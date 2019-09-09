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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Житомир (466) инкассаторы (84) нападение (1763)

 Вооруженные злоумышленники напали на инкассаторов в Житомире, ранен полицейский. В регионе введен план "Сирена". ФОТОрепортаж

9 сентября около 10.00 в Житомире произошло вооруженное нападение группы неизвестных на полицейских группы физической охраны УПО в Волынской области. Сразу были подняты по тревоге соответствующие подразделения полиции области, а на территории региона введен оперативный план "Сирена".

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области

"Около 10.00 в полицию поступило сообщение о вооруженном нападении неизвестных на полицейских охраны на одной из улиц областного центра. Предварительно установлено, что при перемещении денег из магазина в специальный автомобиль на одного из полицейских группы физической охраны Управления полиции охраны в Волынской области было совершено нападение неизвестных с применением огнестрельного оружия.

Вооруженные злоумышленники напали на инкассаторов в Житомире, ранен полицейский. В регионе введен план Сирена 01

Полицейский успел обезопасить сумку с только что полученными деньгами, закинув ее в салон бронированного автомобиля. Сразу же после этого другой полицейский заблокировал машину изнутри", - сказано в сообщении.

Вооруженные злоумышленники напали на инкассаторов в Житомире, ранен полицейский. В регионе введен план Сирена 02

Отмечается, что  результате совершенного стрельбы полицейский группы физической охраны получил ранение в ногу. Сейчас он доставлен в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

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Нападавшие с места происшествия скрылись на автомобиле.

Вооруженные злоумышленники напали на инкассаторов в Житомире, ранен полицейский. В регионе введен план Сирена 03

На месте происшествия выехали и работают следственно-оперативные группы ГУНП и Житомирского отдела полиции. Выяснение всех обстоятельств продолжается. На территории области введены оперативные меры по установлению и задержанию опасных злоумышленников.

Вооруженные злоумышленники напали на инкассаторов в Житомире, ранен полицейский. В регионе введен план Сирена 04

Вооруженные злоумышленники напали на инкассаторов в Житомире, ранен полицейский. В регионе введен план Сирена 05
Фото: пресс-служба Нацполиции

