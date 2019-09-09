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 Политика Украины
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Все про:Молдова (1042) Попеску (27) роуминг (15) Пристайко (147)

 Украина и Молдова договариваются о бесплатном роуминге, - Пристайко

Украина и Молдова прорабатывают вопрос возможного введения бесплатного роуминга для граждан с последующим продвижением этой идеи в ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместной пресс конференции с министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску.

"Более практические вопросы будут переданы нашим коллегам, например, такие вопросы, как согласование свободного бесплатного роуминга для граждан Украины и Молдовы с выходом на такую же идею в Европейском Союзе", - отметил Пристайко.

По его словам, вопрос роуминга будет обсуждаться с профильными министрами обеих стран.

Кроме того, министр отметил, что с молдавским коллегой говорили о возможности перезапуска межправительственной комиссии и других "рабочих органов".

"Нужно внимательно посмотреть на некоторое падение товарооборота. Здесь есть работа для наших министерств экономики, энергетики, транспорта", - добавил Пристайко.

Министр подчеркнул, что между Украиной и Молдовой есть "множество" проектов, касающихся, в частности, транзита, использования общих ресурсов, энергетических потребностей обеих стран.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147282
 
   
 Топ комментарии
 
Для прилеглих районів нормас, там жвавий потік людей в обидві сторони Украина и Молдова договариваются о бесплатном роуминге, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3672
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Доехал. Там невозможно находиться. Просто сносит, с пляжа. Вернулись в Новую Ялту. Тут потише.
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Ты что, до Бердянска не доехал или штормит?
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Спасибо. Всегда мечтал позвонить в Молдавию и ПМР Украина и Молдова договариваются о бесплатном роуминге, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2649
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Для прилеглих районів нормас, там жвавий потік людей в обидві сторони Украина и Молдова договариваются о бесплатном роуминге, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3672
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Ну хоть контрабанда теперь подешевеет, ведь в ее стоимость теперь не будут входить расходы на мобильную связь Украина и Молдова договариваются о бесплатном роуминге, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5033
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да знаю я, я по этому так и написал, бо не поеду никогда в молдабанию Украина и Молдова договариваются о бесплатном роуминге, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7144
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Чого, нормальна країна вина попити і недорого.
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главное не через ПМР ехать, а то можно судьбу Павла Гриба повторить
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Про ПМР мова не йде, я про Молдову, в нас кордона з ПМР нема, в Буковині маю на увазі.
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"с последующим продвижением этой идеи в ЕС". Источник: https://censor.net.ua/n3147282
Это будет сильно! Молдовапром - это звучит громко! Продвинут, я не сомневаюсь. Это ж молдаване. Они даже умудрились, будучи оккупированы, создать партизанские отряды. Я слышал, что в этих отрядах, были аж 6(шесть) молдаван. Потому- продвинут!
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Ты что, до Бердянска не доехал или штормит?
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Доехал. Там невозможно находиться. Просто сносит, с пляжа. Вернулись в Новую Ялту. Тут потише.
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Я был в Примпосаде. 1-ый день штормило и море и нас.
Потом все пошло на убыль.
В день отъезда был штиль.
Видимо, пивка накатил и потянуло на ... цензор? Украина и Молдова договариваются о бесплатном роуминге, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5674
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Надо же, какая догадливость! О пивке. Ясный перец- накатил. Вокруг меня- шесть котов. Говорят- мало, должно быть семь. Щас полирну "Абсолютом"... и снова пересчитаю.
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Так получается что уже дадон - гандон вразумил нашего экс- клоуна резидента -капитулянта ЗЕбила что временно оккупированный украинский Крым он в составе проклятой ********* паРаши и наш харант - капитулянт с ним любезно согласился ? .
И все продажные ЗЕбилы уроды при власти с этим согласились или может этот кацапский вылупок дадон поменял свою точку зрения о преступной оккупации украинского полуострова.?
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