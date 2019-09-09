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Все про:Германия (3402) Зайберт (23) Цемах (47)

 Освобождение Цемаха не означает, что поиск справдлеивости будет прекращен, - представитель правительства ФРГ Зайберт

Передача российской стороне одного из главных свидетелей по делу МН17 не означает, что попытка привлечь виновных к справедливости будет прекращена.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине.

"Что касается расследования сбивания самолета МН17, то совершенно ясно, освобождение одного человека не может быть знаком того, что поиск справедливости будет прекращен, что не будут продолжены усилия четко назвать виновных", - сказал Зайберт.

В целом же, по его словам, стоит сконцентрироваться на украинцах, которые были освобождены благодаря этому обмену и смогли вернуться домой.

Такое развитие в итоге дает определенную надежду, что этот обмен даст положительный импульс для других важных мероприятий выполнения Минских соглашений, отметил представитель Меркель.

Повлияет ли обмен на сроки проведения саммита Нормандской четверки, Зайберт напрямую не ответил.

"Я не могу назвать дату саммита. Только могу сказать, что подготовка к такой встрече на высшем уровне в нормандской формате продолжается, федеральное правительство принимает в ней участие", - сказал официальный представитель правительства ФРГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освобождение Цемаха не должно повлиять на отношения с ЕС, - помощник Зеленского Ермак

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха, только что приземлившегося во "Внуково" вместе с другими обмененными лицами, сообщил The Insider.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Австралия разочарована выдачей России Цемаха, - МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3147305
 
 
 Топ комментарии
 
Все что нужно путлеру уже случилось ,Зе дал ему все рычаги для манипулирования Украиной,почему молчит Цензор что -фсб рф заявила про затримання українців на кордоні з окупованим Кримом? https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/znovu-represii-fsbshniki-zayavili-pro-zatrimannya-ukraintsiv-na-kordoni-z-okupovanim-krimom.htm
На кого теперь менять будем ,или это не "чьи то дети " - как говорили зелики? А давайте на Зелю обменяем и в довесок медмейчука и портнова,тоже -"великих реформаторов " и спасителей путинской морды лица..
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Цемах - бывший "командир противовоздушной обороны Снежного", воевавший за "ДНР" в 2014-2015 годах. Так что не шесть лет,это ервое ,второе ,как можно было выродка с таким послужным списоком помиловать и отпустить , так велит " патриотизм"?
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За пять лет справедливость еще не найдена? Или ищутся методы как и родственников погибших удовлетворить и рашку в стороне оставить?
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Конечно не означает, что поиск справедливости не прекратится. Это означает, что Зе! ради пиара и поднятия себе рейтинга слил ценного свидетеля по делу Боинга, читай отмазывает пуйла. Ну а что еще можно взять с малороса который действует в угоду хазяина и алигархата?
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Вцепились за этого Цемаха, шестой год пошёл.
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Цемах - бывший "командир противовоздушной обороны Снежного", воевавший за "ДНР" в 2014-2015 годах. Так что не шесть лет,это ервое ,второе ,как можно было выродка с таким послужным списоком помиловать и отпустить , так велит " патриотизм"?
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А в чем собственно говоря проблема?! Вон как Западная Европа дружно проголосовала за возвращение Рашки в ПАСЕ, объясняя тем что нельзя отталкивать Россию, нужно вести с ней поддерживать отношения, вести с ней диалог... Ну вот и видете диалог, пусть вам Путин, которому вы вылизываете задницу, вернет Цемаха.
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Все что нужно путлеру уже случилось ,Зе дал ему все рычаги для манипулирования Украиной,почему молчит Цензор что -фсб рф заявила про затримання українців на кордоні з окупованим Кримом? https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/znovu-represii-fsbshniki-zayavili-pro-zatrimannya-ukraintsiv-na-kordoni-z-okupovanim-krimom.htm
На кого теперь менять будем ,или это не "чьи то дети " - как говорили зелики? А давайте на Зелю обменяем и в довесок медмейчука и портнова,тоже -"великих реформаторов " и спасителей путинской морды лица..
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Іноді європейський оптимізм для українців стає песимізмом Щось у тому є, що європейців росія жорстко обдурить.
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головне севернийпотоп добудувати ...ляді лицемірні
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За пять лет справедливость еще не найдена? Или ищутся методы как и родственников погибших удовлетворить и рашку в стороне оставить?
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Вы уже нашли справедливость в северном потоке 2.
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КАРТИНА МАСЛОМ.
Цемаха, гражданина Украины, отправили в Парашу. Украина своих граждан не выдаёт, Параша то же своих граждан не выдаёт. НО! Цемах гражданин Украины, и Параша теперь обязана его выдать и Нидерландам, и Австралии, и Британии, и Малайзии. Для Лавроху и Параши таки ЦУГЦВАНГ однако получается. Освобождение Цемаха не означает, что поиск справдлеивости будет прекращен, - представитель правительства ФРГ Зайберт - Цензор.НЕТ 558
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які шанси відшукати ту "справедливість" без очевидних доказів, які Україна власноруч викидує на смітник ?
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Да этот Цемах, знай он чето:
а) был бы давно дохл
б) если бы успел, то уже давно был бы гражданином Канады с новой фамилией, разводил бы себе на ферме бизонов и в ус не дул бы
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а) Цемах багато чого знає;
б) Цемах буде "дохл";
в) Цемаха у Канаду не візьмуть.
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Если бы Запад ввел жесткие санкции против Рашки, то обмен пленными давно бы состоялся и никаких проблем с Цемахом не было бы. Но куда там, западные политики стоят в очередь на вылизывание путинской задницы.

