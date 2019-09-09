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 Командование ВС РФ изменило направленность боевой подготовки оккупационных войск на Донбассе, - разведка

Командование ВС РФ увеличивает объемы поставок материально-технических средств для соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, с начала сентября с.г. из РФ железнодорожным транспортом на временно оккупированную территорию в Донецкую и Луганскую области завезено более четырех тысяч тонн горючего.

Также возросла интенсивность поставки с территории России материально-технических средств и имущества военного назначения автомобильным транспортом через неконтролируемые участки границы, в т.ч. в объезд пунктов пропуска.

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"Потребность оккупантов в дополнительных ресурсах обусловлена ​​изменением направленности мероприятий боевой подготовки российских оккупационных войск. Так, одной из приоритетных задач для командования соединений и частей противника во время учений, которые проводятся на временно оккупированной территории, определены отработка вопросов ведения активных, в т.ч. наступательных боевых действий мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями, с развертыванием пунктов управления в новых районах", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3147281
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, они готовятся к окончанию ремонта моста, который Зеля затеял...
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Я одного понять не могу ... Украина уже пять лет бегает мир убедить не может в присутствии РФ на Донбассе в 21м веке когда со спутника можно кузнечика в травке заснять..? Если разведка это все фиксирует почему нельзя это все заснять? Это не иголка в стоге сена это с их слов эшелоны БК, горючки и тд.. а то и что по-круче..
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Этот сброд учить,только деньги на ветер или вероятней в себе карман.. Командование ВС РФ изменило направленность боевой подготовки оккупационных войск на Донбассе, - разведка - Цензор.НЕТ 5408
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В частности, с начала сентября с.г. из РФ железнодорожным транспортом на временно оккупированную территорию в Донецкую и Луганскую области завезено более четырех тысяч тонн горючего.
Также возросла интенсивность поставки с территории России материально-технических средств и имущества военного назначения автомобильным транспортом через неконтролируемые участки границы, в т.ч. в объезд пунктов пропуска. Источник: https://censor.net.ua/n3147281
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Ну, они готовятся к окончанию ремонта моста, который Зеля затеял...
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Я одного понять не могу ... Украина уже пять лет бегает мир убедить не может в присутствии РФ на Донбассе в 21м веке когда со спутника можно кузнечика в травке заснять..? Если разведка это все фиксирует почему нельзя это все заснять? Это не иголка в стоге сена это с их слов эшелоны БК, горючки и тд.. а то и что по-круче..
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Це ОСОБИСТА справа України.
Заради чого інші країни повинні палити свою агентуру і технічні засоби?
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Ради того что миссия ОБСЕ на Донбассе не фиксирует присутствия армии РФ уже больше 5 лет и только за последний месяц премьер-министр Великобритании и какой то видный венгерский политик назвали войну на Донбассе *внутренним конфликтом* .. А знаменитый комбат Семен Семенченко вообще однажды опозорился во время своего визита в США когда он на просьбу американцев предьявить доказательство присутствия войск РФ на Донбассе показал им видео которое позже как выяснилось было снято не на Донбассе а в Осетии в 2008 году. https://www.obozrevatel.com/crime/38295-v-ssha-razgorelsya-skandal-iz-za-falshivyih-foto-s-donbassa-pokazannyih-v-senate.htm
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Потому что Мир не хочет видеть, им так удобно, словно страус, зарывший голову в песок. Все всё знают, но не хотят озвучивать. Причины разные, от элементарной трусости до материальной. Для того чтобы такого не было, нормальные страны подписывают нормальные договоры, а не никчемные меморандумы, вооружаются, а не разоружаться, создают атомное и ядерное оружие, а не отдают его просто так, чтобы понравиться, развивают свои экономики, а не разворовывают и выводят десятки и сотни миллиардов из страны.... За то, что происходит сейчас, должны предстать перед судом все, кто "керував" со дня референдума о независимости.
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Во всем нормальном мире, не торгуют со страной агрессором, расправляются с враждебной агентурой и блокируют каналы пропаганды, даже если это "бьет по карману". Я никакого политика не виню, но вопли типа "зачем аднаклассники заблакиравали, мы вне политики разрешите нам" сделали свое дело. Руководство других стран не дураки, и быстро просекли позицию "и на х** сесть и рыбку съесть".
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отработка вопросов ведения активных, в т.ч. наступательных боевых действийИсточник: https://censor.net.ua/n3147281
Дикие отсталые люди. Они совершенно не в курсе миролюбивых инициатив президента Владимира Александровича. Ну там перемирия всякие, разведение войск. Скорее всего им доходят только новости о ремонте Украиной моста. Ну как тут не вдохновиться отработкой наступательных действий?
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Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Россию на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, передает «Интерфакс».
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Ну вот и ответ великому ********** владимирляксандрачу на его инициативу разведения войск на Донбассе. Наши будут отступать, а бибизяны наступать мотопехотой, при поддержке танков, и на захваченных территориях разворачивать штабы и пункты управления. А прикрывать все это будет артиллерия.
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готовятся помочь зебенскому договориться по середине
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а ГСМ ,наверное, поступает с завода Медведчука, из Ростова?
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