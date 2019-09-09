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 Политика Украины
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Все про:Лондон (285) убежище (222) Гонтарева (756)

 Если Украина будет гнобить, попрошу политическое убежище в Лондоне, - Гонтарева

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева намерена просить политическое убежище в Лондоне в случае преследований со стороны Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью "LIGA.net".

Гонтарева, отвечая на вопрос журналиста, почему не приезжала на допросы, сказала: "Мой адвокат понятия, не имел, что происходит. Неделю назад на ресурсе Портнова Страна.ua появляется материал (официально Игорь Гужва - владелец и главный редактор интернет-издания Страна.ua. - Ред.), где он сообщает, что суд примет решение о силовом приводе Гонтаревой на допрос. Адвокат пытается найти решение, но тщетно. Говорит, что это ерунда, не обращайте внимания. Через день публикуют соответствующее решение суда".

Также экс-глава НБУ рассказала, пытались ли ее насильно доставить в Украину.

"Ну, а как меня можно доставить, я живу и работаю в Лондоне, наверное, надо объявлять в международный розыск. Весь этот сыр-бор ради того, чтобы создать информационный беспредел", - отметила она.

Отвечая на вопрос о том, будет ли она просить политическое убежище в Лондоне, Гонтарева сказала: "Пока не вижу смысла, но если придется, то, конечно. Если наша страна будет гнобить своего же реформатора – преследовать политически и физически, мне ничего не останется, как попросить политубежища".

Напомним, ранее экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева отказалась прийти 12 сентября в Генпрокуратуру на допрос по делу бизнесмена-беглеца Сергея Курченко.

О том, что Гонтареву вызывают на допрос в прокуратуру, стало известно 6 августа. Для нее это уже третий вызов на допрос по делу Курченко за этот год.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 28 марта департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование по подозрению бизнесмена-беглеца Сергея Курченко и объявил о подозрении 98 лицам.

Также появилась информация о том, что прокурор Кулик объявил о подозрении людям из ближайшего окружения президента - В.Гонтаревой, Б.Ложкину и А.Филатову. ГПУ заявила о том, что Кулик поступил незаконно.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147260
 
 
 Топ комментарии
 
Воровская мразь,верни украденные у украинцев деньги.
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Никто гнобить не будет. Сядешь по закону. Вертайся.
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он что там резиновый этот Лондон..? не хватит никаких лондонов на лучших банкирш планеты! Если Украина будет гнобить, попрошу политическое убежище в Лондоне, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 9430
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Лєрусік вкрала в Україні майже Трильон гривень(30-40млрд. дол). Під час Дебальцево Гонтарева вкидує в обіг облігацій госзайму на 400млрд. гр. Рефінансує їми свої липові банки, ті скупають долар на міжбанку, виводять його в офшор і щезають. Гривня не витримує такого удару і падає втричі. Кожен українець став втричі біднішим(окрім доларових мільярдерів).
Потім Гонтарева вбиває живі банки, а вкладникам повертає лише незначну частку. Тобто біля сотні банків було леквідовано на 300 млрд. гр, а в фонд повернення вкладів Гонтарева віддала якісь копійки, решту тупо вкрала.
Третя афера була на Приваті. Ніякої діри у 180 млрд. гр. в Приваті на момент націоналізації не було. Був невеличкий дісбаланс, який легко долавсь рефінансом у 10 млрд. гр, що для банку маштабу Привату був копійчаним. Але Гонтарева краде півтори сотні мільярдів гр., а списує все на Приват і Коломойського. Коли Високий Суд Лондона розлянув позов Порошенка до Коломойського. то він знайшов лише 400млн. дол. трансфер у свою закордонну дочку, що є звичайною технічною трансакцією для банку такого розміру. Тому британці культурно послали Пєцю і Лєру на йух, а їх позов відхилили.
******:
400млрд. гр.

+
300млрд. гр.
+
150 млрд. гр.
+
100млрд. гр. (спекуляція на курсі)
_______________-
= Один Трильон гривень Гонтарева вкрала в Укарїні. Лєрусік! Гроші де?
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Подельница порохосвина. Может быть очень ценным свидетелем в уголовном деле по мародеру. Так что возвращать однозначно надо.
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Ты ,мразина,вначале в Лондоне покажи и докажи,что твои деньги ты заработала
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