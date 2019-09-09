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 Экономика
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 Законы, предлагаемые для горно-металлургического комплекса, могут его похоронить, - нардеп

Законопроект №1210 нарушает соблюдение принципа стабильности.

Шквал критики получили законопроекты №1209 и №1210, которые предлагают изменения в Налоговый кодекс. Как передает "5 канал", документы создают ряд рисков, которые являются неприемлемыми ни для простых граждан, ни для компаний, ни для государства.

К примеру, как заявил народный депутат Муса Магомедов, в законах, предлагаемых для ГМК, - отсутствует логика, они могут похоронить отрасль: "В ходе обсуждения, специалисты отметили, что указанные законопроекты" существенно усиливают налоговое бремя для граждан и предприятий ".

Отмечается, что законопроект №1210 нарушает соблюдение принципа стабильности.

Налоговой вернутся полномочия для осуществления оценочных суждений, считает адвокат Александр Шмяткин: "К примеру, 3-4 разовое увеличение рентной платы выбросит отечественный ГМК за грань рентабельности. Его место на мировых рынках достанется россиянам. Специалисты предостерегают, ГМК обеспечивает треть экспортного потенциала Украины. Недопоступление валюты приведет, в свою очередь, к обесцениванию гривни".

Напомним, сегодня Украина остается страной с самой большой инфляцией в Европе с показателем на уровне 9%. А любая антиинфляционная политика имеет направление на подъем экономического производства.

Источник: https://censor.net.ua/n3147245
 
 
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Україна аграрна держава у смартфоні. Нафіг ті заводи, тільки екологію засирають. Будемо працювати в полі на богом даній землі!!! Тим паче у нас найкращі чорноземи на планеті!!! Особливо післятого як відкриють ринок землі Законы, предлагаемые для горно-металлургического комплекса, могут его похоронить, - нардеп - Цензор.НЕТ 3802
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Украина в 10 стран по выплавке стали обогнав развитые страны ,а деньги где?
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Шавки Ахметова взвыли из-за увеличения налогов и уменьшения прибыли их хозяина.
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Сверх прибыли - цены на металл мировые, а рента на руду, зарплата.и экологические отчисления ниже мировых в несколько раз.
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зеля, вперед! у меня в планах было купить 2 квартиры - хочу четыре.

страну просрали, зато хоть бабла заработаем.
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Все что не приносить Ахметову 100% прибыли в год его хоронит)) а как в Австралии за 40% прибыли работать не пробовали, а 60% государству отдать, ведь его же недра эксплуатируете...
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После Майдана рента на добычу руды поднялась с 2,7% до 8,8%. И все молчали в тряпочку. А сейчас предлагают с 8,8% до 10%. И вдруг оказалось что эта страшная катастрофа и что все вымрут.
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