 ЕБА обратилась к "Укрзализныце" из-за новых правил перевозок

Комитет по логистике ЕБА считает, что предложенный договор требует существенной доработки, свидетельствует текст обращения, пишет Обозреватель.

Представители ассоциации отмечают, что соответствующий документ обсуждался на встрече бизнес-сообщества с УЗ, однако замечания предпринимателей не были учтены.

В частности, "Укрзалізниця" хочет, чтобы заказчик организовывал устранение текущих технических неисправностей вагонов, возникших в процессе эксплуатации на территории других государств.

В то же время в ЕБА настаивают, что поточный ремонт вагонов является обязательством перевозчика.

Также Комитет по логистике ассоциации выступает категорически против инициативы по изменению порядка начисления платы за пользование, в том числе против платы за перенос следующей грозовой операции.

В ЕБА напомнили, что согласно исследования АМКУ, "Укрзалізниця" занимает монопольное положение на смежных рынках (перевозки, предоставление вагонов). В связи с этим включение в новый проект договора дискриминационных по отношению к грузовладельцам условий – недопустимо.

Европейская Бизнес Ассоциация пришла к выводу, что до устранения соответствующих замечаний проект договора "Укрзалізниці" не может быть имплементирован.









