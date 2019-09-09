EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  567  31
Все про:Минэкономразвития (490) Милованов Тимофей (13) рынок земли (2)

 У Минэкономики есть 35 сценариев запуска рынка земли, - Милованов

У Минэкономики, торговли и сельского хозяйства есть 35 "сценариев" введения рынка земли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Министр по развитию экономики Тимофей Милованов в инетервью "НВ".

"Есть 35 сценариев, подготовленных всеми возможными специалистами. Думаю, надо фокусироваться на двух критериях. Первый - экономический рост. Второй - распределение его между людьми. Нам нужна та реформа, которая даст максимальный экономический рост и поделит его результат между украинцами. В том числе между владельцами земли", - сообщил Милованов.

Министр отметил, что ведомство "успеет все сделать" до 1 декабря, когда реформа рынка земли должна вступить в силу.

"Конечно, мы успеем все сделать. Проблема ведь не в том, что мы не знаем, что делать, чтобы запустить реформу, а в том, что мы не можем внутри страны, между собой, договориться, что мы ее запускаем. Каждый тянет одеяло на себя. Люди, владеющие большими компаниями, те, кто имеет коррупционные позиции, или те, кто построил политическую карьеру на том, что борется с рынком земли, например, - они же не развернутся и не откажутся. Это люди, которые не хотят конкуренции", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сейчас конъюнктура рынка такова, что может подфартить", - Милованов о снижении тарифов

Милованов добавил: "Наши настоящие конкуренты - это другие страны. Пока мы видим тут друг в друге конкурентов, мир уходит вперед. И это видно по данным. Мы отстаем. Наша экономическая позиция относительно других стран падает".

Говоря о возобновлении большой приватизации госпредприятий, о чем заявил президент Владимир Зеленский, Милованов отметил: "Я буду встречаться с основными игроками на рынке, в том числе внутри экономики".

"Сейчас работает порядка 30−40 экономистов из Украины и США над тем, чтобы понять, как нам построить красивую и устойчивую структуру", - сообщил он.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что земельная реформа, над которой работает правительство, предусматривает допуск иностранных компаний и физлиц к рынку сельскохозяйственных земель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна создать условия, чтобы при открытии рынка у фермеров была возможность купить земельный участок, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3147249
 
 
 Топ комментарии
 
Когда столько сценариев, то весь план - говно
 показать весь комментарий
 
но пабєдіт тот што сагласован с ігарь валєрічєм У Минэкономики есть 35 сценариев запуска рынка земли, - Милованов - Цензор.НЕТ 9938
 показать весь комментарий
 
35 вариантов? это прям как у доктора стренджа в мстителях:
У Минэкономики есть 35 сценариев запуска рынка земли, - Милованов - Цензор.НЕТ 2304

 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
35 вариантов? это прям как у доктора стренджа в мстителях:
У Минэкономики есть 35 сценариев запуска рынка земли, - Милованов - Цензор.НЕТ 2304

 показать весь комментарий
 
 
но пабєдіт тот што сагласован с ігарь валєрічєм У Минэкономики есть 35 сценариев запуска рынка земли, - Милованов - Цензор.НЕТ 9938
 показать весь комментарий
 
 
Когда столько сценариев, то весь план - говно
 показать весь комментарий
 
 
Земля только физическим лицам, и только гражданам Украины.
 показать весь комментарий
 
 
В сколько сцєнаріев освобождєнія Дамбаса?
 показать весь комментарий
 
 
36 сценарий - повесить тех кто проголосует за отдачу земли новым помещикам с пейсами.
 показать весь комментарий
 
 
Не думаю, что те кто погиб за Украину за последние 300 лет будут спокойно наблюдать с Неба за продажей земли, за которую они погибли. У них есть методы влияния на земную жизнь. Проследите за Судьбами тех, кто причастен к продаже украинской земли и судьбами их близких и детей. Им не позавидуеш.
 показать весь комментарий
 
Ну,и... У всех не меньше 10 квартир,...надцать участков земли,дети за бугром учатся и живу там,3х этажные особняки,машин штук 5.
 показать весь комментарий
 
как то в Киеве уже была молодая команда ,реформаторы) - а по факту? - но все забыли))))
 показать весь комментарий
 
 
С нетерпением ждем этого знаменательного дня и держим кулаки за нашего Президента!
 показать весь комментарий
 
Какого Трампа?Мой Президент- Владимир Александрович Зеленский. Талантливый артист, блестящий оратор, политик с невероятной харизмой, позавчера легко и непринужденно обыгравший Кремль с его многоходовочками.
 показать весь комментарий
 
Любишь красивые зрелища? Не забывай истину-"Сторона гроба, обращенная к потребителю, не украшена."
 показать весь комментарий
 
 
ты **** русская, чего с VPN тут сидишь? Куча аккаунтов?
 показать весь комментарий
 
Я бы этих "сценаристов" отправил в заброшенный колхоз, пусть его восстановят за 2 года, покажут рост и свое умение, и только потом допускать к государственным делам!
 показать весь комментарий
 
 
Все темные дела в мире делаются молодыми потому, что Природой так устроино - Мудрость приходит с годами и жизненным опытом, а самые дурные поступки делаются в молодости.
В нормальных цивилизованных странах Европы и США к власти допускаются только Мудрые люди.
 показать весь комментарий
 
Это как-то через чур много сценариев ,продажа земли это шаг который должен быть чрезвычайно осторожным ,продуманным и аккуратным, что мама не горюй а с кондачка можете похоронить и себя и Украину.
 показать весь комментарий
 
краще би не робити таких глупих заяв! Ви виберіть 2-3 варіанта і скажіть.
А то --- у вас єсть план містер Фікс?, та у мєня - єсть два плана
 показать весь комментарий
 
Тупые пиндосы почему-то имеют 80 процентов земли в собственности государства(штат, федеральное правительство) . Может, у них сначала рынок зафигачить? Правда, там за такие намёки могут и пристрелить 😔
 показать весь комментарий
 
 
В воюющей стране нельзя открывать рынок земли. В РФ уже 5й год выращивают фуражную пшеницу, она с вероятностью 99% скупит земли Украины и война по большому счету будет для РФ выиграна. Наши зелёные долбаебы за деньги сами продадут Украину.
 показать весь комментарий
 
 
Логика надо продать землю а то другие страны не не наздоженеш.И повысить экономический рост без продажу земли не можна бо другой прграмы нет.Дядя сорос еще не подогнал. В голве одни сценарии не кадастры не реестры не переробка и село взагали. Где обговорення сценарист погорелого театра?
 показать весь комментарий
 
35 сценариев значит? Я бы назвал тогда этод метод,метод тыка. Авось какой то план сработает.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх