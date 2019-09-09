 Украина и Молдова договариваются о бесплатном роуминге, - Пристайко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместной пресс конференции с министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску.

"Более практические вопросы будут переданы нашим коллегам, например, такие вопросы, как согласование свободного бесплатного роуминга для граждан Украины и Молдовы с выходом на такую же идею в Европейском Союзе", - отметил Пристайко.

По его словам, вопрос роуминга будет обсуждаться с профильными министрами обеих стран.

Кроме того, министр отметил, что с молдавским коллегой говорили о возможности перезапуска межправительственной комиссии и других "рабочих органов".

"Нужно внимательно посмотреть на некоторое падение товарооборота. Здесь есть работа для наших министерств экономики, энергетики, транспорта", - добавил Пристайко.

Министр подчеркнул, что между Украиной и Молдовой есть "множество" проектов, касающихся, в частности, транзита, использования общих ресурсов, энергетических потребностей обеих стран.

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