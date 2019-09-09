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 Политика Украины
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 Правительство направит в Раду 6 законопроектов о межправительственных соглашениях, - Верещук

Кабинет министров направит в Верховную Раду 6 законопроектов о межправительственных соглашениях касательно налогообложения.

Как сообщает кореспондент Цензор.НЕТ, об этом в ходе согласительного совета рассказала постоянный представитель президента в Кабинете министров Ирина Верещук.

"Это шесть законопроектов о ратификации межправительственных соглашений в рамках международного сотрудничества в сфере налогообложения", - рассказала Верещук.

Верещук отметила, что законопроекты касаются соглашений о налогообложении между правительством Украины и США, Кипра, Великобритании и северной Ирландии, Малайзии, Турецкой республики и Швейцарским федеральным советом.

По словам Верещук, эти 6 законопроектов вносятся в Раду без голосования.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147268
 
 
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а с мальдивами такого соглашения нет, це явный саботаж
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