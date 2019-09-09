 У Минэкономики есть 35 сценариев запуска рынка земли, - Милованов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Министр по развитию экономики Тимофей Милованов в инетервью "НВ".

"Есть 35 сценариев, подготовленных всеми возможными специалистами. Думаю, надо фокусироваться на двух критериях. Первый - экономический рост. Второй - распределение его между людьми. Нам нужна та реформа, которая даст максимальный экономический рост и поделит его результат между украинцами. В том числе между владельцами земли", - сообщил Милованов.

Министр отметил, что ведомство "успеет все сделать" до 1 декабря, когда реформа рынка земли должна вступить в силу.

"Конечно, мы успеем все сделать. Проблема ведь не в том, что мы не знаем, что делать, чтобы запустить реформу, а в том, что мы не можем внутри страны, между собой, договориться, что мы ее запускаем. Каждый тянет одеяло на себя. Люди, владеющие большими компаниями, те, кто имеет коррупционные позиции, или те, кто построил политическую карьеру на том, что борется с рынком земли, например, - они же не развернутся и не откажутся. Это люди, которые не хотят конкуренции", - подчеркнул он.

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Милованов добавил: "Наши настоящие конкуренты - это другие страны. Пока мы видим тут друг в друге конкурентов, мир уходит вперед. И это видно по данным. Мы отстаем. Наша экономическая позиция относительно других стран падает".

Говоря о возобновлении большой приватизации госпредприятий, о чем заявил президент Владимир Зеленский, Милованов отметил: "Я буду встречаться с основными игроками на рынке, в том числе внутри экономики".

"Сейчас работает порядка 30−40 экономистов из Украины и США над тем, чтобы понять, как нам построить красивую и устойчивую структуру", - сообщил он.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что земельная реформа, над которой работает правительство, предусматривает допуск иностранных компаний и физлиц к рынку сельскохозяйственных земель.

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