 Наемники РФ почти час били по позициям ОС в районе Зайцево из 82-мм минометов. В ответ ВСУ применили гранатометы, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Так, сегодня, ровно в 11:00 противник открыл огонь из минометов 82-го калибра, с расходом восемь мин, в сторону наших позиций в районе Зайцево. Этот огневой налет, который длился около часа, оккупанты осуществили со стороны н.п. Гольмовской.

В ответ наши военнослужащие применили гранатометы, чтобы заставить противника прекратить огонь", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что по состоянию на данный момент ситуация остается вполне контролируемой украинским защитниками.

"Потерь с начала текущих суток в рядах Объединенных сил нет", - добавили в Минобороны.