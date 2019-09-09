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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9333) евромайдан (6781) Горбатюк (376) Рябошапка Руслан (97)

 Рябошапка о делах Майдана: Нужен аудит. За шесть лет можно было продвинуться дальше

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка видит необходимость в аудите дел о преступлениях против участников Евромайдана.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Через несколько месяцев будет шесть лет с того времени, как были совершены преступления на Майдане, когда были убийства. Кроме этого, прошло семь или восемь лет с момента других преступлений, по которым идет следствие, например, злоупотреблений при строительстве этого помещения (нового здания Генеральной прокуратуры. – Ред.). Можете себе представить, насколько перспективно завершить эти дела через столько времени. Думаю, что нужен аудит, не только при моем участии как руководителя, но и профессиональных независимых юристов, в том числе адвокатов Небесной сотни. Мне кажется, что за шесть лет можно было продвинуться дальше, и общество требует значительно больших результатов", - заявил Рябошапка.

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"У меня на столе дело по "законам 16 января" относительно Игоря Калетника. Мы говорили с Горбатюком, встречались уже несколько раз. На самом деле там не все так просто, как может казаться. Есть огромный объем материалов, который нужно изучить самостоятельно. Потому что в таких справках или со слов кураторов и следователей составить объективную картину просто невозможно. Нужно самому садиться, углубляться в это, и только тогда можно понять перспективу этих дел. На самом деле это же не один кейс, очень много эпизодов, и все они на разных стадиях расследования. Нужно понять, что можно передать в суд, а где уже скоро будет решение. Мы с Сергеем Горбатюком собираемся говорить о том, что будет с управлением спецрасследований ГПУ, потому как есть несколько нюансов. Во-первых, Генеральная прокуратура теряет функцию досудебного расследование и, очевидно, в ноябре нужно будет принимать какое-то решение: или мы идем в парламент с предложением продлить эту функцию на какой-то период или отдадим эти дела в Госбюро расследований. Тогда Сергей Викторович и его коллеги будут осуществлять процессуальное руководство в составе Генпрокуратуры или продолжат расследование этих дел уже в составе ГБР", - добавил Рябошапка.

Источник: https://censor.net.ua/n3147309
 
 
 Топ комментарии
 
А предыдущая патриотическая власть почему не расследовала больше пяти лет? Где результаты?
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...«Новый министр Коляда, оказалась служащим МВД 13-14 года и начальником пресслужбы МО Оксаной Гаврилюк» - пишет волонтер ЗСУ Роман Доник.
«А помните была такая Оксана Гаврилюк, бывшая пресслужба МВД Захарченко в 13-14 годах, которая озвучивала позицию МВД с позиции «Беркута»? Которую потом Полторак перетянул в МО, дал полковничье звание и сделал «Начальником управління комунікації та преси МО». Она еще наградила грамотой МО Настю Станко, которая имела аккредитацию в Л/ДНР, называла войну внутренним конфликтов, а боевиков РФ «повстанцами»?

После скандала с этой грамотой Гаврилюк исчезла с радаров, ушла в отпуск, потом открыла быстро припадочно благотворительный фонд в Житомире и уже, как дофига крутой помогатель армии и ветеранам, всплыла замом у Фриз в министерстве ветеранов.

А вот, сейчас, благодаря чисто ментовской мутке со сменой фамилии с Гаврилюк на Коляду, легким движение руки, Оксана Гаврилюк - Коляда становится министром объединенного министерства по делам ветеранов и временно оккупированных территорий. Без обсуждений, без общественного резонанса. Как «новое лицо». Точнее новая фамилия. Стиль развода лохов никому ничего не напоминает?»

