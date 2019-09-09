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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7490) уголовное дело (2301) Рябошапка Руслан (97)

 Убийство журналиста Шеремета и преступления, совершенные "элитой", являются приоритетными, - Рябошапка

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета и преступления, совершенные "элитой", являются приоритетными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью "РБК-Украина".

Отвечая на вопрос журналиста, какие дела для Рябошапки являются приоритетными и на какие дела обращает внимание министр внутренних дел Арсений Аваков, генпрокурор ответил: "Есть два дела, о которых мы говорили с Арсеном Борисовичем. Одно касается очень известного журналиста Павла Шеремета. Другое связано с Одессой. Не буду раскрывать детали, но оно тоже резонансное и на слуху".

Рябошапка отмечает, что можно выделить несколько категорий резонансных дел.

"Дела, связанные с расследованием преступлений, совершенных на Майдане, и то, что было после Майдана. Очевидно, что это дела, связанные с национальной безопасностью и обороной. Страна фактически в состоянии войны, в то же время существовала ситуация с "Укроборонпромом".

"Я для себя ставлю в приоритет также преступления, совершенные "элитой", в том числе коррупцию, возвращение в бюджет государства украденных активов. Это банки, которые грабились и активы из которых выводились. Это государственные предприятия, которые грабились в последнее время. В этих делах не просто лицо должно быть осуждено, но также деньги должны быть найдены и возвращены", - подчеркнул Рябошапка.

Ранее Рябошапка анонсировал передачу ряда "интересных материалов" в антикоррупционный суд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рябошапка о будущем военной прокуратуры: Сотрудники пройдут переаттестацию и будут работать именно по направлению военных преступлений

Источник: https://censor.net.ua/n3147238
 
 
 Топ комментарии
 
Фуфло лохам на уши! Прокуратура сама по себе как зритель на футболе, крику много, толку мало, всю работу тянут рядовые опера, а их уровень и компетентность сегодня стремительно приближается к нулю. Поступают в ВУЗы точно как этот гусь-за бабло, учатся за бабло, защищают диссертации за бабло, идут на должность за бабло.... Перечислить прочитанные книги за жизнь, этому перцу хватит пальцев одной руки!
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Посадки порохоскотов являются приоритетом.
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А для чого йому зараз рейтинг?
До виборів далеко... Дивимось за розвитком подій... Приводів для істерики поки, що обмаль...
Піаряться, обіцяють... Так за слова по кінцевому рахунку спитають... Або виконають, що наобіцяли, або повторять долю свинки пепи.
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Что-то мнго сегодян новостей от рябокепки. Даже коментировать это не интересно. Давайте что-то про Зе!.
Зеленский сейчас пошел по пути пуйла, а именно - подымает себе рейтинг любой ценой. Но цену эту платить нам с вами. Их то любая больница Израиль примет. А Вас, уважаемые?
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А для чого йому зараз рейтинг?
До виборів далеко... Дивимось за розвитком подій... Приводів для істерики поки, що обмаль...
Піаряться, обіцяють... Так за слова по кінцевому рахунку спитають... Або виконають, що наобіцяли, або повторять долю свинки пепи.
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Рейтингу багато не буває. Також зебіли слуги наріду хочуть перемогти на місцевих виборах. Коротше кажучи перемогти на всіх фронтах. Безглузда передача Цемаха, але тріумфальне звільнення наших полонених в очах зебілів взвінтили рейтинг президента до небес. От побачите, заради рейтингу він щей Порошенка посадить за вигаданою справою Убийство журналиста Шеремета и преступления, совершенные "элитой", являются приоритетными, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6633
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Посадить Порошенко, как хороший шампунь купить - два в одном.
И рейтинг ввысь и личное моральное удовлетворение будет
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Зебобик сейчас занят...бегает-ищет бабки что бы в Днепр на строительство аэропорта отдать....
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Посадки порохоскотов являются приоритетом.
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Ну, это уже не пороховате решать, с кого начинать. )))
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кому то дали право решать кого сажать, а кого нет? а заявляли, что перед законом все равны и все будет по закону
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Доктор, вам что, халат сегодня не достался?
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Представители Ылиты на форуме Цензора пришли в сильное волнение.
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Фуфло лохам на уши! Прокуратура сама по себе как зритель на футболе, крику много, толку мало, всю работу тянут рядовые опера, а их уровень и компетентность сегодня стремительно приближается к нулю. Поступают в ВУЗы точно как этот гусь-за бабло, учатся за бабло, защищают диссертации за бабло, идут на должность за бабло.... Перечислить прочитанные книги за жизнь, этому перцу хватит пальцев одной руки!
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Ну да, вы же опытный в этом деле, лохов на наперстках кидать. Вы, образец пороховатника - криминальное прошлое, и бизнес в России в настоящем. )))
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Кацапка, ты скучала? В наперстки никто не кидает, кидают, это когда тебя сознательно готовят и затягивают. В наперстки сами лезут таки лохи как ты, отталкивают друг друга, в надежде победить. Фол последней надежды, выдергивают золотую фиксу, играют на нее. Чем тебе не нравится бизнес на твоей рашке (запомни, чучело, украинцы не пишут Россия никогда) Или именно ватники совковые.
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))) И сколько порохоскота лайкнуло коммент пороховатника наперсточника. ))) Социально близкий элемент для Порошенко и свиноваты - преступники всех мастей, да еще имеющие бизнес в Рашке. (((
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Конченная ты мразь, уголовная! Скоро и у твоего пахана ходка будет. )))
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Чувствую мощный тандем у Рябокепки с "Арсеном Борисычем" получится..
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Вы отпустили убийцу начальника контрразведки Хараберюша. Какое нах. могут быть вообще расследования про других убийствах. Ведь теперь понятно что в етом убийстве замешаны сегодняшние действующие украинские чиновники работающие на кремль

