 Командование ВС РФ изменило направленность боевой подготовки оккупационных войск на Донбассе, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, с начала сентября с.г. из РФ железнодорожным транспортом на временно оккупированную территорию в Донецкую и Луганскую области завезено более четырех тысяч тонн горючего.

Также возросла интенсивность поставки с территории России материально-технических средств и имущества военного назначения автомобильным транспортом через неконтролируемые участки границы, в т.ч. в объезд пунктов пропуска.

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"Потребность оккупантов в дополнительных ресурсах обусловлена ​​изменением направленности мероприятий боевой подготовки российских оккупационных войск. Так, одной из приоритетных задач для командования соединений и частей противника во время учений, которые проводятся на временно оккупированной территории, определены отработка вопросов ведения активных, в т.ч. наступательных боевых действий мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями, с развертыванием пунктов управления в новых районах", - сказано в сообщении.