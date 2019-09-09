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 Политика Украины, За рубежом
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 Евросоюз не признает "местные выборы" в оккупированном Крыму, - Могерини

Европейский Союз не признает незаконную аннексию Россией украинского Крыма и Севастополя, поэтому не признает проведения так называемых "местных выборов".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, речь об этом идет в заявлении официального представителя Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного права. Поэтому Европейский Союз не признает проведение выборов на Крымском полуострове", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эстония и Грузия заявили о непризнании "выборов" в оккупированном Крыму

В ЕС также констатировали, что "любой избранный на Крымском полуострове, утверждающий, что "представляет" население Крыма и Севастополя, не будет признан представителями тех территорий, которые являются украинскими". Европейский Союз остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - заключили в ЕС.

Напомним, ранее  МИД Украины выразил протест в связи с проведением оккупантами "местных выборов" в Крыму

Позже, Министерства иностранных дел Грузии и Эстонии распространили заявления о поддержке территориальной целостности Украины и непризнании так называемых выборов, проведенных оккупантами в Крыму 8 сентября

Источник: https://censor.net.ua/n3147288
 
 
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Рехверендум теж був місцевий, а ***** це пофігу.
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Судя по комментариям, порохоскоту хотелось бы, чтобы ЕС признал эти "выборы".
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