 НАПК направило в суд админпротокол в отношении и.о. главы "Укравтодора" Новака

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"По результатам полной проверки декларации и.о. главы "Укравтодора" за 2017 год Национальное агентство установило декларирования недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", - говорится в сообщении.

В декларации чиновник недостоверно указал стоимость автомобиля и сумму средств, размещенных на банковских счетах. Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму 189,2 тыс. грн.

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