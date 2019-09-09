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 Политика Украины
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Все про:Попеску (27) экстрадиция (432) Пристайко (147) Чаус (108)

 Экстрадиция судьи-беглеца Чауса затягивается из-за реформы судебной системы в Молдове, - Попеску

Из-за реформы судебной системы в Молдове экстрадиция беглого судьи Николая Чауса затягивается.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

По его словам, вопрос выдачи беглого судьи обсуждался в июле, во время предыдущего визита в Киев.

Попеску подчеркнул, что сейчас Молдова проходит через реформу судебной системы. "У нас переходной период от старой судебной системы, которая была значительно подвержена влиянию политиков, к более независимой судебной системе", - добавил он.

"На сегодняшний момент нет такого результата, который бы был окончательным или я мог бы вам что-то пообещать. Но я заверяю вас, что мы сделаем все возможное, чтобы работать вместе с Украиной для решения этого и других вопросов", - сказал чиновник.

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко добавил, что Украина на всех уровнях - и президента, и премьер-министра - напоминает Молдове об судье Чаусе. "Если нашим молдавским коллегам нужно определенное время для реформирования и подхода к этому вопросу, мы подождем. Но надеемся, что этот момент наступит довольно быстро", - отметил он.

Напомним, что 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи Чауса в Украину.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147277
 
 
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Особистий суддя порошенка, якому порошенко давав вказівки які рішення приймати! Закопував гроші в банках в землю, як дебіл! В принципі який власник такий і слуга!
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Помре Чаус у своєму палаці, власною смертю в 100 років і поховають його в Кишеневі.
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я так бачу у вас найчесніше джерело від семена насіння, борьцуна с барігамі міхо, і все то підтвердженно документальним розслідування найчеснішого журналіста каналу Г+Г дубинського Экстрадиция судьи-беглеца Чауса затягивается из-за реформы судебной системы в Молдове, - Попеску - Цензор.НЕТ 9017
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"Ігорок", у тебе чергове "загострення"? Галоперідольчику підкинуть? Що ти знову "молотиш"? Ти цього "особистого суддю порошенка", знав? Тобі достеменно відомо, "чиї", і "які" вказівки, він виконував? От же ж, "ходяча діарея"!!!... "Балабаниш", з будь-якого приводу... Я Колю Чауса знав ще тоді, коли він учився і працював судовим виконавцем, у військовому суді, в Чернігові, знаю людей, які з ним спілкувались, коли він став працювать суддею, тому мені відомо набагато більше, ніж тобі... Але ж я не "чешу язиком, що попало", як ти... Козьма Прутков говорив, колись, стосовно таких, як ти - "Если у тебя есть фонтан, заткни его... Дай отдохнуть и фонтану...".
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ух от марадьора нєгдє покоя нєт вєздє успєваєт Экстрадиция судьи-беглеца Чауса затягивается, из-за реформы судебной системы в Молдове, - Попеску - Цензор.НЕТ 3042
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Суддю Чауса нелегально вивезла в Молдову особиста охорона Порошенко - колишній голова Нацполіції Вінниці
https://ua1.com.ua/politics/suddyu-chausa-nelegalno-vivezla-v-moldovu-osobista-ohorona-poroshenko-kolishniy-golova-nacpoliciji-vinnici-58149.html
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