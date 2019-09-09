 Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН, - Пристайко

"Вы знаете, что 23 сентября мы едем в США", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Молдовы Нику Попеску в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Пристайко также отметил, что в ближайшее время будет озвучена дата визита Зеленского в Вашингтон, где пройдёт его встреча с президентом США Дональдом Трампом.
Головне - щоб не став маріонеткою, як барига.
Половые проблемы.
Владимир Александрович русским "о мире", а те ему - "ты в глаза то смотри"(С как-его-там-звали-знаменитого-российского-дипломате-в-ООН)
По версії припорошених,путін повернув заручників,бо злякався рішення морського трибуналу,згідно якого з 6 вересня накладались санкції і арештовувались судна в портах.
Рішення трибуналу також передбачає повернути не тільки заручників,але і захоплені українські кораблі.
Хто небудь чув про санкції та арешти кацапських суден в портах?
пусть зеля тебе поможет..)) и пукин..
Поймать кого - нибудь в мужском туалете у него шансов больше,чем у Ю.В.Т.
поделится персональным опытом ))))
без него не так..))))
и потом, ты не различаешь множественное и единственное число??? коленО и коленИ
ты видать совсем примитивнейший зебильчик