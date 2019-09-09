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 Политика Украины
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 У парламента есть долг перед заложниками: до сих пор не принят закон о статусе политзаключенных и военнопленных, - Ирина Геращенко

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко заявляет, что законопроект о статусе политзаключенных и заложников, принятый за основу Радой 8-го созыва, должен быть безотлагательно рассмотрен парламентом во втором чтении.

"У меня есть предложение сделать так, как мы делали это в предыдущие годы. Как только заложники немного пройдут психологическую адаптацию, пригласить их с семьями в парламент , чтобы здесь поблагодарить и поздравить от украинского парламента", - сказала она заседании согласительного совета парламента в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас есть наш долг - парламента перед заложниками. До сих пор не принят закон о статусе политзаключенных, военнопленных и заложников. Я считаю, что этот закон, который был принят в первом чтении предыдущей Верховной Радой. Как переходный №0936, должен стоять как один из безотлагательных в нашей повестке дня",- заявила Геращенко.

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Она отметила, что "Европейская Солидарность" считает, что гуманитарный шаг по освобождению 35 украинских заложников поможет разблокировать освобождение заложников с оккупированных территорий Донбасса, крымских татар в Крыму, а также других заложников в РФ.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Источник: https://censor.net.ua/n3147257
 
 
 Топ комментарии
 
деже не вериться, петины реавлюционеры гидности забыли, некогда было при дележе бабок.
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Ваше шакаладное кодло под этот закон всёравно не попадает.У вас другой закон -уголовный.
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Ирка дура проснулась!
6 лет война, а оказывается закон не принят!
А освобожденных кто то спрашивал - оно это им надо стоять на трибуне и слушать, как за их счет жирные депутаты пиарятся и поют дифирамбы своим заслугам!
Может лучше деньгами? Или оплатой лечения и отдыха в местах, где ирка дура и ее коллеги любят лечится и отдыхать? Или это им слишком жирно будет (по мнению ирки)?
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Ирке ж некода было долги раздавать - порохоботила как дурная! Пять лет рассказывали сказки, а потом, как студенту - одной ночи не хватило!
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Зник з екранів та Інтернету Шляшко, залишилася Шляшківна.
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забийте болт! шоу вдалося, процент жиров в маслі росте, усі Вови задоволені
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Отменно! Кратко и доступно. Даже болтать не о чем.
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деже не вериться, петины реавлюционеры гидности забыли, некогда было при дележе бабок.
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Ирка дура проснулась!
6 лет война, а оказывается закон не принят!
А освобожденных кто то спрашивал - оно это им надо стоять на трибуне и слушать, как за их счет жирные депутаты пиарятся и поют дифирамбы своим заслугам!
Может лучше деньгами? Или оплатой лечения и отдыха в местах, где ирка дура и ее коллеги любят лечится и отдыхать? Или это им слишком жирно будет (по мнению ирки)?
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Ваше шакаладное кодло под этот закон всёравно не попадает.У вас другой закон -уголовный.
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За час своєї каденціїї ця "дєятєльніца" дуже посилено працювала в цьому напрямку, що аж часу не вистачило.
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"Аж руки тряслись": украинцам показали, чем занималась Геращенко в Раде, пока депутаты валили Зеленского
..Геращенко опозорилась в Верховной Раде..

.У парламента есть долг перед заложниками: до сих пор не принят закон о статусе политзаключенных и военнопленных, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8332
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На то чтобы снести Пороха и его команду, потрачены миллиарды долларов - вложены в телепомойки типа Интер, Г+Г, Ньюсвонь и проч.
И что нарыли ? Ничего. Оказалось что Роттердам+ самый выгодный для Украины. Оказалось что Свинарчуки вообще не при деле и ни в чём не виноваты. А самое страшное преступление Ирины - это примерка браслетика.

Нова народна влада имеет поведенческую структуру гопников. Если лицо влады - это Богдан, то страшно вообще представить - что из себя остальные представляют.
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Эта геращенко,теперь будет песни нужные петь. А когда была при власти,так молчала как мочало. - Шот ее однофамильца жирного не слыхать.
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Ещё услышим. Это- гарантия. Непотопляемый и необходимый, *****.
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Интересно, какой ето долг парламента перед етими политзаключенными? Кто их на Рашку посылал? Может им еще усиленные пенсии и льготы выдать? Они хоть одного врага уничтожили?
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А у парламента которым Петя 5 лет заправля не было долга? Падла оборзевшая
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Ох і не привязана.Петро звільнив тисячі,а може скоро скажуть десятки тисяч полонених і в них не було часу прийняти закон,тепер вилізло цебеніти,а потім коли приймуть закон,скаже,це її заслуга.Як цих лицемірів земля носить,та ще хтось ім вірить та підтримує,загадка
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Ирка скоро будет Пете в тюрягу носить передачи. Кормить падлу исключительно только Рошеном!
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Между камерами ходить нельзя! Да и где ей на зоне передачи брать?
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хм, дійсно, а чому ж Іринко не прийняли? При Ющенко, при Януковичі чи навіть при Петрі. Адже всі ці роки ти була при владі . так чому?
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до кого апелює петеращенко ? мабуть забула, що 5 років петіна банда була при владі і мала всі шанси прийняти все що заманеться
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И что эта напомаженная мудам может рассказать о бранцях из 51 бригады?Я ведь не забыл,как их ПОП с Матиосом мурыжили.
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ирке, шоб ей должок зачли надоть еще раз сто лихо прокатиться на коленках. и будет ей респект и уважуха
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Читая хамские выхлопы лахтинского отребья, очевиден интеллектуальный уровень заказчика. У парламента есть долг перед заложниками: до сих пор не принят закон о статусе политзаключенных и военнопленных, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 352
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Це порохобидло так і хоче підкинути якусь подляну.
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Ирка Шалава и тут СН упрекнуть решила
соевое недоразумение дурака как включило 5 лет назад, так и едет!
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