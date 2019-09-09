 Наемники РФ почти час били по позициям ОС в районе Зайцево из 82-мм минометов. В ответ ВСУ применили гранатометы, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Так, сегодня, ровно в 11:00 противник открыл огонь из минометов 82-го калибра, с расходом восемь мин, в сторону наших позиций в районе Зайцево. Этот огневой налет, который длился около часа, оккупанты осуществили со стороны н.п. Гольмовской.
В ответ наши военнослужащие применили гранатометы, чтобы заставить противника прекратить огонь", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что по состоянию на данный момент ситуация остается вполне контролируемой украинским защитниками.
"Потерь с начала текущих суток в рядах Объединенных сил нет", - добавили в Минобороны.
А теперь мировые лидеры европейских стран ломанутся на 75ю годовщину ВОВ и это при Зе!
Наверное тот кто писал ету статью никогда не служил в армии. Да и с логикой у него проблемы. То что гранатометами не удалось заставить врага прекратить обстрел говорит о том что враг целый час сравнивал с землей минометами наши позиции. Пока видимо мины не закончились и поехали на обед.