Источник: https://censor.net.ua/n3147254
 
 
 Топ комментарии
 
"Зброя не на часі" сказав Порошенко а потім повторив Зеленський. Не на часі для законослухняних громадян. А для злочинців зброя завжди на часі.
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Представь себе, США так живут сотни лет. И за все время ни одного великого вождя, ни одной диктатуры, ни одного геноцида, ни гулагов, ни черных воронков. Изредка правда бывают перестрелки в школах, но по сравнению с нашей кровавой историей это такая мелочь.
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Полицаи спрятались от преступников и закрылись в своем бронированном автомобиле. А где вы рабы которым не положено оружие спрячетесь от преступников?
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"Зброя не на часі" сказав Порошенко а потім повторив Зеленський. Не на часі для законослухняних громадян. А для злочинців зброя завжди на часі.
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расстрел нужен за зброю, и никакого вооружения граждан не понадобится...
евротолерастия, мля..
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Лучше четвертование, колесование и сажание на кол. Холопы должны знать свое место. Оружие это привилегия знатных господ. А черни достаочно палки чтоб гусей пасть.
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так и представляю, 50% населения ходят с кобурой (а некоторые по 2 сразу) наперевес..
новый тренд так сказать..
помнишь, как в начале 2000, мобильный телефон демонстративно выкладывали на стол в кафешках?
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Представь себе, США так живут сотни лет. И за все время ни одного великого вождя, ни одной диктатуры, ни одного геноцида, ни гулагов, ни черных воронков. Изредка правда бывают перестрелки в школах, но по сравнению с нашей кровавой историей это такая мелочь.
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нафига мне то США? тоже мне показатель... Мы разные с американцами, китайцами и япошками и крапка!
я хочу, чтобы меня как честно платящего налоги державе, защищала именно держава, а не мне с собой пулемет носить!
почему я постоянно должен бояться,оглядываться?
нанимать охрану для квартиры, ставить сигнализации в авто и т.д.?
нужно, чтобы бандиты боялись!!! и гнили на рудниках, где им и место.
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Типичный москаль. Держава у тебя вместо папы, мамы и боженьки. А не приходило в голову, что держава это просто группа людей со своими шкурными интересами, которым в общем то насрать на тебя и твои хотелки.
Конечно они с удовольствием возьмут с тебя налоги, и чем больше тем лучше, но когда дело дойдет до защиты, то будешь выгребать сам. А может быть и еще хуже, сама держава станет опасностью хуже любой банды. И кто тебя тогда защитит?
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смотри, я ж тебя идиотом не обзываю, хотя ты таким и являешься... если тебя устраивает жить в державе которая тебя и обсирает - обтекай с маузером наперевес... кстати, у твоего противника с пистолетом , может быть быстрее реакция...удачи..
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В США всегда были свободные люди. В США все люди бежали из Европы и Азии за свободой. В украинцев же менталитет рабов который сотни лет нам вбивался. Сотни лет украинцы были крепаками без прав и документов. Что хозяин кость бросит то рабам уже хорошо. Лишь бы сильно не бил, А если бьет то значит любит. Сталин украинцев убивал и они ему аж поклонялись и даже плакали когда он сдох сильнее чем за своими умершими родственниками
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Ну тут ты перегибаешь палку. Не любили у нас Сталина, кроме кучки лизунов конечно. Но и не особо ему сопротивлялись. Каждый действовал по принципу "моя хата скраю", пока не стало слишком поздно.
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согласен, кроме штампов, что лично Сталин убивал... вон, у нас 2 котла было, моряков отправили на верную смерть и никто не ответил..
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сначала поймать надо, в этом и проблема а не в строгости.
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Привыкайте. "новые лица" распродадут своим пархатым все что еще осталось от государства, украинскую землю, сами сдрыснут на землю обетованную, а биомасса будет грабить и убивать друг друга за кусок сухого хлеба.
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Государство никогда не принадлежало, не принадлежит и не будет принадлежать народу.
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государство то ладно. Нашему народу принадлежат недра!!!
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Если под недрами ты подразумеваешь внутреннюю часть жопы, то в этом смысле да, недра принадлежат народу.
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И к чему ТАКОЙ коммент к ТАКОЙ новости?
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ТАКОЙ к ТАКОЙ потому что ТАКОЕ будет все чаще. Просто обратил твое внимание, что бы ты запомнил.
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я думаю они сделают с продажей земель тут землю обетованную. Зачем им пустыня и арабы под боком. А большинство будет смотреть сватов бухать вечерами. А днем работать физическим трудом, на землевладельцев за копейки. Как чернокожие в африке алмазы добывают за еду.
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Тогда будет беда.... И это плохо. Но так было уже не раз. И черта оседлости как на царской России было. И погромы как в Германии перед и во время 2 мировой войны, как в послевоенной Польще... Гитлеры же на пустом месте не возникают. А богоизбранных история ничему не учит...
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Люди бомбящие инкассаторов делают это не для того ,чтобы пойматься при облаве типа Сирена ,это очень серьёзные люди и они уже на дне лежат, как карасики в пруду. Вооруженные злоумышленники напали на инкассаторов в Житомире, ранен полицейский. В регионе введен план "Сирена" - Цензор.НЕТ 9791
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а они могут потом учавствовать в операции Сирена?
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Жители будущей автономной республики Дырляндия походу вышли на работу. Ну сиреньте и дальше. Даю 99% что никого как всегда мусора Рюкзакова не поймают а если поймают то отпустят как отпустили всех остальных грабителей.
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Ну что запретники свободного оружия, помогла вам ваша палюция? Палюция даже себя защитить не может не то что вас. да и х*** с ними с етими мусорами.
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не там причину ищешь...
ипучая реформа УК, УПК и Админ.кодекса в середине 90-х, вот и вся причина..
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Полицаи спрятались от преступников и закрылись в своем бронированном автомобиле. А где вы рабы которым не положено оружие спрячетесь от преступников?
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Половину вмісту сумки з грошима віддати охоронцям: 1/3 тому, що заблокував її в машині і 2/3 тому, хто вкинув сумку всередину і дістав поранення.
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это точное подтверждение тому, шо грывня становица самой желанной валютой в мире, даже агенты москвы вынуждены создавать и держать гривневые авуары
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Чому в коментах одне узькоязичіє??? Тут що срач серед ольгінців??
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