 Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН, - Пристайко

"Вы знаете, что 23 сентября мы едем в США", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Молдовы Нику Попеску в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Пристайко также отметил, что в ближайшее время будет озвучена дата визита Зеленского в Вашингтон, где пройдёт его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

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