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 Наемники РФ почти час били по позициям ОС в районе Зайцево из 82-мм минометов. В ответ ВСУ применили гранатометы, - Минобороны

По состоянию на 12:00 сегодня, 9 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован один факт нарушения российско-оккупационными войсками режима перемирия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Так, сегодня, ровно в 11:00 противник открыл огонь из минометов 82-го калибра, с расходом восемь мин, в сторону наших позиций в районе Зайцево. Этот огневой налет, который длился около часа, оккупанты осуществили со стороны н.п. Гольмовской.

В ответ наши военнослужащие применили гранатометы, чтобы заставить противника прекратить огонь", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что по состоянию на данный момент ситуация остается вполне контролируемой украинским защитниками.

"Потерь с начала текущих суток в рядах Объединенных сил нет", - добавили в Минобороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3147285
 
 
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Хорошо разрешили а не с рогаток миру мир какой ценой
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Дальность минометного расчета больше, чем дальность полета гранаты. Там артой крыть орков надо было, а не скобликами из рогатки отстреливаться...
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Ну отож я з казав миру мир тільки ціна дуже велика
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Зе а ты так не ответил поедеш или нет молчание значит согласие?Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Россию на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, передает «Интерфакс».
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последние 5 лет, при Порошенко, к пуйлу на 9е марта приезжал назарбаев и пара афроамериканских лидеров. Даже Лукашенко не было.
А теперь мировые лидеры европейских стран ломанутся на 75ю годовщину ВОВ и это при Зе!
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Ах*еть. По нашим били из минометов дальностью 8-15км. Наши в ответ из гранатометов дальностью до 1км.
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ну так зеленский же запретил в ответ убивать дончан. Они же повстанцы, а никакие не терористы
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В ответ наши военнослужащие применили гранатометы, чтобы заставить противника прекратить огонь"Наемники РФ почти час били по позициям ОС в районе Зайцево из 82-мм минометов. В ответ ВСУ применили гранатометы, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6156
Наверное тот кто писал ету статью никогда не служил в армии. Да и с логикой у него проблемы. То что гранатометами не удалось заставить врага прекратить обстрел говорит о том что враг целый час сравнивал с землей минометами наши позиции. Пока видимо мины не закончились и поехали на обед.
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Прям как в анекдоте, муж из под дивана кричит в ответ жене что не вылезет, мол он в доме хозяин. Так и здесь ситуацию контролируют аж никак не наши ВСУ, а скорее противник. Потому как когда хочет начинает обстрел когда хочет заканчивает.
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