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Теперь наших военных убивать будут в открытую - убил на улице, поднял руки, сдался полиции, отдохнул в СИЗО и потом домой в Россию по обмену. Зачем тратится на дорогие спец. операции.
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Скорее наоборот. Убил украинца, показал корочку *автономии ДНР* и поехал себе спокойно дальше. Иначе путеннападэ и скажет что Украина притесняет жителей автономной республики.
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Вой пороховаты на Цензоре заглушает вой собаки Баскервилей на болотах. )))
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Коломойский является "элитой" или просто мимо проходил, когда занимался шантажом, рейдерством, убийствами, запугиваниями и отмыванием денег?
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Тупо, как и все, что изрыгают жопоблоковцы и зебилы.

Не вы же, парнокопытные и лапотные, элита.
Обидно. Понимаю. Но смирись и живи с этим. Только намордник не снимай.
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Позвольте уточнить, я не тот, и не другой, я - сторонник Тимошенко. )))
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Суть-есть то же самое.
Говно меняет только оттенки, но устойчивый пролетарско-популистский запах у вас одинаковый.
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Вот так вам не повезло жить в чужой стране с чужими людьми... (((
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Но п...ть вас, порохоскот, будут все. )))
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боюсь спрасіть а кто ета будєт дєлать пракурори коториє учілєсь і устраєвалісь на работу за хабарі ілі судьі получавшіє мантіі па етай працєдурє Убивство журналіста Шеремета та злочини, скоєні "елітою", є пріоритетними, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8549 такоє впєчатлєніє што у нас дєбіли кто гаваріт ілі тє кто ета слушаєт
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Розправа над політичними опонентами (вибіркове слідство та правосуддя) набирає обертів. Так починав Овощ. Зефанатики, вам саме час верещати та скаженіти від радості - 'крєпкіє хазяйствєннікі' повертаються. Богатирьова вже приїхала, де там Кіля Бімбовіч, Арбуз, Єхануров, Захарченко?.. Вертайте всіх в зад!
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Так им же с этого нифига не обломится.
Ну будут платить не Ахметову, а Коломойскому.
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Так їм уже давно не треба, щоб щось 'обломілось'.
Одного сонцелікого хлєбала та дурнуватих кривлянь їх Божественного Зеленого Шмаркача достатньо, щоб мозок у їхніх черепушках переставав функціонувати повністю.
Я з нетерпінням чекаю, коли доберуться до їхніх гаманців й будуть через комуналку і податки тягти гроші у 'бюджет' це навісніше, ніж кривава хунта бариги-мародера. Ото буде прегарне видовисько...
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Шо да, то да.

С другой стороны, если ЗЕлюпа четко пойдет по сценарию *****, то наши 73% зебилов, так же, как 86% кацапов на Роисе, будут только тихо скулить на кухнях, заливая горе подешевевшей водярой.
Чудес от быдла ждать бесполезно.
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Продается элитный 8%-ый порохобот, дешево. )))
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Порохнявые ещё больше пердаки напрягли этим шнырям уже пол года не до шуток.... А порох сядет!...Бу...
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Ну што ти нє панімаєш, нада просто єщьо нємного патєрпєть падаждать...
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Радник Зеленського Руслан Рябошапка більше року працював в НАЗК, не пройшовши перевірку на люстрацію.
Крімі того, прокуратура міста Києва відкрила кримінальне провадження щодо Рябошапки з приводу незаконного збагачення.

СОГЛАСНО ДЕКЛАРАЦИИ РУСЛАНА ГЕОРГИЕВИЧА, поданной перед увольнением, 22 июня 2017 года, У ДЕКЛАРАНТА НЕТ НЕДВИЖИМОСТИ.

СУПРУГА ЯВЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЛИЦЕЙ ЖИЛОГО ДОМА площадью 145 кв. м,
КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ВО ФРАНЦИИ

Дом был приобретен 8 декабря 2016 года.

(Французское законодательство допускает двойное гражданство, в отличие от некоторых стран Евросоюза)
Может его супруга является гражданкой Франции?

У пары трое детейи все они ИМЕЮТ ФРАНЦУЗКОЕ ГРАЖДАНСТВО.
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Прям как у кацапской элиты - у всех дети за границей пристроены.
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Зебыдло поверит и будет ждать. Они всему верят.
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Что-то я совсем запутался....
Генпрокуратура, ГБР, НАБУ, САП, кто из них чем занимается?
Друг у друга вырывают дела поскандальней?
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