 Обмен удерживаемыми лицами может создать условия для реализации Минских соглашений, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен. Безусловно, он дает повод для осторожного оптимизма в плане продолжения работы в русле поиска путей для нормализации отношений между Россией и Украиной", - сказал он журналистам.
"И конечно, что главное (дает оптимизм) для обеспечения условий для реализации минских договоренностей", - добавил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что списки для обмена он не комментирует.
Песков также воздержался от объяснений, почему в числе прибывших в Россию лиц есть граждане Украины.
На вопрос, можно ли говорить, что это был обмен пленными, пресс-секретарь президента сказал: "Это был обмен удерживаемыми лицами".
Песков не стал комментировать, будут ли и в какие сроки опубликован список ранее удерживаемых в Украине лиц, которые в минувшую субботу 7 сентября прилетели в Россию, а также указы президента Владимира Путина о помиловании украинцев, возвращенных на родину.
"Оставляю без ответа этот вопрос, никак не комментирую", - сказал Песков.
Он также не стал комментировать возможное получение российского гражданства украинцами, приехавшими в Россию после обмена удерживаемыми лицами.
"Я это оставлю пока без комментария. Я не знаю", - сказал Песков.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины.
В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев. Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
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ага, у Москвы тут же появится больше желания выполнять соглашения, если изменить закон о языке.
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Затем проводятся выборы и после их признания ОБСЕ Донбассу предоставляется особый статус.
-кыйив,
-А столицу московии?
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-Какой ты у меня умница, Виталя
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