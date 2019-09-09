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Все про:Газ (9128) газовые переговоры (955) Шефчович Марош (80)

 Газовые переговоры Украина-Россия-ЕС пройдут 19 сентября, - вице-президент ЕК Шефчович

Трехсторонние консультации Украины, России и Еврокомиссии по газу состоятся в Брюсселе 19 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Twitter сообщил зампред Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Рад сообщить, что 19 сентября я приму следующий раунд трехсторонних переговоров по газу. Я убежден, что прогресс послужит сильным позитивным сигналом для рынка, а также потребителей в преддверии зимнего сезона", - написал Шефчович.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Вариант прекращения российским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в 2020 году в "Нафтогазе" считают основным.

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Газовые переговоры Украина-Россия-ЕС пройдут 19 сентября, - вице-президент ЕК Шефчович 01

Источник: https://censor.net.ua/n3147274
 
   
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До цього часу потрібно провести газові переговори з Туркменістаном, Узбекістаном та Казакстаном по питанню поставок середньоазійського газу в Україну та в ЄС! путіна потрібно примусити відновити поставки середньоазійського газу в Україну транзитом через території росії! Це ключ до перемоги над путіним!
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Ага, примусити))). Як? В орди свій газ є з надлишком, скажуть - потужності не дозволяють і йдіть лісом.
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Головне щоб в результаті - ціни на газ для населення повернулись до рівня 2013 року...... хоча б.
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