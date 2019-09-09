EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  929  82
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (2749) переговоры (3681) нормандская четверка (646) Пристайко (147)

 Зеленский готов участвовать во встрече в "Нормандском формате" уже в сентябре, - Пристайко

Президент Украины Владимир Зеленский готов принять участие во встрече лидеров стран "Нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) в сентябре, заявляет украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Мы планируем в ближайшее время провести встречу в "Нормандском формате". По меньшей мере, президент Зеленский готов это сделать даже не до декабря, а в этом месяце", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Молдовы Нику Попеску в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Пристайко отметил, что есть договоренность "практически со всеми" участниками "Нормандского формата".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Париж и Берлин будут дальше работать над решением конфликта на Донбассе, - Елисейский дворец

"Мы попробуем поспособствовать этому и проведем еще один разговор, возможно, по телефону, со всеми советниками глав государств и правительств, для того чтобы выйти (на конкретную дату - ИФ) максимально быстро", - добавил глава украинского МИД.

Источник: https://censor.net.ua/n3147276
 
   
 Топ комментарии
 
Поїде підписувати капітуляцію?
 показать весь комментарий
 
неа, подпишут совместную декларацию о запрете пользователю "5 копійок" разводить зрадоньку на Цензоре)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Между Украиной и страной-агрессором Россией готовится подписание некого большого договора о перемирии.
Об этом заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью каналу Ukrlife.TV.
Также он рассказал о хрониках этого «перемирия» и перспективах договора между Украиной и РФ, акцентируя внимание на том, что Зеленский и его команда пошли на всевозможные уступки, чтобы получить личную встречу с Путиным и подписать меморандум о мире.
Об этом уже говорят в кулуарах: и в Минске, и западные дипломаты, и американские эксперты, и российские. О том, что впервые прозвучала идея большого договора. Формат этого договора (на сколько я понимаю в российской интерпритации) - это не договор между Украиной и Россией, это договор Украины с Донецком и Луганском. Но Россия выступает гарантом той стороны. С нашей стороны выступает Германия и Франция. Они ко-спонсоры урегулирования конфликта», - рассказал Кулик.
Кроме того, он подчеркнул, что договор будет эффективным, если не будет базироваться на Минских соглашениях:
Как только мы вступаем в эту логику, идем на такие шаги, мы исходим из того, что Минские соглашения становятся фундаментом будущего большого договора. А минский процесс - это ручной процесс, который зависит от политической воли РФ. Это конъюнктура. Минские соглашения сами по себе не создают новых условий. Мы это видим по ассиметричности выполнения условий Россией. Поэтому любые соглашения возможны, но не на базе Минских договоренностей».
Также директор Центра исследований проблем гражданского общества поделился, что субъектом переговоров не должны быть представители «ЛНР», «ДНР»:
Это будет новое соглашение, с новыми игроками и с новыми правилами. Минский формат - это тактический формат для достижения гуманитарных вопросов. Политические и глобальные вопросы, вопросы безопасности - после другого формата, даже не нормандского. Но там не может быть субъекта переговоров в виде оккупационных администраций, так называемых «ЛНР», «ДНР».
По словам Кулика, этого не может быть, потому что существует нормативная база в Украине, которая квалифицрует «ЛНР», «ДНР» как сепаратистские оккупационные администрации страны-агрессора и Россия также квалифирована как страна-агрессор. Зеленский может пойти на отмену этих нормативных документов. Но это может вызвать бешенное сопротивление народа.https://hvylya.net/bez-rubriki/gotovitsja-podpisanie-bolshogo-dogovora-mezhdu-ukrainoj-i-rossiej-kulik.html
 показать весь комментарий
 
 
При отказе от Минских соглашений исчезает правовое основание для санкций по Минским соглашениям
 показать весь комментарий
 
 
слухи про то ходять давно. що раша впихує нам лднр на своїх правах, а європа оплачує відбудову. бо наші найчесніші бізнесмени бєня та пінчук не проти відхопити від цього пирога, бо суми озвучуються в пару десятків мільярдів євро
 показать весь комментарий
 
кулик виталий.... любые идеи показательного прекращения подачи электроэнергии газа воды пенсий и зарплат бюджетникам и военнослужащим в Крыму являются абсолютно не приемлемыми с точки зрения стратегии сохранения полуострова в составе Украины..... все что ты написал этот эксперт молотил на 112 канале медведчука. жги еще.
 показать весь комментарий
 
неа, подпишут совместную декларацию о запрете пользователю "5 копійок" разводить зрадоньку на Цензоре)
 показать весь комментарий
 
 
та якщо б зрадонька. а тут ціле зелене зрадище, яке дрище. Ти б хоч памперси міняв. чи що
 показать весь комментарий
 
 
Ти знаєшь до мене прийшла класна ідєя. Не треба до соєвих так критично ставитись. Вони і дісно можуть допомогти Україні перемогти рашку. Беремо їх устраїваємо в Зелений іхтамнет України і засилаємо робити соєвий майдан в рашкє проти путла.
 показать весь комментарий
 
