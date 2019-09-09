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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4356) Кабмин (11176) Разумков Дмитрий (189)

 Рада месяц не будет проводить час вопросов к правительству из-за подготовки бюджета, - Разумков

Верховная Рада решила провести час вопросов к правительству 11 октября из-за работы министров над подготовкой проекта бюджета-2020.

Как сообщает кореспондент Цензор.НЕТ, об этом в ходе согласительного совета заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Давайте немножко подождем для того, чтобы наши коллеги, с одной стороны, смогли предложить и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины эффективную программу деятельности правительства, а с другой стороны - сейчас они работают фактически в круглосуточном режиме, готовясь к тому, чтобы подать нам как можно более качественно подготовлен проект бюджета на 2020 год", - отметил Разумков.

Он отметил, что в связи с этим, целесообразно дать Кабинету министров Украины возможность подготовить все эти документы.

"Поэтому Верховной Радой принято решение провести час вопросов к правительству в пятницу, 11 октября", - сказал Разумков.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147255
 
 
 Топ комментарии
 
Эпоха бедности закончилась. В новом бюджете вводится 33 позиции увеличений штрафов, сборов и прямых ставок налогов.
Война будет прекращена. Лучший способ - оставить армию без денег.
Пристайко вопрос решил - США денег не даст.
Гончарук добавил - расходы на оборону планируются снизить на 8%.
Государственных служащих у нас мало и их не ценят. Планируется увеличение зарплаты государственным служащим на 30%.
Равенство победило. Изъятие из доходов местных общин планируется довести до уровня Киева - 60%.
Мы продолжаем потрясающе интересное изучение бюджета.(с)
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Ну теперь осталось дождаться проекта бюджета и сравнить все ли там так как Вы расписали. Рада месяц не будет проводить час вопросов к правительству из-за подготовки бюджета, - Разумков - Цензор.НЕТ 1942
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А чи проводитиме взагалі "час вопросов"? Щось мало віриться в це.
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Ох и разумный этот Разумков аж страшно ... Рада месяц не будет проводить час вопросов к правительству из-за подготовки бюджета, - Разумков - Цензор.НЕТ 7744
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Аяка взагалі користь від цього часу вопросів? Щоб депутани попіарились? Гройша проводив, що змінилося.
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А крім ГРойши ніхто не проводив? Відкрию секрет: проводили ВСІ уряди!
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А чи проводитиме взагалі "час вопросов"? Щось мало віриться в це.
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Эпоха бедности закончилась. В новом бюджете вводится 33 позиции увеличений штрафов, сборов и прямых ставок налогов.
Война будет прекращена. Лучший способ - оставить армию без денег.
Пристайко вопрос решил - США денег не даст.
Гончарук добавил - расходы на оборону планируются снизить на 8%.
Государственных служащих у нас мало и их не ценят. Планируется увеличение зарплаты государственным служащим на 30%.
Равенство победило. Изъятие из доходов местных общин планируется довести до уровня Киева - 60%.
Мы продолжаем потрясающе интересное изучение бюджета.(с)
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Ну теперь осталось дождаться проекта бюджета и сравнить все ли там так как Вы расписали. Рада месяц не будет проводить час вопросов к правительству из-за подготовки бюджета, - Разумков - Цензор.НЕТ 1942
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следующим утром после принятия посмотришь Рада месяц не будет проводить час вопросов к правительству из-за подготовки бюджета, - Разумков - Цензор.НЕТ 283
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и шо же лучше - сачала бюджет, а потом вопросы или сначала вопросы, а потом буджет?
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и шо же лучше - сачала бюджет, а потом вопросы или сначала вопросы, а потом буджет?А кого то теперь будут спрашивать?
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вас, т.е. народ, ему ж теперь можно подавать законопроекты
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Небыло бы так смешно, если бы небыло так грустно...
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