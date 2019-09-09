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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2749) ООН (2803) Пристайко (147)

 Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.

"Вы знаете, что 23 сентября мы едем в США", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Молдовы Нику Попеску в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Пристайко также отметил, что в ближайшее время будет озвучена дата визита Зеленского в Вашингтон, где пройдёт его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Голос никто не повышал, это был равный разговор двух президентов, - Ермак о телефонных разговорах Зеленского с Путиным

Источник: https://censor.net.ua/n3147272
 
 
 Топ комментарии
 
Успіхів йому...............
Головне - щоб не став маріонеткою, як барига.
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В таком цырке наш клоун еще не выступал.
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Успіхів йому...............
Головне - щоб не став маріонеткою, як барига.
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Кацап, чьей марионеткой был "барыга"? Госдепа?
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В отличие от барыги, Владимир Александрович никогда не станет марионеткой США. Он всегда будет верен Владимиру Владимировичу.
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Когда Трамп будет смывать за собой Порошенко.
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Я вижу у Вас с этим делом богатый опыт ВСЕ ВОЗЛЕ ТУАЛЕТА ДЕЖУРИТЕ
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В таком цырке наш клоун еще не выступал.
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Я считаю, что надо требовать Стейнвей и не меньше !!!
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Да где он только не выступал,практически нигде,да и выступлениями эти мычания назвать можно с большой натяжкой
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На Генассамблее ООН лучше всего о "мире" речь толкать, аудитория восприимчивая, особенно в Совбезе.
Владимир Александрович русским "о мире", а те ему - "ты в глаза то смотри"(С как-его-там-звали-знаменитого-российского-дипломате-в-ООН)
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Этот клован только в стране 404 может так себя вести. За рубежом он никто и зовут его никак. Западные лидеры уже это показали.
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Они прекрасно поняли его настоящую суть:

Зеленський відвідає США 23 вересня для участі в Генасамблеї ООН, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2236
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Хрущев, ынтилигент, по трибуне только ботинком стучал! Смотрите и учитесь!
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Сильно ему там сказать не дадут.Параша председательствует
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Не забуваймо,сьогодні 9 вересня.
По версії припорошених,путін повернув заручників,бо злякався рішення морського трибуналу,згідно якого з 6 вересня накладались санкції і арештовувались судна в портах.
Рішення трибуналу також передбачає повернути не тільки заручників,але і захоплені українські кораблі.
Хто небудь чув про санкції та арешти кацапських суден в портах?
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Повернули до початку тижння. А з судами - нові суди.
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Не треба брехати та маніпулювати ,бо на лобі щось виросте,в рішенні і заручники і кораблі
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Коли рішеня виконується частково - треба знов рішеня. Вчись.
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так зеля отозвал иск...))). а вы не знали???? ))))
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во время обмена..))) достигнуто мировое соглашение..))) почитай учебник по процессуальным делишкам ...))) вас, зебенята, опять развели )))))))))
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Так я понял, что официально иск не отозван, правильно? Это только сугубо личное трактование Вами законов. Я правильно понимаю?
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ты дурак, все официально, гуглЬ в помоШТь
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Таланта не хватило нагуглить. Не поможешь ссылкой?
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не не помогу. козлам, вроде тебя не помогаю.. извини.
пусть зеля тебе поможет..)) и пукин..
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Ну ну. Конечно посетит. ООН все имеют право посетить.
Поймать кого - нибудь в мужском туалете у него шансов больше,чем у Ю.В.Т.
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Поездки в США это хорошо. Там плохому не научат.
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расскажет всему миру как надо становиться на колени и .... ))))
поделится персональным опытом ))))
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а где пукин??
без него не так..))))
и потом, ты не различаешь множественное и единственное число??? коленО и коленИ
ты видать совсем примитивнейший зебильчик
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Как белка в колесе.Удачи ему !Не зря едет.
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У діснеевський парк сходить... На карусельках покатається...
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Надеюсь свершиться его детская мечта и он сфоткаться, захавает чисбургер, и посетит Диснейленд.
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хоть на трибуну не выпускайте это позорище - будет нести всякую хрень про чувих и чуваков
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