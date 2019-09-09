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 Политика Украины
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 Мы призываем Россию обеспечить привлечение к ответственности виновных за крушения рейса MH17, - посольство США

Посольство США в Украине призывает Россию сотрудничать со следствием в деле о крушении "Боинга" рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Об этом говорится в сообщении посольства в Твиттере в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Мы также призываем Россию уважать и соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН 2166 и в полной мере сотрудничать со следствием, чтобы обеспечить привлечение к ответственности лиц, виновных за сбитый самолет рейса MH17", - говорится в заявлении.

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Мы призываем Россию обеспечить привлечение к ответственности виновных за крушения рейса MH17, - посольство США 01

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падения малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

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По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинских пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха, только что приземлившегося во "Внуково" вместе с другими обмененными лицами, сообщил The Insider.

Источник: https://censor.net.ua/n3147291
 
 
 Топ комментарии
 
Банда по приказу главаря убила 300 чел. А США обращается к главарю банды привлечь к ответственности исполнителей? Как по мне это - идиотизм.
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Мы призываем Россию обеспечить привлечение к ответственности виновных за крушения рейса MH17, - посольство США - Цензор.НЕТ 9539 Закликати орду - це як закликати вовка не їсти м`яса, не красти вівців. Про що можна говорити з непритомним маніаком ?
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А ви поробуйте зняти санкції і повернути у вісімку - може допоможе? Мы призываем Россию обеспечить привлечение к ответственности виновных за крушения рейса MH17, - посольство США - Цензор.НЕТ 108
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Закликати орду - це як закликати вовка не їсти м`яса, не красти вівців. Про що можна говорити з непритомним маніаком ?
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даже уже и не смешно от этих "призывов".
это как призывать серийного маньяка шоб сам пришел и сдался - раскрывай камеру пошире Мы призываем Россию обеспечить привлечение к ответственности виновных за крушения рейса MH17, - посольство США - Цензор.НЕТ 5638
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Ті хто збивав вже тю-тю на 2 метри. Черга за Цемахом.
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Цемаху осталось пару дней - несчастные случаи они такие.
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А ви поробуйте зняти санкції і повернути у вісімку - може допоможе?
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Банда по приказу главаря убила 300 чел. А США обращается к главарю банды привлечь к ответственности исполнителей? Как по мне это - идиотизм.
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Призывы. Пять лет назад были.Делом пора брать свое.
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Крушнніє? Вони розум втратили, чи це наш переклад?
Цензор може зміниш найманих працівників на більш кваліфікованих у мові та языке?
Доречі, яка відмінність міЖ МОВА та ЯЗЫК!!!
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По перше, це не запитання було, по друге, я з вами згоден.
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Недоречності як корова мовою злизала. Мы призываем Россию обеспечить привлечение к ответственности виновных за крушения рейса MH17, - посольство США - Цензор.НЕТ 5246
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Гугля переклад рулить, мова, то є мова, а язык, то багато цільовий інструмент... декотрі їм вилизують. Я про котів! (Далі не до Вас шановний) А ви, про що подумали 73 та 24?
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Взагалі то це питання породжує у мене борошна, підлога України, нажаль, користується мовою як органом, розташованим у отворі на особі.
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А ще у росіянців є гарне слово "речь", чомусь вони його майже ніде не застосовують
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Дежурная озабоченность прикрывающая цинизм и безразличие
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Не сочувствуют штаты нидерам..бессердечные
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Сначала несомненные доказательства, затем привлечение к ответственности.
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Какая может быть ответственность до суда? Сначала пусть начнут суд, который начнет слушать адвокатов, а не только следователей, тогда будет понятней, какая страна и кого должна привлекать к ответственности.
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Винторогий, расследование проводилось совместно Нидерландами,Австралией,Украиной. Татаромордовия отказалась участвовать в расследовании и даже блокировала в совбезе ООН это международную инициативу. С каких бы это хренов? Вопрос риторический...
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Негодяй,все результаты расследования есть в свободном доступе ,думаю,что суд уже не за горами
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Отмазка Путина в Гаге : Бук был украден бандитами в одной из воинских частей МО РФ и я тут не причем... Ми закликаємо Росію забезпечити притягнення до відповідальності винних за катастрофу рейсу MH17, - посольство США - Цензор.НЕТ 989
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Капітуляція це не тільки військова поразка, це і здача ворогу власної економіки. Десь після 16р. я вже не міг купити рус.зуб.пасти "Лесной бальзам" був тільки словак по 32грн., техніки з рашки не бачив. А учора 08.09.019. у Фокстроті та Комфі в Ів._фр. побачив росіянські холодильники і морозильники Веко та Індезіт, шок - тим більше якість топорна, пластік вонючий, все нагадує далекий совок. При Пороху такого не було. Арештована ліпецкая цукерня це 0,00 від рашистської промислової техніки яка окуповує Український сегмент продаж - тобто ЗЕбанда спеціально створила умови щоб українці своїми грошима оплачували вбиства українців.
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