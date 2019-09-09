 Вооруженные злоумышленники напали на инкассаторов в Житомире, ранен полицейский. В регионе введен план "Сирена". ФОТОрепортаж

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области
"Около 10.00 в полицию поступило сообщение о вооруженном нападении неизвестных на полицейских охраны на одной из улиц областного центра. Предварительно установлено, что при перемещении денег из магазина в специальный автомобиль на одного из полицейских группы физической охраны Управления полиции охраны в Волынской области было совершено нападение неизвестных с применением огнестрельного оружия.
Полицейский успел обезопасить сумку с только что полученными деньгами, закинув ее в салон бронированного автомобиля. Сразу же после этого другой полицейский заблокировал машину изнутри", - сказано в сообщении.
Отмечается, что результате совершенного стрельбы полицейский группы физической охраны получил ранение в ногу. Сейчас он доставлен в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Нападавшие с места происшествия скрылись на автомобиле.
На месте происшествия выехали и работают следственно-оперативные группы ГУНП и Житомирского отдела полиции. Выяснение всех обстоятельств продолжается. На территории области введены оперативные меры по установлению и задержанию опасных злоумышленников.
евротолерастия, мля..
новый тренд так сказать..
помнишь, как в начале 2000, мобильный телефон демонстративно выкладывали на стол в кафешках?
я хочу, чтобы меня как честно платящего налоги державе, защищала именно держава, а не мне с собой пулемет носить!
почему я постоянно должен бояться,оглядываться?
нанимать охрану для квартиры, ставить сигнализации в авто и т.д.?
нужно, чтобы бандиты боялись!!! и гнили на рудниках, где им и место.
Конечно они с удовольствием возьмут с тебя налоги, и чем больше тем лучше, но когда дело дойдет до защиты, то будешь выгребать сам. А может быть и еще хуже, сама держава станет опасностью хуже любой банды. И кто тебя тогда защитит?
ипучая реформа УК, УПК и Админ.кодекса в середине 90-х, вот и вся причина..