 Освобождение Цемаха не означает, что поиск справдлеивости будет прекращен, - представитель правительства ФРГ Зайберт

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине.

"Что касается расследования сбивания самолета МН17, то совершенно ясно, освобождение одного человека не может быть знаком того, что поиск справедливости будет прекращен, что не будут продолжены усилия четко назвать виновных", - сказал Зайберт.

В целом же, по его словам, стоит сконцентрироваться на украинцах, которые были освобождены благодаря этому обмену и смогли вернуться домой.

Такое развитие в итоге дает определенную надежду, что этот обмен даст положительный импульс для других важных мероприятий выполнения Минских соглашений, отметил представитель Меркель.

Повлияет ли обмен на сроки проведения саммита Нормандской четверки, Зайберт напрямую не ответил.

"Я не могу назвать дату саммита. Только могу сказать, что подготовка к такой встрече на высшем уровне в нормандской формате продолжается, федеральное правительство принимает в ней участие", - сказал официальный представитель правительства ФРГ.

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Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха, только что приземлившегося во "Внуково" вместе с другими обмененными лицами, сообщил The Insider.

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