 
Он готов, так как домашнее задание от пуйла выполнил
 показать весь комментарий
 
 
До Нового року кловану треба здати Неньку під ключ *****, а то Сватів на рашці заборонять
 показать весь комментарий
 
 
Фантомасы разбушевались.Источають смрад.А Зе берёт быка за рога.Удачи!!!
 показать весь комментарий
 
 
Дипломатия -великая штука.Рядовым не понять тонкощей.Это США могут позволить себе язык ультиматумов,и то действуют с умом.А нам надо меньше базикать и больше трудиться ,чтобы в кармане была не только вошь на аркане.
 показать весь комментарий
 
осторожно, а то залижешь нашему харанту дупу, как срать будет?
 показать весь комментарий
 
у вас предлог потерялся. "берет У быка за рога", я правильно понял?
 показать весь комментарий
 
 
A "Во время телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона президенты обратили внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых на предыдущих встречах на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах. Прежде всего имеется в виду разведение сил на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде «формулы Штайнмайера»".
 показать весь комментарий
 
 
т.е соблюдения режима тишины...полнейшего и устойчивого... то так себе - главное отведение сил и выборы
 показать весь комментарий
 
 
наш Придурок ко всему и всегда готов - безмозглое несамостоятельное существо
 показать весь комментарий
 
Ему Мврына иногда подсказывала и ***** приказывало.Так-шо таки да.
 показать весь комментарий
 
Так усі готові. Чекають - недочекаються прийняти участь у тому сабантуї. Буде що згадати, на стіл поставити, на хліб намазати. Чи пшик буде?
 показать весь комментарий
 
пора заканчивать с этой войной. каждый день она приносит гибель новых людей. это должно прекратиться
 показать весь комментарий
 
Війна це завжди погано! Але ж на нас напав путлєр! Мусимо тримать оборону,до перемоги! І поверненя своїх тереторій! І Любой ціной , тіпа капітуляції,то лайно,від лукавого !!!
 показать весь комментарий
 
 
что, нехристь, с дивана воевать удобней? когда из военкомата с повесткой приходят, небось у мамки под юбку прячешься?
 показать весь комментарий
 
заканчивать где то посередине твоего дома, ты не против?
 показать весь комментарий
 
 
что это такое???? )))) набор букв-слов? или это хохма???
 показать весь комментарий
 
 
Ну типа, да. К тебе в дом ввалился бандит, убил твоих родственников, захватил комнату, расположился там с комфортом, положил ноги на стол, и требует права голоса во всех делах.
 показать весь комментарий
 
 
А пан Президент помнит про 13 тысяч убитых солдат и офицеров ВСУ, которые погибли под Градами и пулями российской армии и спонсируемой соседом организованной преступной группировки с погонялом "ЛНР/ДНР" ?
 показать весь комментарий
 
В 1919-м году украинцы отказались воевать.
В 1933-м году они ели своих детей.
В 2019-м они снова отказались воевать.
В 2033-м - спрогнозируйте. История любит ходить по спирали.
 показать весь комментарий
 
 
не вижу вас в окопе на передовой. и ваших детей
 показать весь комментарий
 
 
Я не вижу в Киеве власти, которая готова защищать страну.
Очевидно, это не их страна.
 показать весь комментарий
 
 
потому сам воевать не хочешь? что ж, грошь цена твоему патриотизму
 показать весь комментарий
 
 
Так я воюю. Информационная война ничуть не менее важна чем окопная.
Правда, если у армии за спиной - предатели, армия деморализуется.
 показать весь комментарий
 
информационная война? ты из минстэця что ли? тогда все ясно, диванный воен
 показать весь комментарий
 
Это наёмный тролль. Он постит тот что ему приказали. Ни в какой Австралии он конечно же не живёт. Работает максимум за 150 баксов.
 показать весь комментарий
 
из окопов дыныры смотришь? не зря такой ник взял, сразу видно мокшанина - ***************
 показать весь комментарий
 
Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Россию на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, передает «Интерфакс».
 показать весь комментарий
 
Газ не пахнет.
У французов уже 5-я республика, но они так ничему и не научились.
 показать весь комментарий
 
 
В понедельник, 9 сентября, в Первомайске полицейские задержали депутата местного городского совета при получении взятки в размере 15 тысяч долларов от предпринимателя https://pervomaisk.city/2019/09/09/v-pervomajske-na-vzyatke-v-15-tysyach-zaderzhali-deputata-gorsoveta-ot-batkivshhini-kotoryj-byl-doverennym-licom-timoshenko-na-vyborax/
 показать весь комментарий
 
Только вы Зеле сразу пять приглашений присылайте. И чтоб почтальон одет во все гражданское. А то с его рефлексами....
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос,как за пару недель ему стать умным и патриотом Украины?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх