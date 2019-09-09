EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1116  27
Материалы по теме:
Все про:ВР (23567) госбюджет (633) Разумков Дмитрий (189)

 Рада в сессионном режиме будет заседать две недели подряд, - Разумков

Верховная Рада на пленарной неделе с 17 по 20 сентября планирует рассмотреть вопрос относительно Государственного бюджета на 2020 год.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в ходе согласительного совета заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

Народные депутаты планируют работать в сессионном режиме 2 недели подряд.

"На пленарной неделе с 17 по 20 сентября планируется рассмотреть еще 38 вопросов, в частности - о Государственном бюджете Украины на 2020 год ... Напоминаю еще раз, что до 15 сентября Кабинет министров Украины должен внести в Верховную Раду Украины проект бюджета на следующий 2020", - отметил Разумков.

По словам спикера, это станет большим вызовом как для нового Кабинета министров Украины, так и для Верховной Рады, а потому он выразил надежду на то, что "это будет плодотворная эффективная совместная работа".

"Прошу комитеты так организовать свою работу, чтобы были связаны разбирательства всех альтернативных законопроектов, поданных в соответствии с Регламентом", - добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 15 сентября 2019 внести в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2020 год.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада месяц не будет проводить час вопросов к правительству из-за подготовки бюджета, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3147262
 
 
 Топ комментарии
 
тиснути на кнопку "зе", вибачте "за" Рада в сесійному режимі засідатиме два тижні поспіль - Цензор.НЕТ 3099
 показать весь комментарий
 
е-диск це там де поруч яндекс-диск та держава в смартфоне?
Рада в сесійному режимі засідатиме два тижні поспіль - Цензор.НЕТ 1382
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Можете ваще не заседать. Нам дела нужны. Быстро. Пять лет коту под хвост...
 показать весь комментарий
 
 
Под хвост, за пять років пішло 1/3 Дамбасса і Крим.
А 90% України врятували.
А от що кинуть ***** под хвост у наступні пять років...
 показать весь комментарий
 
Та они ж там опухнут без сна и еды, если будут работать по кардинальскому графику, pauvres enfants verts
 показать весь комментарий
 
А який сенс читати те, в чому ти не розбираєшся? Рада в сесійному режимі засідатиме два тижні поспіль - Цензор.НЕТ 2994
 показать весь комментарий
 
Папір скасували, почитати можна тільки на е-диску у форматі pdf після голосування. Рада в сесійному режимі засідатиме два тижні поспіль - Цензор.НЕТ 5669
 показать весь комментарий
 
 
е-диск це там де поруч яндекс-диск та держава в смартфоне?
Рада в сесійному режимі засідатиме два тижні поспіль - Цензор.НЕТ 1382
 показать весь комментарий
 
 
А чому ж тоді навчали цирульників в Трускавці?
 показать весь комментарий
 
 
В Трускавці формували умовня рефлекси залежні від кольору кнопок з використанням фістул. Рада в сесійному режимі засідатиме два тижні поспіль, - Разумков - Цензор.НЕТ 3465
 показать весь комментарий
 
 
Не всі витримають - треба після кожної робочої години стрибати на одній нозі. Рада в сесійному режимі засідатиме два тижні поспіль - Цензор.НЕТ 8494
 показать весь комментарий
 
 
Ну не перегібайте так. Тоха Геращенко лизав тарілки в ресторані. Не думаю що в столовці Верховної Ради так смачно пригощають, що можна так захопитися і вилізать тарілку Рада в сесійному режимі засідатиме два тижні поспіль, - Разумков - Цензор.НЕТ 753
 показать весь комментарий
 
 
Не залишайте його в колуарах голодним, бо почнеться скорочення кількості депутатів ще до рішення КСУ. Рада в сесійному режимі засідатиме два тижні поспіль, - Разумков - Цензор.НЕТ 373
 показать весь комментарий
 
 
1053 в том виде, что есть, принимать нельзя.
Там заложена дыра, позволяющая "прятать" обороты. И это будет повсеместной практикой.
 показать весь комментарий
 
А ты думаешь эта дыра там случайно появилась??? Рада в сесійному режимі засідатиме два тижні поспіль - Цензор.НЕТ 5112
 показать весь комментарий
 
А бюджет это будет действительно интересно.... я еще попкорну прикупил...боюсь того что есть не хватит...
 показать весь комментарий
 
 
шо ти робиш,це геноцид,люди звикли тільки у четвер ходити і то не завжди.Узурпатори,хіба так можна здівацця
 показать весь комментарий
 
Было сказано для лохтората, им же подавай хлеба и зрелищ.
 показать весь комментарий
 
красавцы. так рада еще никогда не работала. а то приучили соевые к полупустому залу и истреичным крикам парубия "панове, сбеліться. голосуємо. панове, сбеліться сє лаз, голосів не вистачає"
 показать весь комментарий
 
 
Что вы говорите?так это Парубий виноват что Рада работать не хотела,а он мерзавец заставлял, предатель ,однозначно! В нынешнем составе и правда Рада никогда не работала ,чтобы там заседали Медвейчук и ко ,это надо основательно окацапиться.
Только работы еще никто не видел ,но у нас же проголосовали за цирк , так чего обижаться?
 показать весь комментарий
 
"рада еще никогда не работала" - в раді з"явся новий вид депутатів - біологічні організми, які отримують сигнали по андроїдам і інтерпретують їх у м"язову активність, направлену на активізацію електронного пристрою по звуковому сигналу. Рада в сесійному режимі засідатиме два тижні поспіль, - Разумков - Цензор.НЕТ 59
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх