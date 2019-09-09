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 Политика Украины
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 К концу октября мы можем выйти на новый регламент Рады, - замглавы фракции СН Корниенко

Новый регламент Верховной Рады Украины может заработать уже в октябре текущего года.

Об этом сообщил замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.ua.

"Сейчас специально созданная рабочая группа готовит фактически проект обновленного регламента. Или нового регламента. Соответственно, по процедуре он будет приниматься. То есть, требуется определенное время, чтобы по старой процедуре принять новый регламент, в котором будут новые процедуры", - сказал он.

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"На следующей неделе мы все-таки рассмотрим изменения в регламент Верховной Рады. Я вижу здесь подготовлены регламентным комитетом законопроекты, которые позволят нам упростить регламентные процедуры, их распутать, потому что они запутанные, для того, чтобы Верховная Рада могла дальше слаженно работать", - акцентировал Корниенко.

Корниенко объяснил, что изменения в регламенте Рады будут касаться, в частности, "уменьшения процедур, которые усложняют принятие законов, которые ставят какие-то преграды ... борьба с законодательным спамом".

"Фактически, я думаю, что в середине октября ... надо по процедуре это уточнить. Но середина октября - конец октября мы можем выйти на новый регламент, по которому будем дальше работать", - подытожил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3147247
 
 
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Я тоже считаю что конституционный суд, эти дармоеды в мантиях, не должны проверять текст закона на ошибки. Просто слуги народа очень грамотные, после курсов в Трускавце, и это не имеет смысла
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Первый и единственный пункт в новом регламенте...
"Парламент не место для дискуссий"(с)....что из офиса презЕдента передали за то и голосуйте...мовчкЫ... К концу октября мы можем выйти на новый регламент Рады, - замглавы фракции СН Корниенко - Цензор.НЕТ 9115
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Действительно зачем эти процедуры? Обсуждать,вносить поправки. Можно даже текст не писать.Внести только название закона и монобольшинство единогласно примет!)
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правильно буде назвати зміни в регламенті - срааать, шо хатім то і дєлаєм
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