 Вооруженные злоумышленники напали на инкассаторов в Житомире, ранен полицейский. В регионе введен план "Сирена". ФОТОрепортаж

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области

"Около 10.00 в полицию поступило сообщение о вооруженном нападении неизвестных на полицейских охраны на одной из улиц областного центра. Предварительно установлено, что при перемещении денег из магазина в специальный автомобиль на одного из полицейских группы физической охраны Управления полиции охраны в Волынской области было совершено нападение неизвестных с применением огнестрельного оружия.

Полицейский успел обезопасить сумку с только что полученными деньгами, закинув ее в салон бронированного автомобиля. Сразу же после этого другой полицейский заблокировал машину изнутри", - сказано в сообщении.

Отмечается, что результате совершенного стрельбы полицейский группы физической охраны получил ранение в ногу. Сейчас он доставлен в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

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Нападавшие с места происшествия скрылись на автомобиле.

На месте происшествия выехали и работают следственно-оперативные группы ГУНП и Житомирского отдела полиции. Выяснение всех обстоятельств продолжается. На территории области введены оперативные меры по установлению и задержанию опасных злоумышленников.



Фото: пресс-служба Нацполиции