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/326781-ministr_koljada_okazalasj_oksanoj_gavriljuk__spikerom_mvd_zaharchenko_i_nazyvala_vojnu_vnutrennim_konfliktom_a_boevikov_
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Петя с юрасиком весь "аудит" повыкорчёвывали и разобрали.Пусть пашинское чмо винтовку принесёт,сука.
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Да кому уже надо то дело майдана его расследовать? Уже новая власть, малороссы у руля. смысла нету. + регионалы времен якуновича почти все вернулись, ну кроме самых одиозных.
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А предыдущая патриотическая власть почему не расследовала больше пяти лет? Где результаты?
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Предыдущая влать не расследовала потому, что у самой предыдущей власти рыло в пуху! Если быть точнее, то руки в крови!
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Петя с юрасиком весь "аудит" повыкорчёвывали и разобрали.Пусть пашинское чмо винтовку принесёт,****.
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...«Новый министр Коляда, оказалась служащим МВД 13-14 года и начальником пресслужбы МО Оксаной Гаврилюк» - пишет волонтер ЗСУ Роман Доник.
«А помните была такая Оксана Гаврилюк, бывшая пресслужба МВД Захарченко в 13-14 годах, которая озвучивала позицию МВД с позиции «Беркута»? Которую потом Полторак перетянул в МО, дал полковничье звание и сделал «Начальником управління комунікації та преси МО». Она еще наградила грамотой МО Настю Станко, которая имела аккредитацию в Л/ДНР, называла войну внутренним конфликтов, а боевиков РФ «повстанцами»?

После скандала с этой грамотой Гаврилюк исчезла с радаров, ушла в отпуск, потом открыла быстро припадочно благотворительный фонд в Житомире и уже, как дофига крутой помогатель армии и ветеранам, всплыла замом у Фриз в министерстве ветеранов.

А вот, сейчас, благодаря чисто ментовской мутке со сменой фамилии с Гаврилюк на Коляду, легким движение руки, Оксана Гаврилюк - Коляда становится министром объединенного министерства по делам ветеранов и временно оккупированных территорий. Без обсуждений, без общественного резонанса. Как «новое лицо». Точнее новая фамилия. Стиль развода лохов никому ничего не напоминает?»

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/326781-ministr_koljada_okazalasj_oksanoj_gavriljuk__spikerom_mvd_zaharchenko_i_nazyvala_vojnu_vnutrennim_konfliktom_a_boevikov_
...
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а полторак внутренними войсками командовал а петя его министром обороны,зрада?не?
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так обещали новые лица, а не фамилии
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...і все ? ...так це ж нова ...справедлива ...честна "влада" ...сам слуга урода очолив ...тільки прийшов ваш "слуга" тільки з однією метою ОЧОЛИТИ ДЕРИБАН ЗЕМЛІ від імені ізраїльского господара ...того чия лярва хліб український під ноги кидає
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Нужно самому садиться,(с)

А вот это здравая мысль... тут главное с этим не затягивать на долго.... "Нужен аудит", - Рябошапка о делах Майдана - Цензор.НЕТ 1128
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Это слова чувака в рябой шапке...ему и надо сдаваться...и чем быстрее тем лучше....раньше сядет...раньше выйдет...
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А шо там по этому поводу говорит чувак с подрезаным языком?
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ставленики калетника, як і його родичі пройшли по мажоритарці під брендом слуга народу
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Аудировать таки будут с помощью рояля или таки балалайку используют, аудиторы хреновы? И где вы до этого были момента и чем занимались? Давайте проаудируем их всех, щзеленоватых, начиная с ноября 2013 года и по сей день.
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Почему при Порошенко не расследовали за пять лет? Он же патриот.
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Так не то что "Не расследовали", расследование стояло, по сути, на одном месте!!!! Ваще никуда не продвинулось!!!
Совпадениенедумаю!!!
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Наверное потому, что вот этих аудиторов ждали, а они вместо аудита по турциям, грециям и юрмалам скакали, бабло рубили, в офшор выводили и Украину дерьмом поливали. Это моё мнение, за остальное спросите у порошенко сами.
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правильно,садитесь вдвоем с горбатюком и еще пять лет углубляйтесь...ну или сколько вам дадут времени,бо зелебеня на посту тоже не вечен.
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Когда не знаешь что делать - назначай аудит. Пару месяцев можно покурить.
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