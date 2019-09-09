EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  925  34
Все про:прокуратура (3632) государственная измена (309) Вышинский (149)

 Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК

Процессуальный статус руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского в уголовном производстве, расследуемом украинскими органами прокуратуры, остается прежним - он подозревается в государственной измене.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" в понедельник сообщили в прокуратуре АРК.

"Юридический статус Вышинского в уголовном производстве не изменился. Обмен не повлиял на это. Также в отношении Вышинского действует и избранная ему ранее мера пресечения в виде личного поручительства", - говорится в сообщении. 

При этом в ведомстве отметили, что прокуроры и в дальнейшем будут поддерживать обвинение в данном деле в суде, однако сложно спрогнозировать ход рассмотрения с учетом всех обстоятельств и вероятного отсутствия Вышинского на заседаниях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Предатель Вышинский гордится наградами от России. ВИДЕО

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.

28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи. Тогда спикер генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что освобождение прошло в рамках процесса по обмену удерживаемыми лицами. Сарган также обнародовала фотокопию заявления Вышинского, в котором он дает добровольное согласие на участие во "взаимном освобождении лиц" и подтверждает готовность выехать за пределы Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3147275
 
 
 Топ комментарии
 
Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 7540 А как?? Это значит что и зебобик совершил государственную измену.... потому что отпустил чувака который подозревается в государственной измене...??

Нарушение Конституции....гос измена...хороший букет...для будущего суда....
 показать весь комментарий
 
За Зе не волнуйся. Пока его посадят, Петя уже будет 5 лет на нарах баланду хлебать и жопу подставлять сокамерникам за рошенку.
 показать весь комментарий
 
Так и я о том же...ты о Порошенко думаешь-думаешь...думаешь-думаешь.... Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1700..и богатеешь-богатеешь....богатеешь-богатеешь.. Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1700
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А как?? Это значит что и зебобик совершил государственную измену.... потому что отпустил чувака который подозревается в государственной измене...??

Нарушение Конституции....гос измена...хороший букет...для будущего суда....
 показать весь комментарий
 
 
За Зе не волнуйся. Пока его посадят, Петя уже будет 5 лет на нарах баланду хлебать и жопу подставлять сокамерникам за рошенку.
 показать весь комментарий
 
 
Если есть за что...то бога ради..пусть хлебает... Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 2788 а то что зебобик будет хлебать..это уже почти гарантия....
 показать весь комментарий
 
От Закона...или ты думаешь что зебобик будет вечно править...как ***** в паРаше??
Там букет уже хороший...а концу его каденции будет еще лучше...
И все фиксируется...вот тут...https://ze.live/
 показать весь комментарий
 
Аааа... Ну давай-давай. Дурень думкою багатіє. Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 6151
 показать весь комментарий
 
Так и я о том же...ты о Порошенко думаешь-думаешь...думаешь-думаешь.... Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1700..и богатеешь-богатеешь....богатеешь-богатеешь.. Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1700
 показать весь комментарий
 
 
По всем признакам постоянно о нём думаешь именно ты. Круглосуточно на Цензоре за него корячишься. Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 5762
 показать весь комментарий
 
Да ты шо?? Круглосуточно?? Сколько ж суток ты бедолашный не спал...что бы это отследить..?? Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 3361
 показать весь комментарий
 
Да как не зайду - ты тут. Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 5892 Других дел у тебя по ходу не бывает. Методичку про политические репрессии выучил? Скоро пригодится. Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 5892
 показать весь комментарий
 
Выходит что и ты тут круглосуточно....так ведь...?? Ты как по зову сердца..или по разнарядке от офиса презЕдента??? Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 109
 показать весь комментарий
 
У вас там все такие тупые? Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 5773 Если я раз в несколько дней зайду и почитаю старые темы и комменты к ним - это не значит, что захожу постоянно. Понимаешь или нет?
 показать весь комментарий
 
А воспаленный мозг зебобика не может осознать...что и другие люди делают точно так же..?? И то что время их посещения форума совпадает с временем посещения форума зебобика...совсем не означает что человек находится на форуме круглосуточно???
 показать весь комментарий
 
Не в курсе. Спроси у зебобика. Обмін не вплинув на юридичний статус Вишинського. Він, як і раніше, підозрюється в зраді, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 7150 Может тебе зебобик объяснит, что время поста очень даже хорошо видно.
 показать весь комментарий
 
Вот я и спрашиваю у тебя...зебобика....в какое время он видел мои посты... Обмін не вплинув на юридичний статус Вишинського. Він, як і раніше, підозрюється в зраді, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 6162...и может ли он привести примеры моих постов....за какие нить сут в разрезе к примеру за каждый час суток хотя бы по одному....
 показать весь комментарий
 
Что до пригодится...то я на этом форуме четырех Президентов пережил..одного исполняющего обязанности Президента...и одного янукодлу....переживу и презЕдента.... Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1407
 показать весь комментарий
 
О, это оказывается повод для гордости? Ну давай-давай.
 показать весь комментарий
 
Дурик, Петя неприкасаем. А вот твоя срака, если ещё нетронутая, в чем я очень сомневаюсь- пострадает.
 показать весь комментарий
 
А тем временем в гонки за Вовиным скальпом включились Нидерланды начавшие мониторинг банковских счетов Зеленского и К. Нас ждут интересные события....


