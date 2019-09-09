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 Политика Украины
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 Обмен удерживаемыми лицами может создать условия для реализации Минских соглашений, - Песков

В Кремле заявили, что состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной дает основание для осторожного оптимизма - и в плане нормализации двусторонних отношений, и для выполнения минских соглашений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен. Безусловно, он дает повод для осторожного оптимизма в плане продолжения работы в русле поиска путей для нормализации отношений между Россией и Украиной", - сказал он журналистам.

"И конечно, что главное (дает оптимизм) для обеспечения условий для реализации минских договоренностей", - добавил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что списки для обмена он не комментирует.

Песков также воздержался от объяснений, почему в числе прибывших в Россию лиц есть граждане Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас нет много времени", - помощник Зеленского Ермак о возможности еще одного обмена пленными

На вопрос, можно ли говорить, что это был обмен пленными, пресс-секретарь президента сказал: "Это был обмен удерживаемыми лицами".

Песков не стал комментировать, будут ли и в какие сроки опубликован список ранее удерживаемых в Украине лиц, которые в минувшую субботу 7 сентября прилетели в Россию, а также указы президента Владимира Путина о помиловании украинцев, возвращенных на родину.

"Оставляю без ответа этот вопрос, никак не комментирую", - сказал Песков.

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Он также не стал комментировать возможное получение российского гражданства украинцами, приехавшими в Россию после обмена удерживаемыми лицами.

"Я это оставлю пока без комментария. Я не знаю", - сказал Песков.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины.

В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев. Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Источник: https://censor.net.ua/n3147293
 
 
 Топ комментарии
 
Т.е. пока все идет по плану Роиси. Хуйло довольно.
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Т.е. пока все идет по плану Роиси. ***** довольно.
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Клоун поплыл в эйфории что пете утер носа,далее выборы на Донбассе и признание боевиков и вода в Крым,взамен пуйло отдаст заложников
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Сєпари проводять Парад їхньої ПЕРЕМОГИ на Хрещатику? Чи ще один лєгітімний у Ростові?
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ФСБ арестовала украинцев на границе с Крымом. Пополнение обменного фонда Кремля началось.
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1959г., наверно, последний год, когда мы могли увидеть настоящего националиста.
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Луганда с автономией в составе Украины, с правом вето законов и русскийм языком на каждом угле? Вы зделали це разом 73%
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Заколебал ты уже со своим осторожным идиотизмом...
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Судебная группа Нидерландов, расследующая обстоятельства рейса МН17 официально приняла к рассмотрению и дальнейшему расследованию вопрос о коррупционной составляющей в действиях пока не установленных должностных лиц, оказавших содействие в сокрытии свидетеля обвинения
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Кремляди увидели, что за 200-300 нахапаных крымских туристов легко сделают то, что не смогли сделать с помощью нескольких дивизий военных на Донбассе.
Так почему бы не сделать?!

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"Відведення військ" триває. Цього разу Україна лишає жителів хутора Вольний на милість рашистам. Тільки от рашисти не відведуть свої війська. В районі Станички вже побачили. Так і здамо Донбас. Манкурти срані.
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"Обмен удерживаемыми лицами может создать условия для реализации Минских соглашений"

ага, у Москвы тут же появится больше желания выполнять соглашения, если изменить закон о языке.
Зеленский о необходимости пересмотра закона тоже высказывался.
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Единственное оружие против гитлеровца Путина - это процветающая Украина. Все остальное - дурная секутня и маячня. Проведет Зеленский реальные реформы - пестец России. Ее родная касапня сожрет изнутри.
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а ведь письков маладчага... своим заявлением он ЕЩЕ РАЗ ПРИЗНАЛ вооруденную агрессию кацапстана против Украины...МА-ЛА-ДЕЦЪ!
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Президент рассказал, что второй этап освобождения будет продолжен в минском процессе. "Далее мы будем приближаться к освобождению всех наших и продолжать в Минском процессе разведения войск в два этапа: сначала Золотое - Петровское, а затем - разведение по всей территории и прекращения огня в полной мере и прекращения войны", - сказал Зеленский.
Формула Штайнмайера: алгоритм про параллельное выполнение политических пунктов и вопросов безопасности.
Сначала запускается в действие закон о выборах, затем отводятся войска.
Затем проводятся выборы и после их признания ОБСЕ Донбассу предоставляется особый статус.
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Может начать с пункта 9. Параллельно так... "Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта"
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-А скажи ка мне столицу украины-руси?
-кыйив,
-А столицу московии?
-кыйив,
-А столицу британии?
-кыйив.
-А столицу сша?
-кыйив,
-Какой ты у меня умница, Виталя Обмін утримуваними особами може створити умови для реалізації Мінських угод, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1759
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Капітуляція це не тільки військова поразка, це і здача ворогу власної економіки. Десь після 16р. я вже не міг купити руского "Лесного бальзама" по 19грн. був тільки словацький по 32грн., техніки з рашки не бачив. А учора 08.09.019. у Фокстроті та Комфі в Ів._ф. побачив росіянські холодильники і морозильники Веко та Індезіт, шок - тим більше якість топорна, пластік вонючий, все нагадує далекий совок. При Пороху такого не було. Арештована ліпецкая цукерня це 0,00 від рашистської промислової техніки яка окуповує Український сегмент продаж - тобто ЗЕбанда спеціально створила умови щоб українці своїми грошима оплачували вбиства українців.
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Слуги народу» позбавили українське кіно держфінансування, - Княжицький
Депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький заявив, що в одному з комітетів Верховної Ради нардепи від президентської фракції "Слуга народу" проголосували за те, щоб виключити українських продюсерів із числа тих, хто може отримати держпідтримку при виробництві кінофільмів.
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