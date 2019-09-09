 Рябошапка о делах Майдана: Нужен аудит. За шесть лет можно было продвинуться дальше

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Через несколько месяцев будет шесть лет с того времени, как были совершены преступления на Майдане, когда были убийства. Кроме этого, прошло семь или восемь лет с момента других преступлений, по которым идет следствие, например, злоупотреблений при строительстве этого помещения (нового здания Генеральной прокуратуры. – Ред.). Можете себе представить, насколько перспективно завершить эти дела через столько времени. Думаю, что нужен аудит, не только при моем участии как руководителя, но и профессиональных независимых юристов, в том числе адвокатов Небесной сотни. Мне кажется, что за шесть лет можно было продвинуться дальше, и общество требует значительно больших результатов", - заявил Рябошапка.
"У меня на столе дело по "законам 16 января" относительно Игоря Калетника. Мы говорили с Горбатюком, встречались уже несколько раз. На самом деле там не все так просто, как может казаться. Есть огромный объем материалов, который нужно изучить самостоятельно. Потому что в таких справках или со слов кураторов и следователей составить объективную картину просто невозможно. Нужно самому садиться, углубляться в это, и только тогда можно понять перспективу этих дел. На самом деле это же не один кейс, очень много эпизодов, и все они на разных стадиях расследования. Нужно понять, что можно передать в суд, а где уже скоро будет решение. Мы с Сергеем Горбатюком собираемся говорить о том, что будет с управлением спецрасследований ГПУ, потому как есть несколько нюансов. Во-первых, Генеральная прокуратура теряет функцию досудебного расследование и, очевидно, в ноябре нужно будет принимать какое-то решение: или мы идем в парламент с предложением продлить эту функцию на какой-то период или отдадим эти дела в Госбюро расследований. Тогда Сергей Викторович и его коллеги будут осуществлять процессуальное руководство в составе Генпрокуратуры или продолжат расследование этих дел уже в составе ГБР", - добавил Рябошапка.
«А помните была такая Оксана Гаврилюк, бывшая пресслужба МВД Захарченко в 13-14 годах, которая озвучивала позицию МВД с позиции «Беркута»? Которую потом Полторак перетянул в МО, дал полковничье звание и сделал «Начальником управління комунікації та преси МО». Она еще наградила грамотой МО Настю Станко, которая имела аккредитацию в Л/ДНР, называла войну внутренним конфликтов, а боевиков РФ «повстанцами»?
После скандала с этой грамотой Гаврилюк исчезла с радаров, ушла в отпуск, потом открыла быстро припадочно благотворительный фонд в Житомире и уже, как дофига крутой помогатель армии и ветеранам, всплыла замом у Фриз в министерстве ветеранов.
А вот, сейчас, благодаря чисто ментовской мутке со сменой фамилии с Гаврилюк на Коляду, легким движение руки, Оксана Гаврилюк - Коляда становится министром объединенного министерства по делам ветеранов и временно оккупированных территорий. Без обсуждений, без общественного резонанса. Как «новое лицо». Точнее новая фамилия. Стиль развода лохов никому ничего не напоминает?»
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/326781-ministr_koljada_okazalasj_oksanoj_gavriljuk__spikerom_mvd_zaharchenko_i_nazyvala_vojnu_vnutrennim_konfliktom_a_boevikov_
...
А вот это здравая мысль... тут главное с этим не затягивать на долго....
доставай три конверта...
Совпадениенедумаю!!!
😀
🤔