать, значит боятся черти - респект герою.
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Какое горе))
Он еле вырвался из рашки и тут такое)))
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А нафига вообще ехать в этот вонючий сарай.
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А на 21-м году он прямо кинется в московию.
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мне лично никто не запрещал, но я в раску-********* и сам не поеду в ближайшие 20 лет)) по крайней мере до возврата Крыма и Донбасса и смерти *****!!!
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як він таку заборону "переживе"...сам не знаю...як йому без Мордору прожити????
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Мордор столько не протянет.Через 20 лет на украинско- китайской границе будет всё спокойно!
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Вот непруха! А только-только опять к брательнику в Москву собрался!
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Последний раз был в москве осенью в 92-го, грязь на арбате, бездомные собаки на улицах и...бомжи, бомжи....пусть так остается в моей памяти.
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