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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2749) США (15309) Трамп (2362)

 Зеленский не хочет втягивать Украину в предвыборную кампанию США, - СМИ

Американские СМИ открыто пишут, что в борьбу за власть Трамп пытается вовлечь Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "capital.ua" со ссылкой на американские СМИ.

"Надежные источники нам сообщили, что президент имеет иной и более "шкурный" интерес: он пытается заставить Зеленского вмешаться в выборы в президентскую кампанию США в 2020 году, запустив расследование против главного кандидата от демократов Джо Байдена. Трамп не просто требует от Украины помощь в президентской кампании, он использует американскую военную помощь, в которой страна отчаянно нуждается, для шантажа", - пишет Washington Post.

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В предвыборную гонку американцы пытаются вовлечь не только Украину, но и нового президента Зеленского. Последний пока успешно и дипломатично уходит от прямых комментариев и сдержано реагирует на попытки втянуть его офис во внутриамериканское противостояние, не желая принимать сторону какого-то одного кандидата. Политологи уже высказались, что позиции двух главных кандидатов американской кампании-2020 очень сильные, а выборы могут стать одними из самых грязных в истории США. Поэтому Украине важно не просто сохранить лицо, но и максимально обойти американские выборы без политических и экономических потерь. Джо Байден уже заявил, что выборы 2020 - это гораздо больше чем политика.

Зеленский не отдает козыри Трампу, за что уже поплатился угрозой американского лидера заблокировать военную помощь Украине на $250 млн. Тем не менее, такая позиция украинского президента вызвала одобрение и уважение американских сенаторов – причем как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов. "Это точно не наша война. Мы должны держаться подальше от этого, насколько возможно", - заявил советник ОП близкий к Зеленскому на условиях анонимности. По его словам, Зеленский исключает использование политического давления на правоохранительные органы Украины для достижения каких-либо целей Белого дома.

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Сенаторы США от обеих партий уже призвали Трампа не отказываться от предоставления военной помощи Украине, обратившись с соответствующим письмом в Белый Дом.

Документ подписали республиканец от штата Огайо Роб Портман, демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин, демократ от штата Иллинойс Дик Дурбин, демократ от штата Коннектикут Ричард Блюментал и республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон. Все они входят в Senate Ukraine Caucus (объединение законодателей по интересам Украины).

В начале лета Роб Портман уже встречался с Владимиром Зеленским и неоднократно делился положительными итогами встречи с надеждой на будщее сотрудничество. "Я вернулся из поездки в Украину с надеждой. Надеждой на то, что Украина готова написать новую главу в своей истории и это будет глава свободы, где правительство и общество действуют в интересах всех граждан. США должны продолжать быть хорошим другом и союзником на этом пути", - подчеркнул Роб Портман. На прошлой неделе Украину посетили Рон Джонсон и Крис Мерфи, которые подтвердили готовность помогать и поддерживать Украину. По данным источников, близких к переговорам и встречам, сенаторы и от демократической и от республиканской партий настоятельно советовали не втягиваться Владимиру Зеленскому в американскую предвыборную историю и выдерживать нейтралитет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147299
 
   
 Топ комментарии
 
и правильно, дебильная свынокоманда уже клинтон поздравляла и когда выиграл трам- сидели по уши в говне
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Что Сережа Лещенко скоро дастанит из-за пазухи амбарную книгу Порошенка?
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Что Сережа Лещенко скоро дастанит из-за пазухи амбарную книгу Порошенка?
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Это выборы американского народа и украинцам там делать нечего! МЫ НЕ КАЦАПЫ
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и правильно, дебильная свынокоманда уже клинтон поздравляла и когда выиграл трам- сидели по уши в говне
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Не хочет, но прейдется. так и вижу заголовки таблоидов: "Trump - servant of the people"
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странное желание, ведь тогда пындосские шестерки начнут лизать штиблеты своего украинского хозяина
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Предоставив компромат на Байдена. Зеленский отказывается и правильно делает.
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Кримінальною справою на сина Байдена. Погугліть.
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Сытник пусть еще что то опубликует..это не сложно
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сми обясняют чего хочет и чего не хочет зеленский
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Абсолютно вірне рішення. Хай вони вже якось без нас.
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Не, я всяко слышал, в этой своей жизни... я монологи таких(!) боцманов слышал, которые по три срока отмотали. Там точно уши вяли, даже у экспертов. Но! Я никогда не слышал вот такого: "пытается заставить Зеленского вмешаться в выборы в президентскую кампанию США в 2020 году", Источник: https://censor.net.ua/n3147299

Я начинаю переполняться гордостью. Говорят, что Франклин Рузвельт тоже пытался использовать почитателей Гитлера. Но... Зеленский??? Наверное, надо выпить водки. Для наводки резкости.
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Откуда вы знаете??? Правда, эти две бутылки я уже уложил. И ещё одна правда: они были латвийского разлива.
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Вам нужно перечитать новость и всё станет понятно. Лучше до выпивки
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Я вам честно говорю: в последнее время- мне стало хватать заголовков. Я вовсе не открываю новости, бо хороших не вижу. Исключение единственное: Цензор. Тут я читаю. Эту- тоже прочитал. Вот например, вот это: Зеленский не отдает козыри Трампу Источник: https://censor.net.ua/n3147299
Врать не стану... после этого- читать не смог.
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Израильский премьер Нетаньху приезжал в Киев чтобы помочь главному союзнику Израиля Трампа победить на выборах.. Никогда еще не было такого президента, который бы признал Голанны и Иерусалим. На зеленого дурака всем глубоко наплевать..
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Зеленский не хочет втягивать Украину в предвыборную кампанию Трампа и *****.
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Думаю, Бєня може торгуватися - компромат на Байдена в обмін на припинення розслідування американцями його діяльності...
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Порошенко оставил после себя кучу дерьма, которое страна будет еще долго разгребать: Минская капитуляция, отжатие Приватбанка, Роттердам+, вмешательство в выборы президента США, банкопад, ОВГЗ себе любимому под 18% и т.д. Моряков Зеленский уже вернул
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И правильно делает. Украине от американских разборок нужно держаться как можно дальше.
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