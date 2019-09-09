 Убийство журналиста Шеремета и преступления, совершенные "элитой", являются приоритетными, - Рябошапка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью "РБК-Украина".
Отвечая на вопрос журналиста, какие дела для Рябошапки являются приоритетными и на какие дела обращает внимание министр внутренних дел Арсений Аваков, генпрокурор ответил: "Есть два дела, о которых мы говорили с Арсеном Борисовичем. Одно касается очень известного журналиста Павла Шеремета. Другое связано с Одессой. Не буду раскрывать детали, но оно тоже резонансное и на слуху".
Рябошапка отмечает, что можно выделить несколько категорий резонансных дел.
"Дела, связанные с расследованием преступлений, совершенных на Майдане, и то, что было после Майдана. Очевидно, что это дела, связанные с национальной безопасностью и обороной. Страна фактически в состоянии войны, в то же время существовала ситуация с "Укроборонпромом".
"Я для себя ставлю в приоритет также преступления, совершенные "элитой", в том числе коррупцию, возвращение в бюджет государства украденных активов. Это банки, которые грабились и активы из которых выводились. Это государственные предприятия, которые грабились в последнее время. В этих делах не просто лицо должно быть осуждено, но также деньги должны быть найдены и возвращены", - подчеркнул Рябошапка.
Ранее Рябошапка анонсировал передачу ряда "интересных материалов" в антикоррупционный суд.
Зеленский сейчас пошел по пути пуйла, а именно - подымает себе рейтинг любой ценой. Но цену эту платить нам с вами. Их то
любая больницаИзраиль примет. А Вас, уважаемые?
До виборів далеко... Дивимось за розвитком подій... Приводів для істерики поки, що обмаль...
Піаряться, обіцяють... Так за слова по кінцевому рахунку спитають... Або виконають, що наобіцяли, або повторять долю свинки пепи.
зебілислуги наріду хочуть перемогти на місцевих виборах. Коротше кажучи перемогти на всіх фронтах. Безглузда передача Цемаха, але тріумфальне звільнення наших полонених в очах зебілів взвінтили рейтинг президента до небес. От побачите, заради рейтингу він щей Порошенка посадить за вигаданою справою
И рейтинг ввысь и личное моральное удовлетворение будет
Не вы же, парнокопытные и лапотные, элита.
Обидно. Понимаю. Но смирись и живи с этим. Только намордник не снимай.
Говно меняет только оттенки, но устойчивый пролетарско-популистский запах у вас одинаковый.
Ну будут платить не Ахметову, а Коломойскому.
Одного сонцелікого хлєбала та дурнуватих кривлянь їх Божественного Зеленого Шмаркача достатньо, щоб мозок у їхніх черепушках переставав функціонувати повністю.
Я з нетерпінням чекаю, коли доберуться до їхніх гаманців й будуть через комуналку і податки тягти гроші у 'бюджет' це навісніше, ніж кривава хунта бариги-мародера. Ото буде прегарне видовисько...
С другой стороны, если ЗЕлюпа четко пойдет по сценарию *****, то наши 73% зебилов, так же, как 86% кацапов на Роисе, будут только тихо скулить на кухнях, заливая горе подешевевшей водярой.
Чудес от быдла ждать бесполезно.
патєрпєтьпадаждать...
Крімі того, прокуратура міста Києва відкрила кримінальне провадження щодо Рябошапки з приводу незаконного збагачення.
СОГЛАСНО ДЕКЛАРАЦИИ РУСЛАНА ГЕОРГИЕВИЧА, поданной перед увольнением, 22 июня 2017 года, У ДЕКЛАРАНТА НЕТ НЕДВИЖИМОСТИ.
СУПРУГА ЯВЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЛИЦЕЙ ЖИЛОГО ДОМА площадью 145 кв. м,
КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ВО ФРАНЦИИ
Дом был приобретен 8 декабря 2016 года.
(Французское законодательство допускает двойное гражданство, в отличие от некоторых стран Евросоюза)
Может его супруга является гражданкой Франции?
У пары трое детейи все они ИМЕЮТ ФРАНЦУЗКОЕ ГРАЖДАНСТВО.
Генпрокуратура, ГБР, НАБУ, САП, кто из них чем занимается?
Друг у друга вырывают дела поскандальней?