 Рада в сессионном режиме будет заседать две недели подряд, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в ходе согласительного совета заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

Народные депутаты планируют работать в сессионном режиме 2 недели подряд.

"На пленарной неделе с 17 по 20 сентября планируется рассмотреть еще 38 вопросов, в частности - о Государственном бюджете Украины на 2020 год ... Напоминаю еще раз, что до 15 сентября Кабинет министров Украины должен внести в Верховную Раду Украины проект бюджета на следующий 2020", - отметил Разумков.

По словам спикера, это станет большим вызовом как для нового Кабинета министров Украины, так и для Верховной Рады, а потому он выразил надежду на то, что "это будет плодотворная эффективная совместная работа".

"Прошу комитеты так организовать свою работу, чтобы были связаны разбирательства всех альтернативных законопроектов, поданных в соответствии с Регламентом", - добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 15 сентября 2019 внести в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2020 год.

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