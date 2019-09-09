 Зеленский готов участвовать во встрече в "Нормандском формате" уже в сентябре, - Пристайко

"Мы планируем в ближайшее время провести встречу в "Нормандском формате". По меньшей мере, президент Зеленский готов это сделать даже не до декабря, а в этом месяце", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Молдовы Нику Попеску в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Пристайко отметил, что есть договоренность "практически со всеми" участниками "Нормандского формата".
"Мы попробуем поспособствовать этому и проведем еще один разговор, возможно, по телефону, со всеми советниками глав государств и правительств, для того чтобы выйти (на конкретную дату - ИФ) максимально быстро", - добавил глава украинского МИД.
Об этом заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью каналу Ukrlife.TV.
Также он рассказал о хрониках этого «перемирия» и перспективах договора между Украиной и РФ, акцентируя внимание на том, что Зеленский и его команда пошли на всевозможные уступки, чтобы получить личную встречу с Путиным и подписать меморандум о мире.
Об этом уже говорят в кулуарах: и в Минске, и западные дипломаты, и американские эксперты, и российские. О том, что впервые прозвучала идея большого договора. Формат этого договора (на сколько я понимаю в российской интерпритации) - это не договор между Украиной и Россией, это договор Украины с Донецком и Луганском. Но Россия выступает гарантом той стороны. С нашей стороны выступает Германия и Франция. Они ко-спонсоры урегулирования конфликта», - рассказал Кулик.
Кроме того, он подчеркнул, что договор будет эффективным, если не будет базироваться на Минских соглашениях:
Как только мы вступаем в эту логику, идем на такие шаги, мы исходим из того, что Минские соглашения становятся фундаментом будущего большого договора. А минский процесс - это ручной процесс, который зависит от политической воли РФ. Это конъюнктура. Минские соглашения сами по себе не создают новых условий. Мы это видим по ассиметричности выполнения условий Россией. Поэтому любые соглашения возможны, но не на базе Минских договоренностей».
Также директор Центра исследований проблем гражданского общества поделился, что субъектом переговоров не должны быть представители «ЛНР», «ДНР»:
Это будет новое соглашение, с новыми игроками и с новыми правилами. Минский формат - это тактический формат для достижения гуманитарных вопросов. Политические и глобальные вопросы, вопросы безопасности - после другого формата, даже не нормандского. Но там не может быть субъекта переговоров в виде оккупационных администраций, так называемых «ЛНР», «ДНР».
По словам Кулика, этого не может быть, потому что существует нормативная база в Украине, которая квалифицрует «ЛНР», «ДНР» как сепаратистские оккупационные администрации страны-агрессора и Россия также квалифирована как страна-агрессор. Зеленский может пойти на отмену этих нормативных документов. Но это может вызвать бешенное сопротивление народа.https://hvylya.net/bez-rubriki/gotovitsja-podpisanie-bolshogo-dogovora-mezhdu-ukrainoj-i-rossiej-kulik.html
В 1933-м году они ели своих детей.
В 2019-м они снова отказались воевать.
В 2033-м - спрогнозируйте. История любит ходить по спирали.
Очевидно, это не их страна.
Правда, если у армии за спиной - предатели, армия деморализуется.
У французов уже 5-я республика, но они так ничему и не научились.