И Цемах кстати не с неба на Украину свалился, его захватили на вражеской территории украинский спецназ, рискуя своими жизнями.
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+ заплатили своїм життям та здоров'ям.
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в чому ми можемо звинувачувати світ, коли ми власними руками віддаємо ***** людей причетних до вбивства 298 безневинних людей, яких вбито на території України? Чого ми можемо вимагати від тих, хто допомагає нам, хоча сам не є учасником цього конфлікту? Не світ зацікавлений в припиненні війни та справедливому покаранні вбивць, а насамперед ми, Україна. А теперішньому керівництву України начхати на 11 тисяч українців, які віддали своє життя в цій війні та і на 298 пасажирів літака - начхати. То за що ж вони загинули?? За е, щоб плюгавий кловун отак розкидувався цінними свідками???? Щойно те "керівництво" продемонструвало свою позицію!! Сторонні люди, співробітники Білінгкату вели власне розслідування, залучали всі можливі і неможливі засоби і методи, а Україна відпускає виконавців.. Це як?? Це в чиїх інтересах? І не треба тут спекулювати "узнікамі крємля", це паскудно і жалюгідно виглядає. За такі дії треба під трибунал відправляти.
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Ще років зі 100 і буде найдено якусь справедливість.
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Достал вой 🐖🐖🐖 по соцсетям. Впервые Украина поступила в СОБСТВЕННЫХ интересах, а не интересах хз кого. Всеевропейский офшор для грязных и кровавых денег - Голландия - та, что чуть .не пересрала нам безвиз и та, что до сих пор палки в колеса ставит, требовала Цемаха себе... просто так... как обычно... ценой интересов Украины.
Украина обменяла его на своих граждан.
🤑
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Тобто тебе цікавить "вой", а не твоя мізерна пенсія
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Тобто це все, що з аргументів є у тебе. Жалюгідна ти істота
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Не буду таке читати. Можеш навчитися надавати правильно посилання?
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Ох ты ж колько раз этот комент в интернете повторяется! Тролеферма работает?
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Опа. Тепер всі дуже схвильовані та стурбовані?
Що йшла війна, що країнв підписант "Бедепештського меморандуму", стала об"єктом агресії (віфд підписаната).
Тепер трошкі у штанцях мокро?
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