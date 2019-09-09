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Все про:декларация (1090) НАПК (729) Новак Славомир (39)

 НАПК направило в суд админпротокол в отношении и.о. главы "Укравтодора" Новака

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протоколы об административном правонарушении в отношении исполняющего обязанности главы "Укравтодора" Славомира Новака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"По результатам полной проверки декларации и.о. главы "Укравтодора" за 2017 год Национальное агентство установило декларирования недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", - говорится в сообщении.

В декларации чиновник недостоверно указал стоимость автомобиля и сумму средств, размещенных на банковских счетах. Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму 189,2 тыс. грн.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147284
 
 
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Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму 189,2 тыс. грн



Эээ, Евробляха так и стоит. все верно НАПК направило в суд админпротокол в отношении и.о. главы "Укравтодора" Новака - Цензор.НЕТ 2262
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питання по эвробляхи до президента
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