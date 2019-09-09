 Экс-депутат "Відродження" Святаш предостерегает Зеленского от повторения пути Порошенко

Об этом политик заявил в интервью Українським Новинам.
По его словам, сегодня в Украине для Зеленского сложилась "идеальная картинка", поскольку у него в руках сконцентрированы все рычаги власти и от того, как он будет использовать власть, во многом будет зависеть, оправдает ли он ожидания людей.
"Если сегодня новый генпрокурор, Офис Президента и сам Президент пойдут по пути использования правоохранительной системы для решения всех своих проблем, то он просто станет Порошенко, но чуть пониже и с другим тембром голоса. А Рябошапка станет на место Луценко. Вот такой посыл есть", - считает Святаш.
По его словам Офис Президента не должен быть "теневым Кабмином", как это было при предыдущей власти, поскольку запрос в обществе был на то, чтобы суды не использовались для политической расправы, чтобы СБУ не использовалась как орган политического сыска.
"За предыдущие 5 лет были созданы такие государственные институты, которые, фактически, узаконили схемы рейдерства, казавшиеся еще лет 10 назад просто немыслимыми… Например, такой орган, как АРМА (Нацагентство по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений). Ни один рейдерский захват невозможен без участия судов, прокуратуры, СБУ или Нацполиции", - сказал Святаш.
В то же время политик убежден, что если общество увидит, что в оппозиции быть безопасно, то будет появляться самосознание и альтернативная точка зрения, а развитие общества – это всегда конкуренция идей: "Оппозиция – не враг обществу. Отношение к другой точке зрения – это показатель. И только на выборах можно понять, какая из разных точек зрения будет доминировать", - подытожил политик.
Тут не практична конференція слідчих і прокурорів, тому з дурними питаннями лізти сюди не треба.
І сходи до окуліста.
Питання було не до тебе.
пустое место
Так, всіх посадити, і головне - забрати майно. І у Порошенка, і у порохоботів, звичайно.04:04 - 9 сент. 2019 г.
====================================================================
Предварительный вброс сделан, теперь как только его возьмут, сразу вспомнит о том, шо сказал.
А спросить у этого друга Гепы и Допы, есть о чем.
Хотя, куда и зачем тебе бежать - ты же не в Украине?
Mikhail Golub
@golub
·41 мин
Вот и сказочке конец. Децентрализация - всё.
Ну-ну.
А аваков, чью задницу целовал в последние несколько лет?))) А почему зеБЕнин телепузик, его оставил на месте?)) А чьи нацжены, бегали и преследовали Порошенко? Почему-то за медведчуком, бойко, гепой, рабиновичем не бегали и не бегают!
Зебилы, почему зеБЕнин телепузик оставил рюкзаковича?
Хороше питання...
он непотопляем, как был непотопляем Микоян
Мерзота ещё та!
ЭКС-РЕГИОНАЛ ДМИТРИЙ СВЯТАШ УЛИЧЁН В СЕПАРАТИЗМЕ И ПОПЫТКАХ РАСКОЛА СТРАНЫ
Петя его не посадил
а "патриот" Зе!ро посадит?