Правовой нигилизм режима Зеленского начинает уже всерьез угрожать основоположным конституционным правам украинских граждан. Мы уже говорили о деле Цемаха, которого незаконно захватили и передали чужому государству вне судебно правовой обусловленности. с нарушением его прямых конституционных прав и свобод.
Вот теперь еще один - Вышинский. Можно говорить что угодно и относится к нему как угодно (мы относимся плохо), но - он гражданин Украины и неуважение к его гражданским правам есть неуважение к Украине как стране.
Не успел "обмененный" Вышинский прилететь в Россию, как тут же торжественно заявил, что никакого согласия на передачу в РФ не просил, ничего не подписывал и желает оправдать свое имя в украинском суде. Кроме того он готов вернуться в Украину для участия в очередном судебном заседании по его делу, как только будет понятна дата.

И что мы имеем в остатке? Два гражданина Украины
ВО ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ, с нарушением прямых требования Конституции и законности переданы иностранному государству, без всяких юридических оснований, по желанию высшего руководства Украины.

Статьи в УК Украины выбирайте сами - государственная измена, превышение служебных полномочий, похищение человека...

Лизоблюды всех мастей уже завели песню о том, что "Зеленский показал, что жизнь и свобода гражданина для него - высшая ценность" Мы не спорим. Мы даже можем назвать этого гражданина - это он сам. Именно во имя своих собственных интересов и политических и личных, Зеленский готов торговать украинскими гражданами как скотом на базаре, игнорируя и Закон и Конституцию. Вопрос только в том что еще он успеет продать или обменять до того как украинский народ вспомнит, что такое честь и достоинство.
Впрочем - это не скоро...

Молчат наши великие европейские демократы, молчат украинские патриоты, негодующие на наш русский, молчат "независимые" СМИ, молчит страна, глядя как стайка выученных на европейские деньги нуворишей, превращает в ничто само понятие "законность и Конституция".

Запомните все - есть только одна Конституция, которую нельзя переписать - это человеческая совесть.
 показать весь комментарий
 
Абсурд. Тотальнейший абсурд. Даже не смогли обставить всю эту срань нормально. Я об обмене, если шо. Но... ничего. Всё быстро забудется. И родится ещё один абсурд, даже более неуклюжий. Иначе быть не может. Нам ведь надо шо-то хавать.
 показать весь комментарий
 
 
смотрел я интервью этого товарища. там как всегда ....спасибо путину за..... я ничего не нарушал...... и тд. удивительный товарищ во всем прав но доказывать свою правоту улетел в россию.
 показать весь комментарий
 
Ну, тогда добавьте и подозрение в побеге. Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1163
 показать весь комментарий
 
 
И соучастнику...вернее организатору побега.... Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 7198
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво було б невдовзі побачити суд над Вишинським вже на росії:

"Вот он - этот элемент! Вот он - шпион и изменник, лазутчик и разведчик бандеровских и американских спецслужб, "Правого Сектора", СБУ, Госдепа, Майдана и полка "Азов" в нашей стране, вот он - зловонная куча человеческих отбросов, русофоб в человеческом обличье, который хотел отнять у нас самую главную нашу скрепу - президента В.В. П***на! Игра разоблачена! Маска предательства с его облика, с его лица сорвана - и сорвана раз и навсегда! Требует руССкий народ одного - всю эту продавшуюся за печеньки банду, подсунутую нам на обмен киевской хунтой - расстрелять как бешеных псов! Раздавить проклятую гадину!"
 показать весь комментарий
 
 
Мне вот интересно, как скоро мы услышим такую риторику в реале?! Похоже- вот-вот.
 показать весь комментарий
 
 
аркашку бабченку то ж классно усыпили, щож поделаешь, раз кругом развелись агенты мирового алкоголизма
 показать весь комментарий
 
Вот якщо би викрали Путла з самого кремля і до Україні вот це б була би перемога
 показать весь комментарий
 
Надюха в стороне вспоминает и саркастически улыбается.
 показать весь комментарий
 
Страшную тайну открою Вышинский вообще не был обменян. Он на стадии подготовки заявлял публично, что меняться не собирается и будет доказывать свою невиновность, а реально «сесть в самолёт» на обмен его уговорили.
 показать весь комментарий
 
тогда какого хера отпускали!? что бы опять начать обвинения придумывать! суки продажные!
 показать весь комментарий
 
тогда какого хера отпускали!? что бы опять начать обвинения придумывать! суки продажные!
 показать весь комментарий
 
Как не крути...а получается что зебобик организовал побег чуваку...который обвиняется в государственной измене.....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх